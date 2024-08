Lizzo se tomará un descanso de la música para “proteger su paz”

Lizzo anuncia un año sabático para proteger su paz y descansar tras un año difícil (REUTERS/Danny Moloshok)

Lizzo anunció su decisión de frenar su actividad artística al menos por un año. La cantante estadounidense confirmó su alejamiento de la música a través de una publicación en Instagram el domingo 25 de agosto, donde también compartió un video que muestra su llegada a un balcón en Bali, Indonesia.

“Me estoy tomando un año sabático y protegiendo mi paz”, escribió. La artista de 36 años busca así un período de reflexión y descanso tras enfrentar varias demandas en 2023 de bailarines de su gira, quienes la acusaron de maltrato y de crear un ambiente laboral hostil.

La cantante compartió su decisión en Instagram, acompañada de un video desde Bali (Instagram/@lizzobeeating)

Durante el fin de semana, la estrella comenzó a documentar su visita a Indonesia. En otro post, bromeó: “Desafortunadamente, estaré publicando demasiadas fotos en bikini”, junto a una imagen que destacaba su figura.

Además, compartió videos de ella haciendo ejercicio en el balcón de su alojamiento en Bali, incluyendo un clip acelerado de saltar la cuerda, mostrando así su dedicación al ejercicio.

La estrella estadounidense enfrenta demandas por maltrato y ambiente laboral hostil durante su gira (REUTERS/Mario Anzuoni)

La decisión de Lizzo llega después de expresar frustraciones con las críticas públicas que ha enfrentado. “Todo lo que quiero es hacer música y hacer feliz a la gente y ayudar a que el mundo sea un poco mejor de como lo encontré”, sostuvo en una pasada publicación de marzo.

En ese mismo mes, manifestó: “Me estoy cansando de aguantar que me arrastren todos en mi vida y en Internet”, en referencia a ser criticada todo el tiempo.

Y añadió: “No firmé para esta mierda. RENUNCIO”, aclarando posteriormente que no se refería a abandonar su carrera musical, sino a ignorar la energía negativa. “Cuando digo que renuncio, me refiero a que renuncio a dar atención a cualquier energía negativa”.

Su decisión llega tras expresar frustraciones con las críticas públicas (Instagram)

En mayo, Lizzo compartió una actualización sobre su salud mental, tras un año complicado lleno de acusaciones y escrutinio público.

“Soy la más feliz que he sido en diez meses”, escribió. “Lo extraño de la depresión es que no sabes que estás en ella hasta que sales”.

La estrella añadió que ya no es “tan despreocupada como solía ser”, pero que esa oscuridad en su vida que la abrumaba por fin se está disipando.

Lizzo adopta la neutralidad corporal y comparte sus emociones fluctuantes (REUTERS/ANDREW KELLY)

Lizzo abraza la neutralidad corporal

Aunque Lizzo ha experimentado una pérdida de peso significativa, ha adoptado lo que ella llama “neutralidad corporal”. En una entrevista con The New York Times, la cantante explicó: “La idea de la positividad corporal ha evolucionado hacia la neutralidad corporal”.

Además, Lizzo ha sido honesta sobre cómo sus emociones fluctúan en cuanto a su propio cuerpo y ha enfatizado que toma tiempo cada día para cuidar su bienestar. Por tal motivo, reconoció que sus sentimientos sobre su cuerpo cambian diariamente.

“No voy a mentir y decir que amo mi cuerpo todos los días”, dijo. “La realidad es que la forma en que te sientes acerca de tu cuerpo cambia cada día”.

En sus más recientes posts de Instagram, Lizzo bromeó sobre publicar demasiadas fotos en bikini en sus vacaciones (Instagram/@lizzobeeating)

El pasado martes, subió un video luciendo un traje de baño rojo con recortes, valorado en aproximadamente USD 150, de la marca Keva J Swimwear.

En la leyenda de la fotografía, hizo un juego de palabras en inglés: “Body so tea got the British’s comin GB”, usando la jerga afroamericana donde “tea” puede significar tanto “chisme” como “bueno” o “atractivo”.

La carrera de Lizzo despegó con su álbum "Special", que debutó en el número dos del Billboard 200 en 2022 y le otorgó el Grammy a Grabación del Año (REUTERS/Mike Blake)

El último álbum de Lizzo, Special, fue lanzado en 2022, debutando en el número dos del Billboard 200 y presentando el éxito “About Damn Time”, que alcanzó el número uno en el Hot 100.

Dicha producción musical la hizo merecedora del premio a la Grabación del Año en los Grammy 2023, convirtiéndose en la primera rapera femenina en obtenerlo. Asimismo, lanzó en los años previos los discos Cuz I Love You, Coconut Oil y Big Grrrl Small World y Lizzobangers.