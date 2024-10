Por qué la familia de Liam Payne aún no puede llevarse los restos del ex One Direction de Argentina

Geoff Payne, padre de Liam Payne, frente al altar que hicieron las fans en la puerta del hotel

Dos días después de la trágica muerte de Liam Payne, el ex integrante de One Direction que falleció tras caer desde el balcón de su habitación del tercer piso de un hotel del barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires; el padre del cantante, Geoff Payne, llegó a la Argentina para repatriar el cuerpo de su único hijo. Sin embargo, deberá esperar que la Justicia lo habilite y, por lo pronto, eso no sucederá en las próximas horas, ¿por qué?

Fuente del caso explicaron a Infobae que los restos de Liam Payne todavía están en la morgue y que el padre del cantante aún no puede regresar a su país con el cuerpo de su hijo porque la Justicia aún no le ha concedido ese permiso, ya que la causa de la muerte aún no está determinada.

Para los investigadores, el pasado 16 de octubre el músico cayó desde el balcón de su habitación del tercer piso del hotel Casa Sur del barrio de Palermo en medio de un posible episodio de salud mental provocado por el consumo de drogas. “Se presume que Payne no adoptó una postura refleja para protegerse y que pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia”, asegura un comunicado de la fiscalía que fue difundido en el sitio oficial de la Procuración.

Y para tener plena certeza de eso, al fiscal Marcelo Roma aún le resta conocer una batería de medidas de prueba, entre ella, una serie de análisis a los restos de Payne clave para completar el plexo probatorio: por ello se ordenó la recolección de muestras de sangre, orina y un hisopado nasal para un test toxicológico.

El papel metálico, las latas quemadas y el sorbete hallados en la habitación de Payne

No le sirve sólo estudiar los estupefacientes hallados en la habitación 10 que ocupaba el cantante. También necesita los estudios toxicológicos realizados al cuerpo: serán cruciales para conocer qué había consumido el ex One Direction y en qué graduación.

El fiscal Roma tiene en su despacho el informe preliminar de la autopsia que determinó que falleció por una serie de traumatismos causados por la caída de diez metros de altura que sufrió, con una herida en la cabeza que le llevó a perder la vida. Los estudios toxicológicos le darán una idea a los forenses del estado en que se encontraba el cuerpo de Payne antes de caer al vacío.

Una vez que esté ese informe final, con las pruebas complementarias al examen del cadáver, entonces sí la Justicia habilitaría la repatriación de los restos del cantante. “Cuando estén los resultados de los estudios toxicológicos se pueden llevar el cuerpo. Quizá esta semana ya esté listo el informe y lo puedan repatriar”, explicaron las fuentes oficiales consultadas por este medio.

Liam Payne (REUTERS/Tom Nicholson)

El posible consumo de drogas de Liam Payne es el foco de los investigadores. En la habitación que ocupaba el cantante en el hotel del barrio porteño de Palermo, la Unidad Criminalística Móvil de la Policía de la Ciudad encontró una botella de whisky y un polvo blanco, que ya fue analizado en un laboratorio químico forense para determinar de qué se trata y que espera el fiscal su resultado.

También, se halló una serie de objetos en una mesa y en el hidromasaje de la habitación: pequeñas velas, papeles metálicos, latas con quemaduras, un encendedor y un sorbete que generó la sospecha de si Payne intentó producir y fumar crack antes de morir.

En paralelo, la Justicia busca saber quién le vendió las drogas que llevaron a la crisis que le costó la vida al músico.

La muerte de Liam Payne en Argentina: el audio del llamado al 911

Ya en la causa declararon las dos mujeres que el día de la muerte fueron contratadas por el cantante. Payne las citó en su habitación del hotel CasaSur de la calle Costa Rica y, una vez que en recepción sus identificaciones fueron fotografiadas, subieron por el ascensor poco después de las 11 del miércoles trágico.

Nadie tomó cocaína, al menos, según afirmaron las mujeres. Solo alcohol. Lo cierto es que ellas se fueron sin cobrar lo que el músico les había prometido y, pese a que el encargado en la recepción llamó a la habitación, el ex One Direction jamás respondió. Luego, comenzó el escándalo en su cuarto y el llamado del encargado de seguridad del lugar al 911 pidiendo asistencia y el ruido del cuerpo al caer en el patio interno del hotel.

Uno de los papeles metálicos quemados y una vela en el hidromasaje

