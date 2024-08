Bad Bunny será parte de una película de Darren Aronofsky junto a Austin Butler y Zoë Kravitz

Bad Bunny se unirá al elenco de "Caught Stealing", la próxima película de Darren Aronofsky, junto a Austin Butler y Zoë Kravitz, en un thriller criminal producido por Sony Pictures (AP/Marta Lavandier/REUTERS/Andrew Kelly)

Bad Bunny se ha unido al elenco de la próxima película de Darren Aronofsky titulada Caught Stealing (traducido al español como Atrapado robando), según informó The Hollywood Reporter. El cantante puertorriqueño compartirá pantalla con Zoë Kravitz y Austin Butler en este thriller de crimen producido por Sony Pictures y basado en la novela homónima del escritor Charlie Huston.

El largometraje cuenta la historia de Hank Thompson (interpretado por Butler), un ex jugador de béisbol quemado que se ve arrastrado involuntariamente a una lucha frenética por la supervivencia en el submundo criminal de la Nueva York de los años 90. De momento, no se ha revelado todavía qué papel interpretará Bad Bunny en esta adaptación cinematográfica.

Bad Bunny debutó en la actuación con la serie "Narcos: México" y tuvo papeles en "Tren Bala" y "Cassandro" antes de unirse al elenco de la nueva película de Darren Aronofsky (EFE/ Angel Colmenares)

Siguiendo su trayectoria en la música, este no es el primer proyecto actoral del premiado “Conejo Malo”. Su debut en la actuación se produjo con la serie de Netflix Narcos: México, donde dio vida a Arturo “Kitty” Páez en cuatro episodios. Más tarde, tuvo una participación especial en Tren Bala, coprotagonizada por Brad Pitt y donde interpretó a un asesino llamado Wolf. Su aparición más reciente fue en Cassandro, actuando como el interés amoroso del personaje de Gael García Bernal.

La participación de Benito en Caught Stealing llega justo después de concluir su gira “Most Wanted Tour”, destinada a promover su último álbum “Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana”. Además de su carrera musical y actoral, el artista también se ha aventurado en la producción, colaborando en la adaptación de They Both Die at the End, una novela escrita por Adam Silvera y adaptada por Netflix.

La película "Caught Stealing" está basada en la novela de Charlie Huston y sigue la historia de un exjugador de béisbol atrapado en el submundo criminal de Nueva York en los años 90 (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Aronofsky, reconocido por su trabajo en producciones como El cisne negro y Réquiem por un sueño, produce Caught Stealing junto a Ari Handel, su socio en Protozoa Pictures. El público espera con interés cómo se desarrollará esta adaptación de una novela repleta de acción y suspense.

Darren Aronofsky dirigirá una biopic de Elon Musk

Entre otros proyectos recientes del aclamado director, también está la biopic de Elon Musk para la productora A24. El film, que estará basado en la obra biográfica de Walter Isaacson sobre el controvertido CEO de Tesla Motors y SpaceX, fue confirmado por The Hollywood Reporter en noviembre del año pasado y de momento no ha vuelto a recibir actualizaciones, pese a que no se ha notificado sobre una cancelación.

La competencia por los derechos de adaptación del libro de Walter Isaacson sobre Elon Musk fue intensa, similar a la adaptación de su biografía sobre Steve Jobs con Michael Fassbender (REUTERS/David Swanson)

El libro de Isaacson ahonda en la vida de Musk, abordando su infancia en Sudáfrica, su trayectoria empresarial, y el impacto de sus innovaciones tecnológicas. Asimismo, conforme a lo reportado, la biografía analiza la influencia de su padre, Errol Musk, y su madre, Maye Musk, en la formación de su carácter.

Previamente, Darren Aronofsky trabajó con A24 en La ballena, protagonizada por Brendan Fraser, quien obtuvo un Premio de la Academia por su actuación. Con su empresa Protozoa Pictures, Aronofsky producirá esta nueva adaptación que promete competir nuevamente en los más altos niveles de la industria cinematográfica.

Darren Aronofsky dirigió "La ballena", protagonizada por Brendan Fraser, quien ganó un Oscar por su actuación (REUTERS/Yara Nardi)

La competencia por los derechos de adaptación del libro de Isaacson fue intensa, según las fuentes. Este fenómeno no es aislado en la carrera del biógrafo, dado que su libro sobre el cofundador de Apple, Steve Jobs, también fue llevado al cine con Michael Fassbender como protagonista, bajo la dirección de Danny Boyle y un guion del aclamado Aaron Sorkin.

Isaacson acompañó a Elon Musk durante dos años, documentando reuniones, visitas a fábricas, y sosteniendo extensas entrevistas con su círculo cercano, inclusive aquellos considerados adversarios. Hasta 2022, Tesla había vendido un millón de automóviles eléctricos y SpaceX había lanzado exitosamente 31 cohetes al espacio, consolidando el legado innovador de Musk.

Darren Aronofsky sigue de la mano de A24 y con el film de Elon Musk, busca repetir el éxito que tuvo en 2022 y 2023 con "La ballena". (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Con esta nueva película, se espera capturar no solo los logros empresariales de Musk, sino también la complejidad de su personalidad y las desafíos que ha enfrentado a lo largo de su vida.