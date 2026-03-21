Rusia lanzó un ataque con 154 drones suicidas y dejó a la ciudad ucraniana de Cherníguiv sin suministro eléctrico

Una nube de humo se eleva tras un ataque con drones en Kharkiv, Ucrania. EFE/ Sergey Kozlov

Rusia atacó Ucrania en las últimas horas entre la noche del viernes y la mañana del sábado con 154 drones suicidas y aunque las defensas aéreas pudieron derribar o neutralizar 148, el ataque dejó a la ciudad de Cherníguiv, en el norte del país, sin suministro eléctrico.

“Cherníguiv ha quedado completamente sin suministro eléctrico como consecuencia de los ataques de la Federación de Rusia contra la infraestructura energética en la región” homónima, señaló el Ayuntamiento en un mensaje de Telegram.

La Fuerza Aérea de Ucrania informó en su parte diario de que Rusia atacó el país en concreto con 154 drones de ataque de tipo Shahed, Gerbera, Italmas y otros tipos de vehículos aéreos no tripulados desde territorio ruso y la ocupada península de Crimea.

Según datos preliminares, la defensa aérea derribó o neutralizó 148 drones enemigos, pero se registraron impactos de cinco drones de ataque en cuatro ubicaciones, así como la caída de restos de drones derribados en siete lugares.

Los ataques aéreos rusos nocturnos causaron destrozos en diferentes regiones de Ucrania, anunciaron este sábado las autoridades locales.

En Odesa, ciudad portuaria en el sur atacada por drones, periodistas de la AFP vieron a rescatistas dar masaje cardíaco a una víctima, bajo la luz de lamparas eléctricas, frente a edificios semidestruidos y en llamas.

Centro de Entrenamiento Olímpico en Cherníguiv (Ucrania). EFE/ Miguel Gutiérrez

Según la fuerza aérea ucraniana, Rusia lanzó 11 misiles balísticos y 149 drones, entre ellos drones Shahed fabricados en Irán, contra Ucrania.

La defensa aérea ucraniana derribó más de un centenar de drones y varios misiles, agregó.

En la región de Kharkiv (noreste), el servicio de situaciones de urgencia anunció daños tras el ataque con drones.

En la ciudad de Novgorod-Siversky (región de Cherniguiv, norte), se vio afectado por completo el servicio eléctrico.

Rusia prosigue sus ataques contra ucrania en medio de negociaciones, bajo mediación de Estados Unidos que busca poner fin a la guerra.

Para presionar a Ucrania, Rusia aumenta sus bombardeos masivos a zonas civiles e infraestructuras energéticas, causando vastos cortes de electricidad y calefacción, en medio del invierno más frío desde el inicio de la guerra.

Desde hace varios meses, los esfuerzos diplomáticos se incrementan bajo impulso de la administración de Donald Trump para poner fin a las hostilidades, pero hasta ahora, no han concluido ningún acuerdo concreto.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky declaró la semana pasada que Estados Unidos desea que la guerra en Ucrania se termine “antes del inicio del verano, en junio”.

(Con información de EFE y AFP)