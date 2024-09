Esta es la opinión de un coach vocal sobre la colaboración de Karol G con Andrea Bocelli: “no sale la voz de su boca”

Areh, un popular coach de canto, ha compartido su opinión sobre la colaboración entre Karol G y Andrea Bocelli

Hace unos días, llegó a las plataformas de reproducción una nueva versión de “Vivo por ella”, una canción que Andrea Bocelli y la cantautora española Marta Sánchez popularizaron en el año de 1996. Este “remake” se destaca por contar con la colaboración de una de las artistas de reggaeton más exitosas de los últimos años: Karol G.

Desde su anuncio, la colaboración generó una enorme polémica debido a la diferencia de géneros entre el aclamado tenor italiano y la responsable de éxitos virales como “Mi ex tenía razón”, “Bichota” y “Tusa”. De hecho, muchos consideraron que la voz de la colombiana no estaba a la altura, pronosticando una interpretación muy por debajo de la que Andrea Bocelli a sus 77 años podía ofrecer.

Desde que se anunció esta colaboración, hubo varias críticas en contra de la cantante colombiana EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA UNIVERSAL MUSIC

Finalmente, el tema ha salido a la luz, y en menos de una semana, ya acumula 10 millones de reproducciones y toda clase de comentarios.

Aprovechando el revuelo que ha causado esta colaboración, Areh, uno de los coaches vocales más populares de habla hispana, con alrededor de 700 mil suscriptores en su cuenta de Youtube, se tomó el tiempo de analizar la interpretación de Karol G en esta pieza, incluso, comparándola con la de Marta Sánchez.

El video de Areh, titulado Karol G se atreve con “VIVO POR ELLA” una canción complicada, comienza con una comparación de ambas cantantes en los primeros segundos de la pieza, asegurando que Marta tiene más proyección y fuerza al momento de pronunciar las vocales.

Areh comparó la interpretación de Karol G con la de Marta Sánchez

“Mientras que Marta Sanchez tiene unas vocales que están más ‘afuera’, más proyectadas, tienen más forma, Karol G tiende a dejar las vocales como sin forma”.

Más adelante en el video, Areh asegura que no disfruta mucho de la música de Marta por tener raíces tan “pop” en su voz, pero resalta su gran tecnica. El coach también asegura que tanto la voz de Marta como la de Bocelli “empastan bastante bien”.

Sin embargo, el modo de cantar de Karol G tan “relajado” no logra hacer la misma dinámica con el legendario tenor.

“Si tú te pones a cantar con una persona que tiene esa proyección vocal como lo es Andrea Bocelli y tú estás en un modo (vocal) que no tiene proyección, se salvan porque hay una producción de por medio y ha hecho que las voces empasten. Pero esto en directo, si tú los escuchas en una habitación, Andrea Bocelli se tendría que retener mucho para no opacar la voz de Karol G, porque no la escucharías”, sentenció Areh, asegurando además que estos problemas no los tendría Marta en un show en vivo.

Areh aseguró que Karol G no tiene mucha fuerza en su voz, lo que hace que su interpretación en un tema junto a Andrea Bocelli se complique EFE / J.P.Gandul.

“Todo el dominio que tiene de la dinámica, imposta la voz muy bien, sus vocales están bien impostadas, no se ve nada de tensiones en la mandíbula cuando canta, no se le han visto problemas de quedarme sin voz. Un rango vocal bastante amplio, es una gran cantante Marta Sánchez”.

Areh continúa asegurando que la voz de Karol G “no proyecta casi nada” en comparación de Sánchez. No obstante, reitera que la colombiana “tiene una voz super bonita” con la que logró dar una interpretación a la altura.

“Es una canción complicada. Cada vez sube más de tono, encima es un dueto con Andrea Bocelli donde las voces tienen que empastar. Hacer un dueto no es sólo ponerte a cantar con otra persona, y a pesar de todas estas complicaciones, Karol G ha defendido la canción muy bien”.

A pesar de las limitaciones en la técnica de Karol G, Areh asegura que la colombiana tiene "una voz super bonita"

Finalmente, el coach respondió a la pregunta “¿Quién tiene mejor voz? ¿Karol G o Marta Sánchez?” Esto dijo al respecto:

“Depende de lo que tú busques. Si tu buscas una voz con una dinámica muy potente, con una forma muy teatral o muy pop, pues te vas a quedar con Marta Sánchez. Si tu quieres una voz más suave, más dulce, sin tanta proyección, sin tanto melisma, sin tanta teatralidad, más natural, pues te vas a quedar con Karol G”.