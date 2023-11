Qué dijo Tim Allen sobre su posible participación en Toy Story 5

Tim Allen habló de la posibilidad de regresar como Buzz Lightyear en la siguiente entrega de Toy Story (Créditos: Grosby Group, Walt Disney Pictures)

Tim Allen ha dado indicios recientes sobre un posible regreso junto a Tom Hanks a la famosa saga animada de Pixar. Durante su participación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Allen, de 70 años, mencionó que Disney se ha puesto en contacto tanto con él como con Hanks, de 67 años, para retomar sus emblemáticos roles de voz en una quinta entrega de la franquicia Toy Story.

El actor reveló que Bob Iger, director ejecutivo de The Walt Disney Company, confirmó los planes para una nueva secuela al comentar sobre la posibilidad de una Toy Story 5. Según Allen, aunque han sido contactados para reasumir los personajes de Buzz Lightyear y Woody, la información sobre el proyecto se mantiene bajo reserva.

“(Bob) dijo que estaba en marcha. De hecho dijo que iba a suceder. Se han puesto en contacto con Tom y conmigo para retomar los papeles, [pero] no dicen nada al respecto”, declaró el actor quien, en un principio, no vio con buenos ojos la idea de regresar al papel de Buzz, considerando que fueron demasiadas películas. ”Lo que pasa es que para gente como yo, es como... te preguntas si cuatro eran demasiadas, ¿cinco van a ser demasiadas?”, aseguró.

Tim Allen aseguró que Bob Iger, presidente de Disney Pixar, se puso en contacto con él y con Tom Hanks (Woody) para regresar a sus papeles, pero no han tenido actualizaciones al respecto (Reuters)

Sin embargo, Allen confesó que comenzó a creer en este próximo proyecto cuando se enteró de que uno de los guionistas de la que considera “una de las mejores de la saga” se encargaría de la nueva entrega. Este guionista, del cual no dio más detalles, le comentó a Tim que no sería parte del proyecto si no estuviera seguro que lo podía hacer bien, por lo que consideró que Toy Story 5 podía ser “una forma muy, muy interesante de reunir” a todo el equipo de juguetes.

Si bien Allen parece emocionado por regresar a ser el guardián espacial más famoso del cine, aún es un misterio si Tom Hanks accederá a regresar como Woody. No obstante, Tim confesó recientemente que, al igual que Buzz y Woody en la saga, él y Hanks han desarrollado una fuerte amistad desde la primera cinta de Toy Story.

“Llevamos yendo a comer desde Toy Story 1, dos veces al año, y somos como dos mujeres mayores porque nos sentaremos casi demasiado cerca la una de la otra en un reservado (...) Y creo que nunca he confiado tanto en un ser humano como Tom para que me escuche y viceversa. Tenemos opiniones muy diferentes sobre tantas cosas. Es realmente una persona maravillosa y atractiva. Es el primero que me escucha y no me juzga”, declaró el actor sobre su amistad con Tom Hanks.

Al igual que sus personajes en Toy Story, Tom Hanks y Tim Allen se han convertido en grandes amigos fuera de la pantalla (Créditos: YouTube/Pixar)

Cabe mencionar que en el doblaje latinoamericano, Woody fue interpretado por Carlos Segundo en las primeras dos cintas. Para la tercera y la cuarta entrega, Carlos fue reemplazado por Arturo Mercado Jr., así como en los cortometrajes que llegaron a partir de 2010.

El pasado mes de febrero Bob Iger confirmó el desarrolló de la quinta entrega de Toy Story, anunciado además que cintas como Zootopia, Intensamente y Frozen tendrían sus respectivas secuelas. Previamente, cuando Toy Story 4 acababa de llegar a los cines, el productor Jonas Rivera aseguró que el universo de Toy Story tiene un enorme potencial, insinuando que podría existir más de una secuela.

Bob Iger, director ejecutivo de The Walt Disney Company (Reuters)

“Creo que ‘Toy Story’ es un mundo tan grandioso, con personajes tan grandiosos y hay tantos... que sería negligente si dijera que no hay espacio para más (...) Hay un millón de formas en las que podríamos continuar (con la historia)”.