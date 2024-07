Hello Kitty no es un gato; los fans no se lo creen

Hello Kitty no es un gato, sino una niña pequeña nacida en los suburbios de Londres. (REUTERS/Toby Melville)

Lleva un gran lazo rojo en su cabeza con forma de gato, su cara tiene bigotes y su nombre es Hello Kitty. Pero una vez más, la empresa matriz del icónico personaje dice que no es un felino.

“Hello Kitty no es un gato”, dijo Jill Koch, vicepresidenta senior de marketing y gestión de marca en Sanrio, en el programa “Today” el jueves, antes de las celebraciones del 50 aniversario de la marca. “En realidad, es una niña pequeña nacida y criada en los suburbios de Londres. Tiene una mamá y un papá y una hermana gemela, Mimmy, que también es su mejor amiga”.

El personaje tiene novio y tiene su propio gato mascota, llamado Charmmy Kitty.

“Entonces, si es una niña, ¿por qué su cabeza tiene forma de gato?” escribió un comentarista en YouTube.

Ese sentimiento se encontró en todas las plataformas de redes sociales, donde los fans expresaron una incredulidad juguetona.

“No puedo creer que me estén haciendo dudar de que no es un gato. Es un gato y ha sido un gato toda mi infancia”, escribió una persona en X. En el mismo hilo, alguien más escribió: “Eso es como decir que Peppa Pig no es un cerdo sino una niña”.

En Facebook, los usuarios no aceptarían que Hello Kitty no es un felino, llegando incluso a llamarlo “blasfemia”.

“No pueden cambiarnos de opinión a estas alturas. Ella es un gato. Keropi es una rana... y así sucesivamente”, escribió una persona el jueves. Luego, otra persona dijo: “No me importa lo que diga nadie. No van a robarme mi infancia. Eso es todo, ¡FIN!”

A pesar de la sorpresa de los fans, esta semana no fue la primera vez que Hello Kitty fue identificada como una niña humana.

La antropóloga y experta en Hello Kitty Christine R. Yano dijo al Los Angeles Times en 2014: “Es un personaje de dibujos animados. Ella es una niña pequeña... Nunca se la muestra en cuatro patas. Camina y se sienta como una criatura bífida”.

La misión central de Hello Kitty durante medio siglo ha sido promover la amistad, bondad e inclusividad. (Shutterstock)

En ese entonces, los usuarios de las redes sociales también estaban asombrados. “El mundo se está desmoronando ante mis ojos”, escribió una persona.

La historia británica, humana de Hello Kitty se origina a mediados de los años 70, cuando Sanrio, el fabricante de juguetes japonés, la promovió entre las mujeres japonesas que admiraban a Gran Bretaña.

Según la compañía, su verdadero nombre es Kitty White y nació el 1 de noviembre en los suburbios de Londres. Es una alumna de tercer grado a la que le gusta hacer nuevos amigos, viajar y comer galletas.

A diferencia de muchos personajes populares, Hello Kitty no se originó en un programa de televisión, película o cómic. Su imagen comenzó a aparecer en productos en 1974, y su audiencia masiva ha crecido desde entonces. La compañía dice que su personaje distintivo está en aproximadamente 50,000 productos vendidos en 130 países.

La cantante Katy Perry tiene un tatuaje de Hello Kitty en un dedo. Ha habido un globo de Hello Kitty en el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s durante varios años. Los fans pueden visitar el parque temático Hello Kitty Land en Tokio. Este fin de semana, Van Leeuwen Ice Cream lanzará un sabor de helado de edición limitada de Hello Kitty, para coincidir con el Día Nacional del Helado el domingo.

El mes pasado, en un discurso durante un banquete de estado que celebraba la visita del Emperador Naruhito y la Emperatriz Masako al Palacio de Buckingham, el Rey Carlos dio un saludo de cumpleaños especial a Hello Kitty.

“Criada en un suburbio de Londres con su hermana gemela, una emprendedora autodidacta cuyo valor es de miles de millones de dólares, y Embajadora de los Niños de UNICEF además de todo eso”, dijo el rey. “Así que solo puedo desear un muy feliz cumpleaños a... ¡Hello Kitty!”

A pesar del alboroto sobre la identidad de Hello Kitty, Cook, director en Sanrio, dijo que su propósito ha seguido siendo el mismo durante medio siglo: “Su mensaje central es amistad, bondad e inclusividad”.

(c) 2024 , The Washington Post