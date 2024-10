Así reaccionó la esposa de Dave Grohl ante su infidelidad

Jordyn Blum ha sido vista sin su anillo de bodas tras la infidelidad de Dave Grohl (REUTERS/David Swanson)

Era inevitable. La noticia de la infidelidad de Dave Grohl, líder de Foo Fighters y ex baterista de Nirvana, sacudió su matrimonio con Jordyn Blum y, según fuentes de la revista People, la diseñadora de interiores de 48 años ya “no confía” en el músico.

En septiembre, Grohl reveló públicamente que tuvo una hija fuera de su matrimonio de 21 años con Blum. Aunque dijo en su comunicado que estaba dispuesto a reparar los daños que ocasionó su desliz, la respuesta de su esposa ha sido clara: ese vínculo de lealtad mutua se ha roto profundamente.

Según las fuentes de People, Blum decidió sobrellevar esta etapa concentrándose en sus tres hijas: Violet, de 18 años, Harper, de 15, y Ophelia, de 10. Sin embargo, en lo que respecta a su matrimonio, la situación no parece estar encaminada hacia una reconciliación rápida.

Dave Grohl admitió infidelidad y reveló que tiene una hija extramatrimonial (Instagram/davestruestories)

La crisis en el matrimonio de Grohl y Blum

El 10 de septiembre de 2024, Grohl compartió un mensaje a través de Instagram donde admitió haber tenido un bebé con otra mujer. “Me he convertido recientemente en padre de una nueva hija, nacida fuera de mi matrimonio”, escribió el vocalista de los Foo Fighters.

“Planeo ser un padre amoroso y de apoyo para ella. Amo a mi esposa y a mis hijos, y estoy haciendo todo lo posible para recuperar su confianza y ganarme su perdón”, agregó.

Pero para Blum, la revelación fue devastadora. Aunque allegados a la esposa de Grohl indicaron que ella conoció la existencia del bebé antes de que su cónyuge lo hiciera público, la noticia fue un “golpe duro”.

Según informes de People en septiembre, Blum estaba “conmocionada” cuando se enteró por primera vez de la infidelidad. “Sus amigos son como su familia, y se reunieron a su alrededor”, agregó la fuente.

La familia recibió la noticia como un golpe duro a su confianza (REUTERS/David Swanson)

Aunque no era notorio por la imagen familiar que tenía Grohl en público, el historial de comportamiento del artista habría sido un punto de tensión en la relación desde hace algún tiempo atrás. “La conducta coqueta de Dave ha sido una piedra de tropiezo en su matrimonio. Ha sido doloroso para Jordyn”, señaló la fuente a People.

“Seguimos leyendo una y otra vez lo desconsolado que está todo el mundo porque se suponía que Dave era el ‘chico bueno’, la estrella de rock que no tenía que hacer esas cosas de estrella de rock... Y la gente está muy afectada, pero sí tenía ese lado”, dijo una persona del círculo cercano a la pareja.

Ahora, en octubre, el medio estadounidense resaltó que ambos personajes han sido fotografiados recientemente sin sus anillos de matrimonio.

La fuente consultada por People contó: “Ha sido difícil para ella. Sin embargo, su mente no está en su matrimonio. Ella no confía en Dave. Ella no está usando su anillo. Ha estado apoyándose en un grupo cercano de amigas. Se siente afortunada de estar rodeada de amor y apoyo”.

Fuentes cercanas indicaron que Blum está enfocada en sus tres hijas y no en su matrimonio (REUTERS/Steve Marcus)

El impacto de esta crisis personal también ha afectado la agenda profesional de Grohl y su banda. Foo Fighters canceló su presentación en el Soundside Music Festival en Connecticut, que estaba programada para el 29 de septiembre, apenas unos días después de que la noticia del bebé se hiciera pública. Además, se rumorea que la banda tomará un descanso indefinido mientras Grohl se enfoca en reconstruir su vida familiar.

La pareja, que celebró su vigésimo primer aniversario de bodas en agosto de 2024, aún no ha hecho una declaración pública definitiva sobre el estado de su relación, pero los indicios sugieren que la situación sigue siendo complicada y difícil de resolver.