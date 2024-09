El momento en el que Madonna estuvo a punto de caerse tras tropezarse con tacos altísimos durante la Semana de la Moda de Nueva York

Mientras se paseaba por Nueva York con tacones de plataforma, Madonna casi cae el suelo al perder el equilibrio. |Créditos: X/@MadonnaCulture_

Madonna nunca pasa desapercibida. Este martes, la estrella apareció de sorpresa en la Semana de la Moda de Nueva York, como una de las celebridades invitadas al desfile de Luar, una de las firmas más disruptivas de la moda contemporánea.

La intérprete de Like a Virgin acaparó miradas con un atuendo excéntrico y tras sufrir un breve percance que se hizo viral en redes: la cantante tropezó al dar un mal paso cuando caminaba hacia su asiento en la primera fila del desfile, dejando al público en un incómodo silencio antes de recuperar su equilibrio.

El momento fue captado por uno de los asistentes al evento realizado en la Plaza Rockefeller. Madonna, que vestía unos altísimos botines de látex hasta los muslos, perdió momentáneamente el equilibrio luego de que uno de los tacos quedara mal colocado.

Madonna sorprendió con una aparición en la Semana de la Moda de Nueva York como invitada al desfile de Luar (Instagram/madonna)

Según muestran las imágenes, la artista evitó caer de bruces y fue ayudada por sus acompañantes.

Un atuendo audaz

Pero si algo logró competir con el revuelo de su tropiezo, fue el dramatismo del outfit que Madonna eligió para la ocasión. La cantante optó por un conjunto completamente diseñado por la marca Luar, firma liderada por el diseñador Raúl López.

Su look principal consistió en un abrigo de estilo trench en color camel, que destacaba por sus hombreras XL, una característica que aportaba un aire retro y único al conjunto. El abrigo también incluía una larga cola, que fue sujetada por uno de sus asistentes mientras Madonna caminaba por el evento.

Su atuendo incluía un abrigo camel con hombreras XL, medias de rejilla y un bolso de USD 395 (Instagram/madonna)

Además del abrigo, la artista complementó su look con unas medias de rejilla y unos imponentes botines. Madonna también lució un bolso Luar, cuyo precio ronda los 395 dólares, que ha sido presumido por varias celebridades en otras ocasiones.

El elemento más excéntrico de todo el look fueron unas gafas de sol dobles, una pieza creada como colaboración entre Luar y Fellow Earthling, conocido por sus creaciones a partir de materiales reciclados.

Presencia familiar en la NYFW

Madonna no asistió sola a los eventos de la Semana de la Moda de Nueva York. Lourdes Leon (27), la hija mayor de la cantante, fue vista en el desfile del diseñador Willy Chavarria, al que asistió junto a su padre, Carlos Leon. Lourdes, quien ha forjado su propio camino como modelo y musa de varias marcas, luego fue captada en una fiesta temática de los años 90 organizada por The Cut y Old Navy.

David Banda, el hijo de 18 años de Madonna, también tuvo su momento de protagonismo en la NYFW, al debutar en la pasarela para la marca Off-White en su colección de primavera-verano 2025.

David Banda, hijo de la cantante, también ha incursionado como modelo (Photo by Cassy Athena/Getty Images)

Esta aparición en la Semana de la Moda de Nueva York marca el retorno de la artista a los grandes eventos públicos tras la grave enfermedad que sufrió el verano pasado.

En junio de 2023, la cantante fue hospitalizada de urgencia debido a una severa infección bacteriana que la dejó en coma durante cuatro días. En más de una ocasión, Madonna ha comentado sobre lo cerca que estuvo de la muerte durante esa experiencia, calificando su recuperación como un “milagro”.

En abril de 2024, la Reina del Pop completó su “Celebration Tour”, donde habló abiertamente de su proceso de recuperación, su estado de salud y la gratitud que sentía por haber logrado volver a los escenarios.