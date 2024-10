La muerte de Liam Payne: las pericias de laboratorio determinaron que había cocaína en su cuerpo

Liam Payne (REUTERS/Tom Nicholson)

En las últimas horas, la investigación para esclarecer la muerte de Liam Payne dio un paso clave. Un estudio forense realizado a materiales extraídos del cuerpo del músico determinó la presencia de cocaína, aseguraron fuentes clave del expediente a Infobae.

En paralelo, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de los análisis de laboratorio del material encontrado en la habitación del hotel del ex cantante de One Direction, concluyó los estudios y ya cuenta con los resultados preliminares que fueron comunicados al fiscal Marcelo Roma, a cargo del expediente.

Entre el material analizado se encuentran diversos restos biológicos, cuyos estudios ya fueron completados y se mantienen en estricta reserva. Por otra parte, se realizó un test al polvo blanco encontrado en el escritorio del ex cantante de One Direction fallecido el miércoles pasado. Sin embargo, la naturaleza de esta sustancia, en apariencia cocaína, aún no pudo ser establecida.

El polvo, sin embargo, fue sometido a un segundo estudio de cromatógrafo, para determinar con mayor precisión su composición química.

NOTICIA EN DESARROLLO