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Tom Hanks y su homenaje a George Harrison: “Es un artista que nunca pasa de moda”

El actor estadounidense destacó el papel fundamental del guitarrista británico en la evolución de la música contemporánea, remarcando su huella creativa y la vigencia de su obra en diferentes expresiones culturales actuales

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Tom Hanks enaltece el legado
Tom Hanks enaltece el legado de George Harrison como el “Beatle eterno” y voz generacional del siglo XX

El actor estadounidense Tom Hanks ha renovado el interés en la figura de George Harrison al destacar, en entrevistas recientes, la profundidad y permanencia de su obra musical.

Hanks subraya que el exintegrante de The Beatles representa una voz generacional cuyo impacto no se limita a una época específica, sino que se extiende hasta la actualidad, de acuerdo con el portal argentino Indie Hoy.

Un compositor que superó los márgenes del grupo

Durante la primera etapa de The Beatles, Harrison tuvo un rol principalmente instrumental y secundario en la composición, en contraste con la preeminencia autoral de John Lennon y Paul McCartney.

La madurez compositiva de Harrison
La madurez compositiva de Harrison en The Beatles destaca con temas icónicos como 'Here Comes the Sun' y 'While My Guitar Gently Weeps' (foto: Associated Press/Ron Frehm)

Sin embargo, a partir de la segunda mitad de la década de 1960, Harrison incrementó su contribución creativa, firmando temas como “While My Guitar Gently Weeps” y “Here Comes the Sun”, que consolidaron su presencia como autor de referencia dentro del grupo.

El propio Hanks enfatizó en el homenaje a Harrison en el Paseo de la Fama de Hollywood que la madurez compositiva del guitarrista permitió que sus obras fueran reconocidas por su lirismo y profundidad, cualidades que lo distanciaron de la etiqueta de “tercer Beatle” y lo posicionaron como un creador de alto vuelo en la música popular internacional.

La huella de Harrison en la cultura global

George Harrison impulsó la experimentación
George Harrison impulsó la experimentación sonora en el rock occidental al integrar influencias de la música hindú desde 1966 (foto: Associated Press/Bob Grieser)

Más allá de su producción con The Beatles, Harrison fue pionero en incorporar influencias musicales de la India y en promover colaboraciones interculturales.

A partir de 1966, su interés por el sitar y la música hindú abrió nuevas posibilidades para la experimentación sonora en el rock occidental. Su álbum All Things Must Pass (1970), considerado por la prensa especializada como uno de los debuts solistas más influyentes del siglo XX, marcó un hito al vender más de 8,43 millones de copias según datos de EMI.

El papel de Harrison en eventos benéficos como el Concierto para Bangladés en 1971, reconocido como el primer megaconcierto solidario de la historia, también fue resaltado por Hanks como ejemplo de compromiso social y visión vanguardista, aspectos que ampliaron la percepción pública de lo que podía alcanzar un artista de su generación.

La perspectiva de Tom Hanks sobre arte y autenticidad

Tom Hanks compara la autenticidad
Tom Hanks compara la autenticidad artística de Harrison con la actual industria de cine de superhéroes, resaltando el impacto duradero de sus obras (REUTERS/Mario Anzuoni)

En declaraciones recogidas en el pódcast estadounidense Happy Sad Confused, Hanks contrasta la autenticidad de músicos como Harrison con las tendencias actuales del cine de superhéroes.

El actor plantea que, mientras la industria cinematográfica repite fórmulas y pierde originalidad, artistas como Harrison lograron transmitir emociones genuinas y explorar nuevas fronteras creativas.

Esta comparación, según Hanks, evidencia la diferencia entre propuestas artísticas con impacto duradero y productos orientados solo al consumo inmediato.

Influencia en músicos contemporáneos y legado permanente

El Concierto para Bangladés, organizado
El Concierto para Bangladés, organizado por Harrison en 1971, definió el modelo de megaconciertos benéficos en la música internacional

La influencia de George Harrison se extiende a generaciones posteriores de músicos. Artistas como Tom Petty y Eric Clapton han declarado que la aproximación introspectiva y espiritual de Harrison redefinió la manera de componer en el rock angloparlante. Además, el trabajo en el supergrupo The Traveling Wilburys amplió su legado, integrando a figuras de distintos géneros y edades.

Según el portal británico de estadísticas musicales Official Charts, la obra solista de Harrison experimentó un resurgimiento en plataformas digitales en la última década, con un aumento del 34% en reproducciones anuales desde 2015. Este dato confirma la vigencia de su catálogo en el contexto de la música global, sumando nuevas audiencias a su herencia artística.

Un referente cultural más allá de la música

Expertos y músicos consideran a
Expertos y músicos consideran a Harrison un referente transversal que inspira a creadores y genera transformación cultural más allá de la música

El testimonio de Tom Hanks aporta una visión externa y respetada desde el mundo del cine sobre el valor de la autenticidad artística.

La trayectoria de George Harrison —marcada por la innovación, la introspección y el compromiso social— se consolida, según expertos y músicos, como un ejemplo de influencia transversal que sigue inspirando a creadores de distintas disciplinas. Su nombre permanece asociado a la transformación cultural de la segunda mitad del siglo XX, reafirmando su condición de figura clave en la historia de la música popular.

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