Más de 40 millones de personas están bajo alerta tras récord histórico de calor en EEUU

La ola de calor en el oeste de Estados Unidos iguala el récord histórico de temperatura máxima en marzo, afectando a más de 40 millones de personas. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Una ola de calor en el oeste de Estados Unidos igualó el récord histórico de temperatura máxima para marzo, con registros que superan los valores habituales y afectan a más de 40 millones de personas en estados como California, Arizona y Nevada desde el 18 de marzo de 2026. La situación ha generado alertas y recomendaciones oficiales por parte de autoridades meteorológicas e instituciones locales.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) del gobierno federal de Estados Unidos, Thermal y North Shore, en el Valle de Coachella, alcanzaron 42,2 °C (108 °F) el miércoles, cifra que iguala el récord más alto documentado para marzo en Estados Unidos, registrado previamente en Rio Grande City, Texas, en 1954. Según reportó el diario californiano de referencia Los Angeles Times, la ola de calor estableció múltiples máximos diarios y mensuales en ciudades del suroeste, con valores que en algunos casos superaron los 40 °C (104 °F) varios días seguidos.

El fenómeno se desarrolla en un contexto atmosférico dominado por un sistema de alta presión persistente sobre el suroeste del país. Esta situación, según la NOAA, favorece temperaturas de 5 a 15 grados por encima del promedio estacional, en coincidencia con un invierno con déficit de nieve y un pronóstico de mayor riesgo de sequía e incendios forestales para los próximos meses.

Ciudades del oeste rompen máximos históricos de temperatura

Durante la semana del 17 al 21 de marzo, varias ciudades de California registraron nuevos máximos históricos para el mes de marzo. De acuerdo con el NWS, Bob Hope Airport (Burbank) alcanzó 36,1 °C (97 °F), Santa Maria llegó a 32,2 °C (90 °F) y Sandberg marcó 28,9 °C (84 °F), superando marcas previas en cada localidad. En el interior, Palmdale y Lancaster rompieron sus récords mensuales al registrar 35 °C (95 °F), mientras que Paso Robles igualó su máximo con 35 °C (95 °F).

Long Beach superó su récord de 1960 al alcanzar 32,8 °C (91 °F). En el desierto, Indio y Thermal marcaron 41,7 °C (107 °F), y el NWS proyectó que Palm Springs podría llegar a 43,3 °C (110 °F), una temperatura que normalmente solo se registra en junio. En Arizona, Phoenix estableció un nuevo máximo para marzo con 40,6 °C (105 °F) el jueves, cifra confirmada por el NWS. Más de 60 localidades del suroeste han superado sus récords mensuales durante este episodio, según indicó Los Angeles Times.

Ciudades como Palm Springs, Phoenix y Los Ángeles rompen récords de temperaturas extremas para marzo, superando los 40 °C durante varios días consecutivos. (REUTERS/Craig Hudson)

Causas meteorológicas y persistencia del fenómeno

Tanto el NWS como la NOAA atribuyen la intensidad de las temperaturas a un sistema de alta presión de gran amplitud instalado sobre el suroeste del país. Este sistema actúa como un bloque que impide el desplazamiento del aire caliente, lo que favorece el incremento de las temperaturas cerca de la superficie a través de procesos de calentamiento adiabático. Según el NWS, la persistencia de este patrón no tiene precedentes para marzo en la región.

De acuerdo con el Centro de Predicción Climática del NWS, las previsiones indican que los valores térmicos se mantendrán por encima del promedio en el oeste estadounidense hasta principios de abril. La ausencia de nubosidad y precipitaciones limita el enfriamiento nocturno, especialmente en áreas urbanas.

Alertas, recomendaciones y medidas oficiales ante el calor

Las agencias meteorológicas federales y estatales han emitido alertas de calor extremo y avisos preventivos para más de 40 millones de personas en el oeste de Estados Unidos. El NWS aconseja evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día, mantener una hidratación adecuada y no dejar a menores ni mascotas en vehículos estacionados. La Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Los ángeles y el Departamento de Manejo de Emergencias de San Francisco han difundido mensajes de prevención y habilitado centros de refrigerio para la población vulnerable.

El director del NWS en Los ángeles declaró a Los Angeles Times: “Se prevén temperaturas peligrosamente elevadas para marzo, lo que incrementa el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor”. Las recomendaciones se han reforzado en zonas desérticas y para trabajadores expuestos al aire libre.

El sistema de alta presión persistente sobre el suroeste de EE.UU. provoca temperaturas entre 5 y 15 grados por encima del promedio estacional y un déficit de nieve. (AP Foto/John Locher, archivo)

Impactos en el agua, la agricultura y la temporada de incendios

El deshielo acelerado de la nieve en zonas montañosas preocupa a las autoridades encargadas de la gestión del recurso hídrico. Según la NOAA, los mantos nivosos de la Sierra Nevada y otras cordilleras del oeste presentan déficits frente a promedios históricos, tras un invierno seco. El derretimiento temprano puede reducir el caudal de ríos y embalses, lo que impacta la disponibilidad de agua para consumo humano y riego durante el verano.

La rápida evaporación y la baja humedad del suelo favorecen el adelanto de la temporada de incendios forestales entre cuatro y seis semanas, de acuerdo con estimaciones del NWS y la NOAA. Representantes de productores agrícolas consultados por Los Angeles Times señalaron que la maduración acelerada de cultivos y la presión sobre los recursos hídricos suponen riesgos adicionales para la producción regional.

Más de 550 récords superados y alcance geográfico

Desde el 11 de marzo, 550 récords de temperaturas máximas han sido superados en el oeste y suroeste del país, según datos del canal especializado estadounidense Fox Weather y el NWS. Las agencias meteorológicas han reportado que la ola de calor ha provocado la ruptura de récords diarios y mensuales en más de 100 localidades, incluidas capitales estatales y zonas rurales.

Phoenix, Las Vegas y Los ángeles registraron nuevos máximos históricos para marzo, mientras que ciudades como Denver y Salt Lake City estuvieron cerca de igualar sus marcas. El NWS pronostica que la ola de calor continuará generando nuevos máximos en localidades del interior y la costa durante los próximos días.

Las autoridades meteorológicas han emitido alertas de calor extremo y habilitado centros de refrigerio en estados como California, Arizona y Nevada. (REUTERS/Adrees Latif/File Photo)

Duración prevista y nuevas advertencias

El NWS proyecta un descenso gradual de las temperaturas a partir del domingo, aunque los valores seguirán por encima de la media hasta los primeros días de abril, según el Centro de Predicción Climática. Esta situación prolonga el periodo de riesgo para la salud y el medio ambiente.

Las advertencias de calor extremo permanecerán activas en áreas interiores, según comunicó Fox Weather. Las autoridades recomiendan a la población consultar regularmente los comunicados oficiales y seguir las indicaciones sobre prevención y manejo del calor.

Vigilancia y protocolos de seguimiento ante la ola de calor

La extensión de las temperaturas extremas mantiene en estado de alerta a los servicios de salud, organismos locales y gestores de recursos naturales. Según Los Angeles Times, el NWS y la NOAA, las advertencias continuarán mientras persista el patrón de alta presión. El seguimiento de la situación se realiza a través de comunicados oficiales y plataformas digitales de las agencias meteorológicas.

Más de 40 millones de personas permanecen bajo advertencias o recomendaciones especiales ante la posibilidad de nuevos máximos históricos y los riesgos asociados a la exposición prolongada al calor. Las autoridades insisten en la necesidad de mantenerse atentos a la información oficial y de adoptar medidas de autoprotección.