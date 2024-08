Sabrina Carpenter estrenó una nueva función de Instagram con el adelanto de su nueva canción “Taste”

Sabrina Carpenter mostrado 30 segundos de su nueva canción "Taste" en Instagram, coincidiendo con el lanzamiento de una función de la plataforma. REUTERS/Danny Moloshok

En víspera del lanzamiento de su nuevo álbum, Sabrina Carpenter ha dado un anticipo breve de su tema “Taste” en Instagram. Lo interesante es que, al mismo tiempo, la cantante y la red social han revelado al mundo una nueva función en el aplicativo.

Con la nueva actualización, que se activará paulatinamente a nivel global según CNET, los usuarios podrán añadir una canción a su perfil. En caso de Sabrina Carpenter, el tema elegido fue precisamente su próximo lanzamiento musical.

Para quienes tienen más años en las redes sociales, esta función es comparada con una característica que tenían las páginas de MySpace. La plataforma de Meta sugiere que con su nuevo update, las personas podrán elegir 30 segundos de la melodía que los representa según su estado de ánimo, ver lo que otros están escuchando o simplemente ser parte de la tendencia.

Instagram ahora permitirá a los usuarios añadir una canción a su perfil, similar a una antigua característica de MySpace (META)

Una nueva era musical para Sabrina Carpenter

“Taste” de Sabrina Carpenter llegará a plataformas digitales a la medianoche del viernes 23 de agosto, junto con el álbum Short n’ Sweet. El nuevo material discográfico de Carpenter también incluye los hits “Espresso” (que se ha mantenido por 18 semanas en el chart de canciones más populares de los Estados Unidos) y el segundo single Please, Please, Please.

Taste también estará acompañada de un videoclip que se revelará en simultáneo. Para ello, Sabrina convocó a Jenna Ortega como invitada.

En el adelanto del video, publicado en sus redes sociales el 21 de agosto, la cantautora aparece tomando un cuchillo de una variada gama de armas. Luego, Carpenter irrumpe en una mansión, donde encuentra al personaje de Jenna Ortega en la ducha con un hombre misterioso.

El videoclip de "Taste", que se lanzará junto con la canción, cuenta con la participación de Jenna Ortega (Captura: Instagram/sabrinacarpenter)

La protagonista de Merlina reacciona con sorpresa y horror. El video cambia de plano y luego muestra a Carpenter admirando su propio reflejo en la hoja del cuchillo.

Algunos seguidores de la vocalista de 25 años han comenzado a indagar en la posible inspiración visual de este videoclip y teorizan que podría tomar referencias de la película La muerte le sienta bien (Death Becomes Her) que fue protagonizada por Goldie Hawn y Meryl Streep.

Esta teoría también resalta que Ortega ha participado en varias películas de horror moderno, como el revival de Scream, You y La niñera.

La inspiración que Sabrina Carpenter sí ha confirmado directamente es la influencia musical que ha recibido de Christina Aguilera para otro tema de su álbum. En una entrevista con la revista PAPER, la vocalista y exestrella de Disney explicó que su nuevo tema “Bed Chem” tiene algunos guiños a la poderosa intérprete de “Genie in a Bottle”.

Carpenter confirmó que se inspiró en Christina Aguilera para su canción "Bed Chem", también parte del nuevo álbum (@xtina)

Carpenter explicó que Aguilera es una de las artistas que más admira. “Me encanta Christina. Ella fue una de mis primeras ídolos e íconos. Yo tenía 11 años y en ese entonces no podía sacarme su nombre de la boca. Ella es muy especial para mí. Sus canciones me criaron”, apuntó la cantante.

Asimismo, en conversación con Zane Lowe, Carpenter explicó el significado del título que eligió para su sexto trabajo discográfico. “Lo llamé Short n’ Sweet por diferentes razones. No es porque estoy en desventaja vertical”, dijo aludiendo a su estatura petite. “Sino que pensé como algunas de estas relaciones, algunas fueron las más cortas que tuve en la vida y fueron las que me afectaron más”.

El álbum, que ha sido configurado como un lanzamiento de medianoche según cada zona horaria del globo, está formado por 12 tracks. El tema “Taste” será el tercer sencillo promocional del disco.