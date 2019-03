Warner Bros. dijo el martes que la división de Warner Bros. "New Line" y el productor Beau Flynn habían persuadido a la Corporación Sanrio de Tokio, después de cinco años, a confiarle al estudio una película de USD $6.000 millones. Sanrio, que creó Hello Kitty en 1974 y la preparó para convertirse en una superestrella de la comercialización, nunca ha llevado al personaje a la pantalla grande. Eso le ha permitido guardar silencio: Hello Kitty no tiene boca.