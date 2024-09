Angelina Jolie reveló cuáles son sus verdaderos planes una vez que sus hijos alcancen la mayoría de edad

La actriz reveló que su permanencia en la ciudad está motivada por su proceso de divorcio con Brad Pitt (REUTERS/Yara Nardi)

La actriz y directora Angelina Jolie reveló que planea abandonar Los Ángeles cuando sus hijos menores alcancen la mayoría de edad. En diálogo con The Hollywood Reporter, en el marco de su regreso al Festival de Cine de Venecia, Jolie explicó por qué tiene intención de dejar la ciudad de las estrellas y por qué todavía no ha ejecutado esos planes.

Aunque Jolie ha vivido en LA desde que era niña, como hija de los actores Jon Voight y Marcheline, ya no se siente cómoda con el entorno. Anhela privacidad y paz para su familia.

Al conversar con el medio estadounidense, la protagonista de Wanted mencionó que su permanencia en la ciudad se debe principalmente al proceso de separación de Brad Pitt.

“Estoy aquí porque tengo que estar aquí por el divorcio, pero tan pronto como [los mellizos] cumplan 18, podré irme”, aseveró Jolie. Actualmente Vivienne y Knox, sus hijos menores, tienen 16 años.

Sus otros herederos —Maddox (23), Pax (20), Zahara (19) y Shiloh (18)—ya son mayores de edad.

Angelina Jolie y Brad Pitt vivieron una relación de una década y un matrimonio que duró dos años. Aunque el proceso de divorcio comenzó en septiembre de 2016, las negociaciones para finalizar la separación todavía continúan.

En la entrevista, la actriz expresó que desea proteger a sus seres queridos y Hollywood ya no le brinda la misma tranquilidad.

“Cuando tienes una familia grande, quieres que tengan privacidad, paz, seguridad”, argumentó. “Tengo una casa ahora para criar a mis hijos, pero a veces este lugar puede ser... esa humanidad que encontré a través del mundo no la encontré creciendo aquí”.

La ganadora del Oscar en el 2000 también reveló sus planes para el futuro una vez que pueda dejar Los Ángeles. “Pasaré mucho tiempo en Camboya”, dijo sobre el país donde adoptó a su hijo mayor, Maddox. Además, afirmó que saldrá a “visitar a los miembros de mi familia dondequiera que estén en el mundo”.

Jolie ya había hablado de estas ideas en diciembre de 2023 en una entrevista con Wall Street Journal. En aquella ocasión, la actriz mencionó la posibilidad de residir en Camboya.

“Es parte de lo que sucedió después de mi divorcio. Perdí la capacidad de vivir y viajar libremente. Me mudaré cuando pueda”, citó el medio. “Crecí en un lugar bastante superficial. De todos los lugares del mundo, Hollywood no es un lugar saludable. Así que empiezas a buscar autenticidad”.

Tras pasar por el cine de fantasía con Maléfica y el cine de superhéroes con Eternals, el nuevo proyecto de Angelina Jolie podría llevarla a competir por un Oscar una vez más.

La actriz protagoniza Maria, un biopic sobre la célebre cantante de ópera Maria Callas. La película ha sido dirigida por Pablo Larraín, en lo que ha sido descrito como el cierre de una trilogía sobre grandes mujeres de la historia. Previamente, el cineasta chileno llevó al festival los filmes Jackie y Spencer.

En conferencia de prensa, Jolie explicó que conectaba y comprendía la vulnerabilidad de la famosa soprano.

“Creo que la forma en que me identifiqué con ella fue, probablemente, la parte de ella que es extremadamente suave y no tiene ese espacio en el mundo para ser tan sensible como era, tan emocionalmente abierta como era de verdad”.

Maria fue recibida por el auditoria de Venecia con una ovación superior a los ocho minutos. Jolie derramó algunas lágrimas al sentirse conmovida por los aplausos del público.