“Toy Story 5″: cuál será el principal obstáculo que enfrentarán los juguetes y cuándo será el estreno de la nueva película

Andrew Stanton ("Buscando a Nemo") dirigirá y escribirá "Toy Story 5". (Disney/Pixar)

Disney y Pixar presentaron los primeros detalles de Toy Story 5 durante la D23 Expo en Anaheim, California, el 9 de agosto de 2024. La quinta entrega de la franquicia traerá de regreso a los carismáticos juguetes en un nuevo escenario donde lidiarán con un obstáculo bastante familiar en el contexto actual.

Además de revelar la premisa de la secuela, la compañía confirmó que Andrew Stanton, director de Buscando a Nemo y Wall-E, tomará las riendas del filme como director y escritor.

El cineasta tomó el micrófono en el evento y reveló cuál será la premisa de la ficción. En entregas previas, los protagonistas han enfrentado ya diversos obstáculos en su relación de amistad, incluyendo la separación con Andy por su vida universitaria y también estuvieron al borde de la destrucción.

La trama de la película enfrentará a los juguetes con la tecnología moderna y los dispositivos electrónicos (Cortesía: Disney/Pixar)

Ahora, la némesis a enfrentar son los dispositivos electrónicos que han reemplazado a los juguetes como actividad de entretenimiento. “Esta vez, se trata de juguetes versus tecnología. Va a ser divertido y no podemos esperar a que lo vean en 2026”, anunció Stanton.

La primera imagen conceptual retrata a Woody, Jessie y el resto de juguetes contemplando a un niño que emplea una tablet antes de dormir. Así, la ficción refleja la realidad actual donde los pasatiempos tradicionales compiten con smartphones y videojuegos por la atención infantil.

Asimismo, otra pista suelta que se mostró al público fue la inclusión de un ejército de 50 Buzz Lightyears atrapados en ‘modo juguete’ por un desperfecto. Ellos también serán los villanos de la historia.

Un elemento destacado de la trama incluirá la presencia de cincuenta versiones de Buzz Lightyear atascadas en modo juguete (Disney/Pixar)

¿Cuándo se estrenará Toy Story 5?

Disney ha fijado la fecha de estreno de Toy Story 5 para el 19 de junio de 2026, dando a los fanáticos casi dos años de espera por esta secuela.

La propuesta, que sigue la tendencia de Disney por aprovechar sus franquicias más exitosas, tiene grandes zapatos que llenar. Su predecesora, Toy Story 4, no solo recibió críticas entusiastas, sino que también rompió récords en taquilla.

Según Variety, la cuarta entrega de la saga estableció un récord en su momento como el mejor debut de una película animada, con una recaudación global de apertura de 244.5 millones de dólares. Eventualmente superó los mil millones de dólares en recaudación mundial.

La cuarta entrega salió airosa de la preocupación que los fanáticos sentían por si “se arruinaría” el final perfecto que había sido planteado en Toy Story 3. El mismo reto de “no cansar a la audiencia” regresa en la quinta película, considerando que la franquicia animada arrancó 30 años atrás.

Se espera que Tom Hanks y Tim Allen regresen para dar voz a Woody y Buzz Lightyear. (Disney Pixar)

Pete Docter, uno de los creadores detrás de la película original de 1995 y actual director creativo de Pixar, prometió a The Wrap que Toy Story 5 todavía tiene capacidad de sorprender al público. “Tiene algunas cosas realmente geniales que no has visto antes”, aseguró.

Así mismo, aunque todavía no se ha confirmado oficialmente, los medios especializados coinciden en que es muy probable que las voces icónicas de Tom Hanks como Woody y Tim Allen como Buzz Lightyear regresen para esta nueva aventura.

Allen, en una entrevista con The Tonight Show citada por Variety, mencionó que Disney se había puesto en contacto con él y Hanks sobre la posibilidad de participar en la secuela y reunir a sus personajes.

Si bien el actor reconoció que se preguntaba si “cinco películas serían demasiado”, comenzó a considerar seriamente su regreso tras leer el guion. “Ha escrito uno de los mejores [guiones]”, explicó. “Él dijo que si no fuera tan bueno, no lo haría. Sería una forma muy interesante de reunirlos”.