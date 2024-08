Los icónicos lugares que se utilizaron para rodar las películas más exitosas

Las ubicaciones de películas atraen a numerosos seguidores

Los escenarios donde se filman películas suelen ser cuidadosamente escogidos para que concuerden con la narrativa y mensaje que el director desea transmitir. Desde castillos medievales hasta ciudades enteras e islas, estos lugares se convierten en íconos de culto para los fanáticos del cine. Hoy, muchos de estos lugares se han transformado en destinos turísticos visitables, atrayendo a numerosos seguidores deseosos de recrear sus momentos cinematográficos favoritos.

1- Mamma Mia!, Grecia

La isla griega en donde se filmó hace una década la primer edición de la película (Getty Images)

Hace más de diez años, una encantadora isla griega se transformó en uno de los escenarios cinematográficos más icónicos gracias a Mamma Mia!. El musical, más allá de las actuaciones y canciones del famoso grupo Abba, cautivó a la audiencia con sus espectaculares paisajes.

La isla de Skopelos se convirtió en el escenario de Mamma Mia!, atrayendo a los fanáticos de Abba

La isla ficticia de Kalokairi, donde residen los personajes, tiene su equivalente real en Skopelos, parte del archipiélago de las Espóradas en el mar Egeo. Aquí se filmaron muchas de las escenas más memorables de la película, cuyas localizaciones, como el pequeño puerto, los cabos y la capilla famosa donde Meryl Streep interpretó The Winner Takes It All, pueden ser visitadas por los fanáticos.

2- La La Land, Los Ángeles

La La Land capturó la esencia de Los Ángeles filmando en más de 40 ubicaciones, incluido el Lighthouse Café

En el continente americano, otro musical que ha marcado tendencia y que es considerado una “carta de amor a Los Ángeles” es La La Land. La película, aclamada por su dirección artística y su visión romántica de la ciudad, se filmó en más de 40 ubicaciones alrededor de Los Ángeles. Entre las localizaciones más destacadas se encuentran el SmokeHouse Restaurant en Burbank, el Lighthouse Café en Hermosa Beach, y Cathy’s Corner en Mount Hollywood Drive, sitio donde los protagonistas cantaron y bailaron el dúo de A Lovely Night.

3- Harry Potter, Inglaterra

La Universidad de Oxford sirvió como Hogwarts en las películas de Harry Potter, encantando a sus seguidores

Más al norte, en Inglaterra, los seguidores de la saga de Harry Potter pueden caminar literalmente por los pasillos de Hogwarts visitando la Universidad de Oxford. Entre los lugares emblemáticos del campus utilizados en los rodajes se encuentran la Biblioteca del Duque Humfrey y la Divinity School, escenarios inconfundibles de la vida mágica de Harry y sus amigos.

4- Indiana Jones, Petra

Petra, en Jordania, apareció en Indiana Jones y la última cruzada, destacándose como el sitio del Santo Grial

Otro destino de gran atractivo histórico y cinematográfico es Petra, en Jordania. Esta antigua ciudad de fachadas de arenisca rosada cobró aún más notoriedad tras su aparición en Indiana Jones y la última cruzada.

Petra es una de las siete maravillas del mundo (Esteban Luis Cabrera Santiago / Flickr, CC BY-NC-ND)

Petra, considerada una de las siete maravillas del mundo, se utilizó para representar el escenario donde Indiana Jones encuentra el Santo Grial, convirtiéndose así en una meca para los fans del famoso arqueólogo.

5- Los juegos del hambre, Carolina del Norte

Para los amantes de la adrenalina y los mundos distópicos, las ubicaciones de Los juegos del hambre en Carolina del Norte, Estados Unidos ofrecen una inmersión completa en los paisajes del Distrito 12 y la Arena. El bosque Big Ivy y el Bosque Estatal DuPont son puntos esenciales donde se rodaron muchas de las escenas de caza y lucha, permitiendo a los visitantes revivir las aventuras de Katniss Everdeen y Gale.

Los bosques de Carolina del Norte, como Big Ivy, dieron vida a las escenas de caza de Los juegos del hambre (Lionsgate)

6- Mi pobre angelito, Nueva York

Uno de los lugares más icónicos de Nueva York es el The Plaza Hotel , que fue el escenario de una memorable escena de “Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York”. En esta película, Kevin McCallister, interpretado por Macaulay Culkin, se pierde en la gran ciudad y se aloja en este lujoso hotel, reconocido tanto por su fachada como por ser propiedad del magnate Donald Trump durante la grabación.

El The Plaza Hotel en Nueva York fue el icónico alojamiento de Kevin en Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York

7- Sex and the City, Nueva York

Por otro lado, pocos lugares encapsulan la esencia de Sex and the City como la entrada al departamento de Carrie Bradshaw. Aunque en la serie se hace pasar por una joven residente del Upper East Side, su casa está en realidad situada en West Village, entre Bleecker y West 4th. Este lugar se ha convertido en un punto de referencia para los seguidores de la serie que buscan recrear la magia televisiva.

La entrada al departamento de Carrie Bradshaw en West Village es un punto de referencia para los fans de Sex and the City

8- Titanic, México

Una de las atracciones cinematográficas más fascinantes se encuentra en Rosarito, México, donde fue filmada gran parte de la película Titanic de 1997. El barco recreado utilizado en la película, en el que Kate Winslet y Leonardo DiCaprio actuaron, era solo un 10% más pequeño que el original. Esta monumental réplica fue colocada en un tanque de agua de 800 pies (243,84 metros) que podía contener millones de litros de agua del océano.

La bahía de Wallilabou en San Vicente y las Granadinas se transformó en Port Royal para Piratas del Caribe (Imdb)

9- Crepúsculo, Estados Unidos

La saga Crepúsculo también ha dejado su huella, especialmente en Oregón, Estados Unidos. A principios de este año, la casa de Bella Swan se puso en alquiler en Airbnb bajo el nombre de “Twilight Swan House”. Este inmueble de cinco habitaciones apareció en la primera película de la saga en 2008, cuando el personaje de Bella se mudó con su padre.

Desde castillos hasta islas, los escenarios de películas se convierten en lugares icónicos

10- Piratas del Caribe, Bahía de Wallilabou

Asimismo, la pintoresca bahía de Wallilabou en San Vicente y las Granadinas se transformó en Port Royal para las dos primeras películas de la popular franquicia Piratas del Caribe.

Los destinos de filmación se convierten en puntos de interés turístico para fanáticos del cine

Sin embargo, los daños en el muelle desde la realización de la primera película han hecho que algunos detalles no se mantienen exactamente iguales en las siguientes.