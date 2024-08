Dakota Johnson y Chris Martin llegaron a romper varias veces en el pasado, “pero las cosas están muy bien ahora”

Al parecer, la pareja ha atravesado momentos difíciles en su camino al altar The Image Direct/The Grosby Group

En días recientes, rumores de una separación entre la actriz Dakota Johnson y el cantante de Coldplay, Chris Martin, comenzaron a intensificarse en redes sociales. Fanáticos de ambas celebridades se mostraron en autentico shock, pues con anterioridad, la pareja había anunciado que pronto contraerían nupcias.

Sin embargo, después de tan sólo unas horas, el representante de Dakota Johnson salió a aclarar el asunto y aseguró que la pareja no tenía intenciones de romper, de hecho, “estaban felizmente juntos”.

A esto se le suman las nuevas imágenes de Dakota luciendo el anillo de compromiso de esmeralda y diamantes que Martin le dio, valorado en más de USD 550 mil dólares.

Después de que los rumores de la separación se intensificaran, Dakota Johnson fue vista con su anillo de compromiso valorado en USD 550 mil dólares Photo © 2024 Backgrid/The Grosby Group

Si bien, las declaraciones y las fotos le dieron tranquilidad a las redes sociales, una nueva declaración de parte de una fuente anónima confirmó que no todo ha sido perfecto en la pareja, pues en el pasado, habían tenido que “tomar un descanso” uno del otro.

“Claro que han tenido problemas y han tomado descansos en el pasado”, declaró la fuente, que además, reiteró lo dicho por el representante de Johnson sobre la solidez de su relación. “Pero ahora las cosas son excelentes. Ambos aman sus carreras y están equilibrando las cosas lo mejor que pueden”.

Chris Martin y Dakota Johnson se llegaron a separar en varias ocasiones desde que comenzaron su relación en 2017 (Backgrid/The Grosby Group)

La fuente añadió que Chris y Dakota tienen vidas muy independientes, por lo que le parece entendible que sean vistos uno sin el otro y los medios crean que ya no son una pareja. No obstante, también señala esta independencia como clave para el éxito de su relación.

El pasado marzo, Dakota tuvo una entrevista con Bundle, donde entre varios temas, habló de lo mucho que disfruta ver a Chris Martin en sus conciertos, asegurando que se trata de un momento muy especial donde su persona favorita hace su actividad favorita.

A principios de 2024, Dakota Johnson aseguró que disfruta mucho de ver a Chris Martin en el escenario (Foto AP/Chris Pizzello)

“Me encanta verlo. Podría verlo todos los días. No sé cómo explicarlo. Me siento como, no sé... Estoy viendo a mi ser favorito hacer su cosa más favorita”.

Curiosamente, en esta entrevista también compartió su opinión sobre el poliamor:

“Creo que mientras no hagas daño a nadie física, emocional o psicológicamente, lo haces. Me gusta que la gente esté explorando la existencia y cómo relacionarse con otras personas”.

El éxito de Dakota Johnson y Chris Martin

En términos profesionales, Johnson ha tenido un año ocupado protagonizando tres películas: Am I OK?, Daddio y Madame Webb, además de rodar Materialists junto a Chris Evans.

Por su parte, Martin ha estado de gira mundial con Coldplay, misma que acaba de romper el récord como la más lucrativa jamás hecha por una banda de rock. Según las cifras de Billboard Boxcore, la gira de los británicos alcanzó 945.7 millones de dólares en ganancias y ha acumulado 8.8 millones de entradas vendidas desde que inició en marzo del 2022.

Coldplay acaba de romper un récord como la banda de rock con la gira más lucrativa de la historia (Foto AP/Chris Pizzello)

La historia de la relación entre Martin y Johnson comenzó después de que Martin finalizó su divorcio de Gwyneth Paltrow en 2016, compartiendo aún dos hijos: Apple de 20 años y Moses de 18 años. Respecto a su papel como madrastra de los hijos de Chris, Dakota confesó sentir un gran vínculo con ellos.

“Crecí en una familia que era muy grande y creo en el dicho que dice que la sangre es más espesa que el agua. El dicho en realidad es ‘la sangre del pacto es más espesa que el agua del vientre’, que quiere decir que las conexiones que haces con la gente que eliges son más sólidas que con la gente con la que en realidad eres familia”, declaró a Bustle.