Murió Liam Payne, ex cantante de One Direction: se cayó desde el tercer piso de un hotel en Palermo

Liam Payne tenía 31 años

El músico británico Liam James Payne, compositor, guitarrista y exmiembro de la banda One Direction, falleció este miércoles 16 de octubre al caer desde el tercer piso de un hotel en el barrio porteño de Palermo, según confiaron fuentes policiales a Infobae.

El trágico episodio se registró en horas de la tarde en el Hotel Casa Sur. Luego de un llamado al 911, personal policial de la Comisaria 14B se dirigió al lugar, ubicado en la calle Costa Rica 6032, donde se informaban sobre “un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol”. Al llegar al lugar, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) constató su deceso. “Se habría arrojado al vacío desde un tercer piso”, confiaron a Teleshow fuentes del caso que se investiga como “suicidio”.

De acuerdo a lo que pudo saber este medio, el músico de 31 años ingresó al hotel el domingo 13 de octubre sin compañía. Allí permaneció hasta este miércoles, cuando, en horas de la tarde, el encargado del lugar escuchó un fuerte ruido en el pulmón interno trasero del hotel. Al dirigirse al sector, el hombre constató que un huésped se había arrojado al vacío desde el balcón de su habitación.

Luego de que trascendió la noticia, el titular del SAME, Alberto Crescenti, aseguró en declaraciones televisivas que se trató de una caída de alrededor de trece o catorce metros y que sufrió “lesiones gravísimas incompatibles con la vida”.

“A las 17.04 a través del 911, el sistema integrado de seguridad pública, fuimos alertados de una persona que estaba en un patio interno de la dirección del hotel Casa Sur. A las 17.11 arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento del hombre. Después nos enteramos de que era cantante de un conjunto musical. Lamentablemente, presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída, o sea que tuvimos que constatar el fallecimiento. No hubo posibilidad de reanimación”, declaró en TN.

La policía y el Sistema de Atención Médica de Emergencias en la puerta del hotel

Luego de que se conoció la noticia, fanáticos de Liam Payne y One Direction se juntaron en la puerta del hotel

Aunque Crescenti dijo que hay que esperar a los resultados de la autopsia, señaló que “de acuerdo a lo que vio el equipo, aparentemente tenía fractura de base de cráneo, una lesión muy grave”. El fiscal y la jurisdicción de la zona trabajan en el caso. También se encuentra la Policía de la Ciudad. El caso está bajo la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 16 a cargo de Andrés Esteban Madrea y la secretaria María Florencia Lavaggi, quien ordenó la presencia de la Unidad Criminalística y traslado del cuerpo a la Morgue.

Payne tenía prevista una gira por Sudamérica que canceló recientemente debido a problemas de salud. Iba a presentarse en Argentina el pasado 9 de septiembre, pero una grave infección renal lo obligó a tomar un descanso para cuidar su salud. Esta cancelación fue un golpe para sus fanáticos, quienes esperaban verlo en el escenario. Esta tarde, varios de ellos se dieron cita en la puerta del hotel consternados por la noticia de su muerte.

Liam Payne fue integrante de One Directon

La carrera Liam Payne comenzó con la boy band británico-irlandesa, One Direction, formada en 2010 durante el programa The X Factor por Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan. Tras la pausa indefinida del grupo, en 2016, el músico lanzó su carrera como solista, destacándose con sencillos como “Strip That Down” y “For You”. Su estilo musical combinaba pop, R&B y dance. Además de la música, había colaborado con diversas marcas y causas benéficas.

Desde su nacimiento, el músico enfrentó desafíos de salud. Sus padres, Geoff y Karen Payne, compartieron en entrevistas que el cantante tuvo problemas significativos al nacer, incluyendo el mal funcionamiento de uno de sus riñones, lo que requirió atención médica constante durante sus primeros años.

Pese a su frágil estado de salud, días atrás, se lo vio en el Movistar Arena, en el recital de Niall Horan, con quien mantenía una cercana amistad desde su tiempo en One Direction.