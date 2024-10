Una vida lejos de casa: cómo era la relación de Liam Payne con su familia en Inglaterra

Liam Payne fue hallado en el patio del CasaSur Palermo Hotel en Buenos Aires tras una caída fatal (Captura de video)

El fallecimiento de Liam Payne, exmiembro de One Direction, dejó en shock a millones de seguidores en todo el mundo y en especial a su familia. El trágico suceso ocurrió el miércoles 16 de octubre de 2024 en Buenos Aires, donde el cantante se encontraba presuntamente para asistir a un concierto de su excompañero de banda Niall Horan. Liam cayó desde el tercer piso del CasaSur Palermo Hotel, sufriendo heridas fatales que llevaron a su muerte inmediata. La policía de Buenos Aires confirmó que el cantante fue hallado en el patio del hotel y los servicios médicos certificaron su fallecimiento en el lugar. Las circunstancias que rodean el incidente están siendo investigadas, y aunque algunos informes iniciales sugieren que Liam pudo haber estado bajo la influencia de drogas o alcohol, las autoridades aún no determinaron si la caída fue accidental o intencional.

La familia de Liam, compuesta por su madre Karen Payne, su padre Geoff Payne y sus dos hermanas mayores, Nicola y Ruth, quedó profundamente devastada tras recibir la noticia. Los padres de Liam abandonaron su casa en Wolverhampton de inmediato y viajaron de urgencia a Argentina para enfrentar la terrible pérdida, según The Mirror.

El impacto de la fama en la vida familiar de Liam Payne

Liam Payne alcanzó la fama a los 16 años cuando, en 2010, fue seleccionado para formar parte de la banda One Direction junto a Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan en el programa de televisión británico The X Factor. Este grupo rápidamente logró el estrellato mundial, lo que transformó radicalmente la vida de Liam, quien hasta entonces llevaba una vida relativamente sencilla en su ciudad natal, Wolverhampton. Criado por una familia modesta, su madre Karen, enfermera, y su padre Geoff, quien trabajaba como técnico mecánico, siempre brindaron un apoyo incondicional a su hijo mientras su fama crecía.

Liam Payne alcanzó la fama mundial a los 16 años con One Direction en The X Factor (Instagram)

La meteórica carrera de Liam en One Direction significó largas temporadas lejos de casa, un precio que tanto él como su familia pagaron emocionalmente. En el documental de la banda titulado This Is Us (2013), Karen Payne fue captada visiblemente afectada mientras compraba un recorte de cartón de su hijo en una tienda de merchandising antes de un concierto en Madison Square Garden. Entre lágrimas, la madre del cantante expresaba lo difícil que era ver crecer a su hijo “en las revistas” en lugar de tenerlo en casa. “Cuando lo veo en el escenario, siento un orgullo absoluto, pero lo extrañamos mucho. Dejó el hogar siendo mi pequeño niño y se convirtió en el chico de una revista”, comentó Karen.

La relación cercana con su familia

A lo largo de su carrera, la relación de Liam con su familia siempre fue de apoyo mutuo y cercanía, especialmente con sus padres y sus dos hermanas mayores. Nicola y Ruth Payne lo apoyaron en cada paso de su carrera, incluso cuando esto implicaba lidiar con el implacable escrutinio público. En 2016, Liam fue el encargado de hacer de padrino en el casamiento de Ruth, un evento que llevó mucha atención mediática cuando asistió acompañado de su entonces pareja Cheryl Cole, quien era parte del jurado en The X Factor durante la temporada que lanzó a One Direction a la fama. Cuando las críticas por la vestimenta de Cheryl en la boda invadieron las redes sociales, Ruth defendió públicamente a su hermano y a su novia.

Karen y Geoff Payne siempre brindaron apoyo a Liam, incluso tras su rápida fama (Captura de video)

Geoff, el padre de Liam, también compartía con orgullo la carrera de su hijo. En varias ocasiones, expresó el dolor de haber perdido ciertos “ritos de paso” con él, como haberle comprado su primer vaso de cerveza o haberlo visto terminar la escuela secundaria. En el documental This Is Us, Geoff lamentó: “Es el único hijo varón de la familia y ese tiempo ya no lo voy a recuperar, se fue. Y no puedo darle consejos porque ha visto más del mundo que yo”.

Una familia que siempre estuvo orgullosa

A pesar de los desafíos que implicó la fama de Liam para la dinámica familiar, los Payne siempre mostraron un orgullo absoluto por sus logros. Geoff publicaba frecuentemente fotos de su hijo en sus redes sociales, mostrando el afecto y el apoyo que sentía hacia él. Incluso tenía una imagen de su hijo en su casa para compensar los largos períodos en que no podían verlo. Karen, por su parte, también solía compartir fotos de Liam junto a sus hermanas, enfatizando el fuerte lazo que mantenían a pesar de la distancia.

Ruth Payne, hermana de Liam, defendió públicamente a la novia de su hermano en su casamiento (Instagram)

Cuando Liam y Cheryl dieron la bienvenida a su hijo Bear en 2017, Karen expresó en redes su felicidad por convertirse en abuela, resaltando que la llegada de su nieto era una de las experiencias más alegres de su vida.