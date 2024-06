De romances reales a audiciones inesperadas: 7 secretos detrás de “Diario de una pasión”

"Diario de una pasión", es un referente del género romance en el cine, el cual contó con Ryan Gosling y Rachel Adams en los roles protagónicos. (Créditos: HBO Max)

Diario de una pasión es una de esas películas románticas que han dejado una marca en el corazón de muchos espectadores. Dirigida por Nick Cassavetes y basada en la novela homónima de Nicholas Sparks, esta historia de amor entre Noah y Allie, interpretados por Ryan Gosling y Rachel McAdams, ha pasado a formar parte del panteón de los clásicos del cine romántico. A lo largo de los años, se revelaron diversos secretos y curiosidades sobre la producción y los actores que participaron en la película. Estos son algunos de los más interesantes:

1- Gosling, tan improvisador como soñador

Ryan Gosling improvisó una de las líneas más memorables de la película (Créditos: HBO Max)

Uno de los momentos más icónicos de la película es cuando Noah le pregunta a Allie: “¿Qué quieres? ¿Qué quieres?”. Lo que pocos saben es que esta frase fue improvisada por Gosling en el set. El director, Cassavetes, comentó que supo de inmediato que esta línea debía quedar en la película. “Se convirtió en una de las cosas más emblemáticas de la película que no estaba en el guión. Él simplemente lo sabía”, expresó. La improvisación y naturalidad de Gosling, sin duda, contribuyeron a que esta escena se convirtiera en un momento memorable del cine.

2- Una cantante pop en consideración

Britney Spears fue una candidata fuerte para el papel de Allie (EFE/ Jason Szenes)

Antes de que Rachel McAdams se convirtiera en Allie, otra candidata fuerte al papel era la cantante Britney Spears. La estrella pop, que había trabajado con Gosling en el Mickey Mouse Club, fue considerada seriamente para el rol. “No la había visto realmente desde que teníamos 12 años, así que ha crecido, pero en realidad era muy buena”, recordó Gosling sobre la prueba de química con Spears. Aunque McAdams terminó consiguiendo el papel, la curiosidad persiste sobre cómo hubiese sido la película con la estrella de “Toxic” como la protagonista femenina.

3- Un romance real detrás del cinematográfico

La química en pantalla entre Gosling y McAdams era innegable, a pesar de que fuera de cámaras su relación no era perfecta. “No nos estábamos tirando jarrones Ming el uno al otro, así que no era odio, pero nuestra relación no era lo que se veía en la pantalla”, confesó McAdams en 2013. Sin embargo, los actores comenzaron una relación romántica dos años después de conocerse, viviendo un amor que, según Gosling, era “muchísimo más romántico” que el de sus personajes. Salieron juntos durante tres años antes de separarse en 2009, pero la película siempre será recordada como el inicio de su romance.

4- El Noah que pudo ser

Steven Spielberg consideró al protagonista de Top Gun para el papel principal (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Hubo un momento en que Tom Cruise podría tener el papel de Noah. Tras adquirir los derechos de la novela en 1996, Steven Spielberg mostró interés en dirigir la película y tenía a Cruise en mente para el papel principal. Sin embargo, conflictos de agenda impidieron que esto sucediera y el proyecto se estancó durante años hasta que fue retomado por Nick Cassavetes, quien pensó inmediatamente en Ryan Gosling para el papel. La elección inicial del director fue recibida con escepticismo por el estudio, pero finalmente se aprobó, dando lugar a una actuación memorable del actor canadiense.

5- La verdad oculta detrás de la ficción

Steven Spielberg adquirió los derechos de la novela en 1996 (Créditos: HBO Max)

Lo que muchos desconocen es que la trama de Diario de una pasión está basada en una historia real. El autor de la novela, Nicholas Sparks, se inspiró en los abuelos de su entonces esposa, Cathy Cote, quienes estuvieron juntos por más de 60 años. Esta inspiración real añadió una capa de autenticidad y emotividad a la narrativa, convirtiendo una ficción en una representación conmovedora de un amor duradero.

6- Talento de familia para Allie

Gena Rowlands, madre del director, interpretó a la Allie mayor (Créditos: HBO Max)

El talento corre en la familia Cassavetes. Para encontrar a la actriz adecuada que interpretara a la versión mayor de Allie, Nick Cassavetes no tuvo que buscar lejos, ya que su madre, la legendaria actriz Gena Rowlands, asumió el papel. Las fotos mostradas de Allie y Noah en la película son en realidad imágenes personales de Rowlands y su esposo, con el rostro de James Garner retocado. Rowlands confesó a Variety en 2016 que estaba sorprendida por el éxito duradero de la película y atribuyó su impacto a la representación de un amor que puede durar toda la vida.

7- Dificultades detrás de cámara

La química de Gosling y McAdams fue innegable, tanto en la ficción como en la vida real (The Grosby Group)

Si bien el apasionado beso de Noah y Allie bajo la lluvia se considera uno de los mejores en la historia del cine, no fue exactamente una experiencia divertida para las estrellas. “Sólo queríamos protegernos de la lluvia. Hacía mucho frío”, reveló McAdams. “Ese vestido fue hecho para la película, pero muchas de las cosas que usé fueron alquiladas y en realidad eran de la década de 1940. Gran parte se estaba desmoronando”, concluyó.

Desde las improvisaciones memorables de Ryan Gosling hasta las consideraciones inesperadas de Tom Cruise y Britney Spears para el reparto, cada secreto y curiosidad aporta una capa adicional al encanto de esta historia.