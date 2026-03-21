Tragedia en Chubut: un choque frontal sobre la Ruta 3 dejó tres muertos y múltiples heridos graves

Los momentos posteriores al accidente (Facebook)

Una tragedia ocurrió este viernes por la tarde sobre la Ruta 3, en la provincia de Chubut, donde una colisión frontal entre dos vehículos dejó un saldo de tres personas muertas y otras tres heridas de gravedad.

El siniestro se produjo pasadas las 19 a la altura del kilómetro 1695, a unos 40 kilómetros de la localidad de Garayalde. El impacto fue frontal entre una Ford EcoSport y una Toyota Hilux, dejando a ambos vehículos con daños de gran magnitud.

De acuerdo con medios locales, los equipos de rescate que arribaron a la zona debieron trabajar durante varias horas para extraer a los ocupantes, debido a la violencia del choque.

La camioneta terminó en la banquina.

Las víctimas fatales murieron en el acto y viajaban en la Ford EcoSport. Fueron identificadas como Leandro Augusto Bría, de 38 años; su hermana, Bárbara Bría, de 45; y su madre, Elvira Raquel Morando, de 70.

El hombre, quien conducía el vehículo al momento del impacto, se desempeñaba en el área de Obras Públicas de la Municipalidad de Rawson. En el mismo vehículo también viajaba un niño de 11 años, quien permanece internado en terapia intensiva con fracturas en las piernas, costillas y miembros superiores, según informó el medio local.

La confirmación de las muertes fue realizada por el intendente de Rawson, Damián Biss, a través de sus redes sociales. En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, expresó: “Con profundo dolor lamento el fallecimiento de nuestro amigo, compañero de trabajo y funcionario municipal Leandro Bría, de su mamá y su hermana. Leandro fue una gran persona, un joven comprometido, trabajador y siempre dispuesto a dar lo mejor por nuestra ciudad”.

Tres personas fallecieron y otras tres quedaron gravemente heridas.

Y continuó: “Su partida nos genera una enorme tristeza y deja un vacío muy grande entre quienes tuvimos la oportunidad de compartir con él. En este difícil momento acompaño a su familia y seres queridos, deseándoles fuerza y consuelo para atravesar este difícil momento”.

Además del menor que viajaba en la EcoSport con su familia, otras dos personas que se trasladaban en la Toyota Hilux resultaron gravemente heridas. Según informó el medio local, se trata de Iván Andrés Morellato (52) y Fabiola Vanina Alonso (52), ambos oriundos de la provincia de Córdoba.

El hombre sufrió una fractura expuesta en uno de sus brazos, mientras que la mujer presenta politraumatismos y debió ser intervenida quirúrgicamente.

El frente de la Hilux (Facebook)

Según las primeras reconstrucciones, tras el impacto la EcoSport quedó destruida sobre la calzada, mientras que la Hilux, también con importantes daños, terminó sobre la banquina.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos, personal de Criminalística y de Gendarmería Nacional. Fue necesario interrumpir el tránsito durante varias horas para llevar adelante el operativo. Recién este sábado por la mañana se liberó la circulación.

Uno de los heridos es un menor de once años, que sufrió importantes fracturas (Facebook)

Días atrás, la ruta 11 fue escenario de un siniestro vial con saldo fatal a la altura del kilómetro 503, justo frente al predio del Grupo de Artillería Antiaéreo (GADA) 601. Dos personas que viajaban en una motocicleta murieron tras impactar contra un poste de iluminación y quedar atrapadas bajo el mismo, mientras se desplazaban desde Mar del Plata hacia Santa Clara del Mar.

El episodio movilizó a personal de la comisaría 15ª, que acudió rápidamente al lugar, donde pudo observar la escena: la moto marca Motomel, de 125 cilindradas, yacía sobre el cantero central junto al poste caído, según La Capital. Las causas que llevaron al vehículo a terminar en esa posición todavía permanecen bajo investigación.

Poco después del arribo policial, una ambulancia procedente del partido de Mar Chiquita se presentó en el lugar del hecho. Los profesionales constataron que uno de los ocupantes ya no presentaba signos vitales, mientras que la segunda víctima falleció minutos después, mientras recibía asistencia.

El fiscal Rodolfo Moure dispuso la toma de declaración a testigos presenciales y ordenó otras actuaciones de rigor con el objetivo de avanzar en la reconstrucción del hecho.