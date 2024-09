Jessica Alba sorprendió a sus papás comprando la casa de la infancia de su padre en un emotivo vídeo

La actriz le regaló a sus padres la casa de la infancia de su papá, donde este creció junto al abuelo de la estrella de Hollywood.

Jessica Alba compartió un emotivo video en su canal de YouTube, donde mostró cómo sorprendió a sus padres comprándoles la casa de la infancia de su padre con varios planes de renovación incluidos. Este acto de generosidad fue parte del proyecto que Alba desarrolló junto a Lizzy Mathis en su serie original de Roku, Honest Renovations.

Jessica Alba, reconocida actriz y empresaria de 43 años, explicó en el archivo que hace casi tres años comenzó este proyecto cuando sus padres estaban considerando vender la casa de su abuelo para cubrir los gastos médicos de su abuela, quien requiere cuidados constantes por su delicada salud.

En el video compartido el 30 de agosto, Jessica Alba reveló que había adquirido la casa familiar para evitar que sus padres la vendieran para cubrir gastos médicos (EFE/EPA/NINA PROMMER)

“Después de que mi abuelo falleció, mis padres planeaban vender la casa para pagar las facturas médicas de mi abuela. Bueno... Fingí que iba a ayudarlos a renovarla antes de venderla, cuando en realidad, tenía planeado comprársela”, relató Alba en la descripción del video.

En la grabación, que tuvo lugar en junio de 2021 (pero publicada recientemente), la actriz reveló a sus padres que había adquirido la casa para ellos y que no necesitarían venderla. “El último detalle es que he estado tratando de encontrar cómo decirles que les voy a comprar esta casa, así que no la compren ustedes mismos”, exclamó Jessica Alba a sus sorprendidos progenitores.

La sorpresa de Jessica Alba a sus padres, mostrando la casa renovada, fue un emotivo momento que incluyó la reacción de sus padres y la expresión de su gratitud (Youtube/Jessica Alba)

Honest Renovations, el programa de Alba, se centra en reformas hogareñas con un enfoque especial en la familia y las emociones que envuelven estas transformaciones. En esta ocasión, la reforma tenía un toque especialmente significativo, dado que se trataba del hogar donde creció su padre, un lugar que obviamente está lleno de recuerdos de toda la vida.

Al compartir esta grabación en su canal de YouTube, Alba rememoró cómo inició “el proyecto de sus sueños” y detalló los pasos del proceso, incluyendo el apoyo de Mathis y la colaboración de Tinku, un amigo de la familia y contratista. Juntos, vaciaron la casa y planificaron la renovación antes de hacer la gran revelación a sus padres.

El proyecto de renovación y compra de la casa familiar comenzó hace casi tres años, cuando los padres de Alba consideraban venderla para pagar los cuidados de su abuela (REUTERS/Brendan McDermid)

Jessica Alba se abrió respecto a su familia

Alba compartió recientemente los desafíos y emociones que enfrenta en su vida familiar. La actriz, conocida por su éxito en Hollywood, conversó con E! News antes del estreno de la segunda temporada de su programa en Roku, Honest Renovations. Durante la entrevista, se le preguntó cómo se sentiría al ver a su hija mayor, Honor, graduarse de la escuela secundaria en unos años.

Alba expresó sus sentimientos al respecto, afirmando que será “terrible” y que le provocará mucha tristeza cuando Honor, de 16 años, deje el hogar. Jessica y su esposo, Cash Warren, tienen tres hijos juntos: Honor de 16 años, Haven de 13 y Hayes de 6. La actriz no pudo evitar referirse al orgullo que siente por su hija mayor, describiéndola como “una buena chica”.

Jessica Alba, junto a su esposo Cash Warren, tiene tres hijos: Honor, de 16 años; Haven, de 13 años; y Hayes, de 6 años (REUTERS/Danny Moloshok)

En una conversación reciente en el programa Late Night with Seth Meyers, Alba habló sobre las dinámicas familiares durante sus vacaciones. La actriz señaló que ella suele encargarse de empacar para la familia, a pesar de que su esposo le dice que ya no necesita hacerlo, ya que los niños son lo suficientemente grandes para encargarse de sus propias cosas.

Alba relató una anécdota en la que, después de llegar a su destino vacacional, descubrió que su hijo Hayes no tenía ni un solo par de ropa interior, lo cual provocó momentos de confusión y risa. En su cuenta de Instagram, Alba también compartió recientemente una serie de fotos de su última vacación familiar, donde se puede ver a ella junto a sus dos hijos menores.

Jessica Alba describió en una entrevista su emoción y tristeza anticipada por la graduación de su hija mayor, Honor, destacando el orgullo que siente por ella y sus logros (Instagram/@jessicaalba)

La imagen muestra a la madre rodeando con sus brazos a sus hijos, mientras que Haven cargaba a Hayes y le daba un tierno beso.