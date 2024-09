El hermano de Julia Roberts se disculpó por sus polémicos comentarios sobre la actriz

Eric Roberts se disculpa públicamente por sus antiguas declaraciones sobre su hermana Julia Roberts en su biografía (REUTERS)

En 2018, el actor Eric Roberts dio una controvertida declaración a la revista Vanity Fair sobre su hermana, la ganadora del Oscar Julia Roberts. En ese entonces, afirmó que la actriz no existiría sin él; pero recientemente se arrepintió de ese comentario en sus memorias Runaway Train: Or the Story of My Life So Far.

“Una de las cosas por las que me gustaría disculparme en este libro es por decir públicamente en más de una ocasión, ‘Si no fuera por mí, no habría Julia Roberts’... Eso no solo es desafortunado, sino que también es falso”, escribió en la publicación, según recogieron Entertainment Weekly y People.

Julia Roberts, quien es 11 años menor que Eric, encontró su camino en la actuación sin la ayuda de su hermano (Shutterstock)

Y la estrella de 68 años continuó en su pronunciamiento: “Espero que Julie acepte esta disculpa más pública. Fue una estupidez haberlo dicho. Estaba orgulloso de ella, pero era un orgullo vuelto del revés, a mi propia ventaja”.

Eric admitió que su hermana Julia no necesitó de ayuda para ascender en el mundo artístico de Hollywood. “Ella es una mujer muy decidida”, señaló en su libro. “Alguien la habría sacado de la multitud en un lugar como Nueva York sin mi ayuda”.

Sin embargo, no dejó de reconocer su propia influencia en Julia Roberts, quien es 11 años menor que él. Fue antes de cumplir la mayoría de edad que Eric se mudó a Nueva York para convertirse en actor y alcanzó rápidamente la fama con El rey de los gitanos (1978). Y quizá esto podría haber inspirado a Julia a tomar un camino similar.

Eric Roberts obtuvo su única nominación al Oscar por su papel en la película "Escape en tren", estrenada en 1985 (Metro-Goldwyn-Mayer)

A los 30 años, Eric Roberts obtuvo su primera y única nominación al Oscar por su rol de convicto fugitivo en Escape en tren, película estrenada en 1985. Por ese tiempo, Julia también se había mudado a La Gran Manzana para perseguir su propia carrera de actuación.

Si bien la trayectoria de Eric ya era notable, un accidente de auto que sufrió a mediados de sus 20s le dejó graves secuelas. Comenzó a abusar de las drogas y ese consumo desmedido afectó notablemente su memoria, según reveló en Runaway Train: Or the Story of My Life So Far.

Su adicción también lo alejó de sus hermanas. “No me sorprendería que sufrieran trastorno de estrés postraumático de cuando era peligroso estar cerca de mí”, sostuvo. “Lisa [su otra hermana menor] y Julia necesitaban amor y protección - en su lugar obtuvieron miedo e incertidumbre”.

En su autobiografía, Roberts reflexiona sobre las consecuencias de su adicción a las drogas en sus relaciones familiares (REUTERS/Mario Anzuoni)

Por qué Eric y Julia Roberts se distanciaron

El actor reconoció que las drogas también lo llevaron a perder el vínculo con su hija, la también actriz Emma Roberts, fruto de su matrimonio con Kim Cunningham.

“La mayor consecuencia de mi consumo de drogas fue perder a Emma”, se sinceró sobre este quiebre en su vida que aún busca enmendar.

Emma es mundialmente conocida por su papel recurrente en la serie American Horror Story y, hace poco, también habló sobre su familia. Mencionó que su apellido nunca le hizo ganar papeles, sino al contrario: “Nunca he conseguido un trabajo por ello. Sé que definitivamente he perdido un par de trabajos por ello”, dijo a la revista Flaunt.

Emma Roberts habló sobre su apellido y cómo le ha afectado en su carrera actoral (Kevin Winter/Getty Images)

Eric y Kim se enfrentaron en el juzgado por la custodia de su hija durante buena parte de su crecimiento, ya que ambos se separaron una vez que ella nació. Más tarde, en 1992, él se casó con Eliza Garret, con quien continúa en una relación hasta la actualidad.

Fue durante la batalla legal contra su expareja que Eric y Julia Roberts se enemistaron. Su hermana apoyó a Cunningham, debido a que su adicción a la cocaína era imparable. Ahora, en su autobiografía Runaway Train: Or the Story of My Life So Far, confesó que esa fue la mejor decisión después de todo.

"Seguiré siendo el hermano de Julia y el padre de Emma Roberts el resto de mi vida”, admitió Eric Roberts (Getty Images/REUTERS)

“Imagino que seguiré siendo el hermano de Julia y el padre de Emma Roberts el resto de mi vida”, admitió en sus memorias y agregó con esperanza: “Me gustaría hacerlo bien, apartarme con orgullo y con gracia. Esa es parte de la razón de escribir el libro”.