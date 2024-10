“Con el corazón roto”: los familiares de One Direction rindieron homenaje a Liam Payne

One Direction estuvo conformada por Zayn Malik, Liam Payne, Niall Horan, Louis Tomlinson y Harry Styles, quienes alcanzaron la fama en 2010 (Yui Mok/PA vía AP)

El ex integrante de One Direction, Liam Payne, falleció el miércoles 16 de octubre a los 31 años tras caer desde su habitación en el hotel CasaSur Palermo en Buenos Aires, Argentina, según confirmó la Policía Federal.

El director de servicios médicos de emergencia, Alberto Crescenti, informó que Payne sufrió “lesiones muy graves” y que no fue posible reanimarlo. Crescenti añadió que el equipo médico observó “una fractura en la base del cráneo”

La Policía Federal Argentina confirmó las circunstancias del trágico final del músico británico (Charles Sykes/Invision/AP)

La policía llegó al hotel tras ser informada sobre un “hombre agresivo que podría estar bajo los efectos de drogas y alcohol”. Según informes de TMZ, Payne “había estado actuando de manera errática en el vestíbulo del hotel y rompió su portátil” antes de ser llevado de vuelta a su habitación.

A partir de la tragedia, varias personalidades del mundo del entretenimiento han compartido sus condolencias, destacando a los familiares de sus compañeros en One Direction, con quienes tuvo una relación sumamente cercana.

La madre de Harry Styles, Anne Twist, expresó su dolor en Instagram, compartiendo una imagen de un corazón roto con la leyenda “Solo era un niño...”. Twist había pasado mucho tiempo con Payne desde que su hijo alcanzó la fama con él en The X-Factor U.K. en 2010.

Anne Twist, madre de Harry Styles, expresa su tristeza en Instagram tras la pérdida de Payne (Instagram/@annetwist)

Greg Horan, hermano de Niall Horan, compartió un emotivo homenaje en la misma red social, recordando a Payne como un “joven excelente” que cuidó de su hermano menor durante su tiempo en la banda.

“Eres solo uno de los 4 chicos que tuve la suerte de tomar mi lugar en la vida de Niall como hermano”, escribió. “Mi corazón está con tu familia, padres, hermanas y tu hijo Bear y tus hermanos de 1D”.

Greg Horan rindió homenaje a Liam Payne, evocando recuerdos compartidos con One Direction (Instagram/@greghoran00123)

La hermana menor de Zayn Malik, Waliyha, de 26 años, también compartió fotos de Liam y Zayn juntos a lo largo de los años en sus historias de Instagram.

“Literalmente con el corazón roto. Descance en paz. No tengo palabras”, expresó. Además, publicó un clip de Payne hablando positivamente sobre Malik a los fans.

Hasta el momento, los ex compañeros de banda de Liam Payne en One Direction (Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson) no han hecho declaraciones públicas sobre su fallecimiento.

Waliyha Malik compartió emotivas fotos de Liam y Zayn, demostrando su dolor por la pérdida (Instagram/@waliyha.azad)

El éxito de Liam Payne junto a One Direction

Liam se hizo famoso como miembro de la boyband, formada en 2010 durante el programa The X-Factor U.K. Aunque terminaron en tercer lugar, el grupo firmó un contrato con Syco de Simon Cowell.

Su primer sencillo, “What Makes You Beautiful”, alcanzó el número uno en el Reino Unido en 2011, convirtiéndose en el sencillo más pre-ordenado en la historia de Sony Music Entertainment.

La banda One Direction se formó en 2010 durante el programa de talentos "The X-Factor U.K.", convirtiéndose rápidamente en un fenómeno mundial (Dave Hogan/Getty Images)

Durante su tiempo juntos, One Direction lanzó cinco álbumes, ganó cinco Brit Awards, cuatro MTV Video Music Awards, acumuló más de tres mil millones de visitas en YouTube y vendió 50 millones de discos en todo el mundo.

Payne coescribió varios éxitos de la banda, incluyendo “Midnight Memories”, “No Control”, “Steal My Girl” y “Night Changes”.

Payne se destacó en la boyband coescribiendo éxitos como "Midnight Memories" y "Night Changes" (Chad Batka/The New York Times)

Tras la partida de Zayn Malik en 2015 y la pausa indefinida de la banda en 2016, Liam Payne inició su carrera como solista.

En 2017, lanzó “Strip That Down” con Quavo, que ha acumulado más de mil millones de reproducciones en Spotify. Posteriormente, lanzó su primer EP, First Time, en 2018, y su único álbum de estudio, LP1, en 2019.

En los últimos años, el músico había hablado abiertamente sobre las diferencias entre él y sus ex compañeros de banda, particularmente Harry Styles.

En una entrevista de 2019, Payne mencionó que había “mucho misterio” alrededor de quién se había convertido Harry y describió su música como “polos opuestos”.

El cantante de 31 años pasó los últimos días de su vida en Argentina (Ben Birchall/PA via AP)

Payne había llegado recientemente a Argentina para asistir al concierto de su ex compañero de banda, Niall Horan.

Su última publicación en redes sociales mostraba una selfie con su pareja, Kate Cassidy, tomada el mes pasado. También compartió fotos de su estancia en el país, incluyendo una imagen de su hotel. “Feliz de tener un tiempo fuera”, escribió en la leyenda.