Madonna recordó el grave problema de salud que puso en peligro su vida: “Tuve una recuperación milagrosa”

Un año después de haber sufrido una grave complicación de salud, Madonna celebró el haberse recuperado por completo. (Créditos: EFE/Water Bieri)

Coincidiendo con las celebraciones del 4 de Julio, la cantante Madonna reflexionó sobre su “recuperación milagrosa” tras un episodio crítico que la llevó a estar en coma inducido durante 48 horas hace un año. La Reina del Pop compartió su gratitud en sus redes sociales con este mensaje.

“Hoy, hace un año, acababa de regresar del hospital después de sobrevivir a una enfermedad que puso en peligro mi vida. Apenas podía mantenerme en pie en mi jardín sosteniendo una bengala”, escribió la artista en el post.

“Logré una recuperación milagrosa y tuve un año asombroso. Gracias Dios. ¡La vida es hermosa!”, añadió la cantante de 65 años.

Este 2024, la artista festejó el Día de la Independencia de los Estados Unidos en Nueva York, acompañada de amigos como el fotógrafo Steven Meisel, el diseñador de Luar Raul Lopez y la cantante Arca. Madonna lució un vestido de seda rojo con guantes y joyas plateadas.

Madonna celebró el 4 de Julio y expresó que se siente afortunada por su "recuperación milagrosa". (Créditos: Instagram/Madonna)

¿Qué pasó con la salud de Madonna?

El 24 de junio de 2023, Madonna fue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos tras desarrollar una severa infección bacteriana. Su representante, Guy Oseary, comunicó la noticia en su momento a través de Instagram e indicó que la artista ya estaba fuera de peligro.

“Su salud está mejorando, aunque sigue bajo cuidados médicos”, escribió entonces Oseary.

El 10 de julio de 2023, cinco días antes de la fecha en que estaba programado el inicio de su esperado Celebration World Tour, Madonna agradeció a sus fans en una publicación de Instagram.

El 24 de junio de 2023, Madonna fue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a una severa infección bacteriana que la llevó a estar en coma inducido durante 48 horas (Evan Agostini/Invision/AP)

“He sentido su amor. Estoy recuperándome y me siento muy agradecida por todas las bendiciones en mi vida,” escribió. La cantante también expresó su preocupación por no fallar a los que esperaban verla en el escenario. “Mi primer pensamiento al despertar en el hospital fueron mis hijos. Mi segundo pensamiento fue que no quería decepcionar a nadie que compró boletos para mi gira”, afirmó.

“Mi enfoque ahora es mi salud y fortalecerme, y les aseguro que volveré con ustedes tan pronto como pueda. No podría estar más agradecida por su apoyo”, agregó en su mensaje.

La gira Celebration

A pesar de la pausa forzada por su hospitalización, Madonna retomó su gira Celebration con fuerza renovada. Las fechas reprogramadas comenzaron en otoño de 2023 y se extendieron hasta la primavera de 2024.

Durante su recuperación, Madonna se centró en mejorar su salud y fortalecer su cuerpo antes de regresar a los escenarios. (Créditos: EFE/ André Coelho)

Incluso mientras se recuperaba, Madonna mantuvo su determinación por brindar un show increíble a sus fanáticos. Según una fuente citada por PEOPLE, la artista estaba trabajando estrechamente con sus colaboradores de toda la vida, Jamie King y Stuart Price, para poner los toques finales en el espectáculo. “Está tan feliz de estar de vuelta en los ensayos, en el escenario y se siente fuerte”, aseguró la fuente.

Según las cifras reportadas a Billboard Boxscore, la gira de seis meses terminó con una recaudación impresionante de 225.4 millones de dólares y 1.1 millones de boletos vendidos en 80 shows.

Esta serie de conciertos marcó la sexta vez que Madonna logra recaudar más de 100 millones de dólares en una gira, uniéndose a actos legendarios como The Eagles, The Rolling Stones, Bruce Springsteen y U2. De esta manera, Madonna se destaca como la única mujer en este selecto grupo.

La gira Celebration se reanudó en otoño de 2023 y continuó hasta la primavera de 2024. (Créditos: AP/Silvia Izquierdo)

En diciembre, durante un concierto en Brooklyn, NY, la Reina del Pop agradeció a las personas importantes que la apoyaron durante el período crítico de salud y mencionó específicamente a una amiga que la llevó al hospital cuando se desmayó en el suelo de su baño. “Ella me salvó la vida”, declaró emocionada.