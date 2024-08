La actriz de Abby en “The Last of Us 2″ recibió seguridad extra en el set por temor a ataques de fanáticos

Kaitlyn Dever fue elegida para encarnar a uno de los personajes más polémicos de "The Last Of Us 2" (REUTERS/HBO)

El inminente estreno de la segunda temporada de The Last of Us, la aclamada serie de HBO basada en el popular videojuego, podría generar apasionadas reacciones de sus fanáticos. En este tramo de la ficción, nuevos personajes ingresan a la historia, incluyendo uno por el que la comunidad de jugadores ha expresado constantemente su rechazo.

Según reveló recientemente Isabela Merced, una de las actrices que se suma al reparto de la serie, los productores notaron la antipatía de los fanáticos y vieron necesario contratar medidas de seguridad adicionales para proteger a Kaitlyn Dever, la actriz que encarnará a Abby del universo TLOU.

En una entrevista con Josh Horowitz para el podcast “Happy Sad Confused”, Merced compartió detalles sobre la situación que vio en el rodaje.

Antes de "The Last of Us 2", Kaitlyn Dever fue elogiada por su actuación en "Nadie podrá salvarte", una película de abducción que casi no tuvo diálogos (Star+)

“Hay personas tan extrañas en el mundo, gente que genuinamente odia a Abby, aunque esta no es una persona real. Kaitlyn tuvo que tener seguridad extra para filmar esto”, expuso la actriz de raíces peruanas.

Abby, el personaje en cuestión, es parte del videojuego “The Last of Us Part II”. Sin dar muchos detalles, se le podría describir como una soldado que entra en conflicto con la protagonista, Ellie (interpretada por Bella Ramsey en su versión live action).

Merced, que obtuvo el rol de Dina en la ficción, abogó por Dever y elogió su profesionalismo a pesar de la negatividad con la que fue recibido su casting. Algunos aficionados a la franquicia cuestionaron que la apariencia de la actriz no encajaba con el personaje, y que no era “lo suficientemente fornida”.

Abby es un personaje de la franquicia que despierta mucha antipatía entre los fanáticos (Playstation España)

“Kaitlyn es una persona tan genial que no se deja afectar por estas cosas”, afirmó Isabela. “Realmente tiene la cabeza en el lugar correcto, incluso cuando, personalmente, está pasando por mucho en este momento”, recordó en referencia al fallecimiento de su madre por cáncer de mama en febrero.

La actriz también aprovechó para alabar el trabajo de Dever y Ramsey: “Denle el maldito Emmy, honestamente. Estoy muy emocionada de que la gente vea lo increíblemente bien que lo hicieron Bella y Kaitlyn”, expresó.

Por su parte, Isabela Merced, familiarizada con el cine de aventuras por su rol en Transformers: el último caballero, dijo estar muy emocionada por la línea narrativa de Dina. Su personaje es descrito como “un espíritu libre cuya devoción por Ellie se verá puesta a prueba por la brutalidad del mundo en el que viven”.

En el podcast, contó que tiene armada una playlist dedicada a Ellie y Dina, la cual incluye una canción de Adrian Linker que empleó para “crear atmósfera” en el rodaje de las escenas.

Isabela Merced interpretará a Dina, descrita como un "espíritu libre" y pareja de Ellie en la serie (REUTERS/David Swanson)

Merced opinó sobre el ojo crítico de los fanáticos pues también tendrá la labor de encarnar a Hawkgirl en la próxima película de Superman, bajo el mando de James Gunn.

“No vas a complacer a todo el mundo”, indicó y aseguró que uno debe aceptar que “no todos van a disfrutar” el resultado en pantalla.

La segunda temporada de The Last of Us promete ser aún más ambiciosa que la primera. Según Craig Mazin, showrunner de la serie junto a Neil Druckmann —creador del videojuego original— esta nueva entrega será “más amplia” y explorará nuevos aspectos del mundo post-apocalíptico creado por la infección de cordyceps.

Mazin adelantó que habrá “muchos más infectados” y posiblemente “diferentes tipos” de ellos, citó Entertainment Weekly. También se profundizará en el concepto de la mente colmena de los zombies, un elemento que se introdujo en el segundo episodio de la primera temporada.

HBO ha proyectado el estreno de la segunda temporada para 2025 (HBO/Max)

Los creadores han evitado hablar de la trama para no arruinarle el misterio a los espectadores que no siguen el videojuego. Sin embargo, advirtieron que habrá algunos cambios, al mismo estilo que durante la primera temporada. “No va a ser exactamente igual [al material original], porque será el show que Neil y yo queremos hacer”, indicó Mazin a los periodistas.

Además de Dever y Merced, la segunda temporada trae otras incorporaciones al elenco. Young Mazino (Bronca) interpretará a Jesse, descrito como “un pilar de su comunidad que antepone las necesidades de los demás a las suyas propias, a veces a un costo terrible”. Catherine O’Hara, ganadora del Emmy por Schitt’s Creek, también se ha unido al reparto en un papel aún no revelado.

La producción de The Last of Us: temporada 2 comenzó en febrero de 2024 en Canadá, y HBO ha proyectado su estreno para 2025.