Hello Kitty no es un gato: la verdad detrás del famoso personaje animado

Christine R. Yano fue una de las primeras en explicar que Hello Kitty, contrariamente a la creencia popular, no es un gato (REUTERS)

En un mundo donde los personajes animados se han convertido en íconos culturales, Hello Kitty ha mantenido su lugar como una de las figuras más queridas y reconocidas globalmente. Sin embargo, lo que muchos fans no saben es que esta adorable figura, a menudo confundida con un gato, no es lo que parece. En 2014, una revelación sorprendió a los seguidores de este personaje: Hello Kitty no es un gato, sino una niña. Esta noticia, que inicialmente fue desconcertante, desató una ola de asombro y debate entre quienes habían crecido pensando lo contrario.

Christine R. Yano, profesora de antropología y autora del libro Pink Globalization: Hello Kitty’s Trek Across the Pacific, fue una de las primeras en compartir este dato curioso. Según Yano, Hello Kitty es una niña pequeña, nacida en los suburbios de Londres, que camina y se comporta como un ser humano, aunque tiene las características faciales de un felino. Sanrio, la empresa detrás de Hello Kitty, confirmó esta afirmación, añadiendo que el personaje tiene una familia, una mejor amiga y un gato como mascota, pero ella misma no es un felino.

Sanrio confirmó que Hello Kitty es una niña de Londres y no un felino, lo cual sorprendió a sus seguidores

Historia y características de Hello Kitty

Hello Kitty, cuyo nombre real es Kitty White, hizo su debut en 1974 en Japón, creada por Yuko Shimizu y lanzada por la empresa Sanrio. Su primera aparición fue en un monedero para niños, y rápidamente capturó la imaginación del público japonés, antes de expandirse globalmente. Con el paso de los años, Hello Kitty se convirtió en un fenómeno cultural, apareciendo en una vasta gama de productos, desde útiles escolares hasta ropa y accesorios de lujo.

A lo largo de los años, Sanrio ha revelado detalles fascinantes sobre este personaje que han contribuido a su encanto y misterio. Por ejemplo, Hello Kitty mide el equivalente a cinco manzanas de alto y pesa tres manzanas, un dato que, aunque peculiar, añade a la naturaleza única y caprichosa del personaje. Nació el 1 de noviembre, lo que la convierte en Escorpio según el zodiaco. Además, Hello Kitty sueña con ser pianista o poeta, lo que refuerza su imagen como una figura dulce y artística.

Hello Kitty debutó en Japón en 1974 y rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural global (REUTERS)

Desde su creación, Hello Kitty no solo ha sido un símbolo de la cultura pop, sino también una gigantesca fuente de ingresos para Sanrio. El personaje ha generado más de USD 80 mil millones en ventas de productos en todo el mundo, y en 2023, las ventas anuales relacionadas con Hello Kitty superaron los USD 5 mil millones. Su influencia se extiende más allá de los productos físicos, abarcando programas de televisión, películas, y hasta canciones, como la controversial “Hello Kitty” de Avril Lavigne.

El éxito de Hello Kitty se atribuye en parte a su mensaje central de amistad, bondad e inclusión, valores que han resonado en diversas culturas y edades. Su diseño minimalista, caracterizado por la ausencia de una boca, permite que las personas proyecten sus propias emociones en ella, lo que ha contribuido a su popularidad. Este “lienzo en blanco” emocional, como lo describe Christine R. Yano, permite a Hello Kitty ser adaptable a diferentes contextos y culturas, lo que ha facilitado su aceptación global.

Los valores de amistad e inclusión de Hello Kitty han resonado con personas de diversas culturas y edades (REUTERS)

Otros personajes de dibujos animados que no son lo que parecen

El mundo de los dibujos animados está lleno de personajes que, a primera vista, parecen fáciles de entender, pero en realidad esconden sorprendentes secretos sobre su verdadera naturaleza. Uno de los ejemplos más conocidos es Goofy, el popular personaje de Disney que durante décadas ha sido confundido con un perro. Sin embargo, según Bill Farmer, quien ha dado voz a Goofy durante años, el personaje no es un perro, sino un canino. Farmer explicó que Goofy pertenece a una especie ficticia llamada Goofus canis, lo que lo diferencia de Pluto, que es un perro “real” de la raza bloodhound. Esta distinción ha sorprendido a muchos fans, quienes siempre han asociado a Goofy con un perro debido a su apariencia y comportamiento.

Goofy, el famoso personaje de Disney, pertenece a la especie ficticia Goofus canis, no es un perro

Otro caso interesante es el de Calamardo, el vecino gruñón de Bob Esponja en la famosa serie de Nickelodeon. A pesar de lo que su nombre sugiere, Calamardo no es un calamar, sino un pulpo. Su creador, Stephen Hillenburg, eligió al pulpo como base para el diseño de Calamardo debido a su cabeza grande y bulbosa, que encajaba con la personalidad del personaje, quien se considera a sí mismo un intelectual. Sin embargo, para simplificar la animación, Calamardo fue dibujado con solo seis extremidades en lugar de las ocho típicas de un pulpo.