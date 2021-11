Cuánto cuesta alquilar el departamento de una de las protagonistas de Sex and the City en Nueva York

Por medio de un convenio entre Airbnb y la productora estadounidense Warner Bros, la misma Sarah Jessica Parker, interprete de Carrie, dio a conocer la sorpresiva noticia

Ser fanático de Sex & The City nunca fue tan fácil. Son más de 20 años los que pasaron desde que la columnista de consejos de los desafortunados en el amor Carrie Bradshaw entró en nuestras vidas. Y a medida que se acerca el tiempo para volver a ver al querido personaje en su capítulo más reciente, And Just Like That..., Sarah Jessica Parker se une a Airbnb como anfitriona y ofrece a los fanáticos una estadía única en el departamento de Carrie.

Por primera vez, los huéspedes disfrutarán de un acceso único al placard del ícono de la moda (con tutú incluido), junto con experiencias increíbles centradas en la amistad, como un brunch en Chelsea y una sesión de fotos. En el departamento ubicado en el Upper East Side de Manhattan, los románticos desesperados pueden beber cócteles, escribir en su computadora y charlar con amigos en un teléfono inalámbrico, todo muy de los 2000.

La iniciativa tendrá lugar el 12 y 13 de noviembre a un costo de apenas 23 dólares la noche (más impuestos y tarifas). La plataforma de alquiler de alojamientos abrió las reservas este 8 de noviembre a las 14. Quienes solicitaron reservar debían vivir en Estados Unidos.

“El personaje de Carrie está cerca de mi corazón y es muy querido para mí, y volver a visitar su mundo para la continuación de la historia de Sex and the City ha sido una gran alegría”, aseguró la galardonada actriz y productora. “Estoy emocionada de que nuestra audiencia experimente el Nueva York de Carrie como nunca antes y camine en sus zapatos, literalmente, por primera vez”.

Durante su estadía, los huéspedes se verán inmersos en una experiencia Carrie por excelencia que incluye: un saludo virtual en el check-in de la propia Parker, y una narración que recuerda la introducción que invita a la reflexión de cada episodio; la oportunidad de bajar los escalones de su casa de piedra rojiza y pasear por las calles de Manhattan ; tomar un Cosmopolitan con amigos; lo oportunidad de admirar y jugar a disfrazarse en el icónico armario de Carrie con sus looks favoritos (desde el collar de oro hasta el tutú de Patricia Field que usa en los créditos iniciales); y una sesión de estilismo y fotografía, donde los huéspedes podrán mostrar a sus fashionistas internos.

Quienes reservaron deberán tener en cuenta que las reglas de esta estancia requieren un estricto cumplimiento de las pautas locales de COVID-19. El personal en el lugar seguirá las pautas locales, estatales y federales aplicables, así como las prácticas de seguridad COVID-19 de la plataforma, que incluyen usar tapabocas, el distanciamiento social cuando lo requieran las leyes o pautas de la ciudad, y cumplir con un proceso de limpieza mejorado de cinco pasos. Los huéspedes son responsables de su propio viaje hacia y desde la ciudad de Nueva York.

Para celebrar el regreso de Carrie a las pantallas de televisión, Airbnb hará una donación única al Studio Museum en Harlem, un museo de arte contemporáneo que defiende el trabajo de artistas afrodescendientes. Además, la plataforma está monitoreando de cerca las tasas de infección de la ciudad de Nueva York y las políticas gubernamentales, y ofrecerá al huésped de la reserva un crédito de viaje de 1.000 dólares si es necesario cancelar las estadías.

