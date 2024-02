Amor delante y detrás de cámaras: la gran película romántica que marcó la vida de Ryan Gosling

"Diario de una pasión" es un referente del género romance en el cine, con Ryan Gosling y Rachel Adams en roles protagónicos. (Créditos: HBO Max)

Para transmitir un romance intenso, pocos arcos resultan tan efectivos como el de “enemigos a amantes”. Lo han demostrado grandes joyas del género como Orgullo y prejuicio, 10 cosas que odio de ti o el último éxito Con todos menos contigo. Pero aunque se pretenda que esta dinámica se refleje vehementemente en pantalla, lo último que el público esperaría es que sean los propios actores los que protagonicen la tensión en la vida real. Sin embargo, ese fue el caso de Ryan Gosling y Rachel Adams durante el rodaje de Diario de una pasión (The Notebook), película que actualmente lidera lo más visto de HBO Max.

Estrenada en 2004, bajo la dirección de Nick Cassavetes, y con un presupuesto de 30 millones de dólares, el título fue desarrollado basándose en la popular novela de Nicholas Sparks, The Notebook. La elección de Carolina del Norte y Virginia como locaciones proporcionó el escenario perfecto para narrar la conmovedora historia de amor entre Noah y Allie, desde su juventud hasta la vejez, superando numerosos obstáculos, incluida la oposición de sus familias y diferencias sociales. El título logró recaudar 118 millones de dólares, pero sobre todo, se consagró en la cultura popular como un referente del cine romántico.

Las diferencias sociales y familiares son un eje central del drama romántico en "Diario de una pasión". (Créditos: HBO Max)

La historia de odio y amor entre<b> </b>Ryan Gosling y Rachel Adams

Aunque frente a cámaras la química flotaba en el aire, la relación entre Gosling y Adams estaba lejos de ser amistosa. Para él, el filme representaba su primer papel en una producción de gran presupuesto, por lo que mostraba gran autoexigencia en el set. Las discusiones eran una constante durante el rodaje, llegando al punto en que Gosling explícitamente solicitó el reemplazo de Adams para ensayar una escena debido a su incapacidad de conectar con ella.

“Se supone que no debo contar esta historia, pero Ryan vino hacia mí mientras estaba haciendo una toma con Rachel. Había 150 personas paradas en esta gran escena y me dijo: ‘Nick, ¿la sacarías de aquí y traerías a otra actriz para que leyera conmigo fuera de cámara?’ Dije ‘¿qué?’, y él dice: ‘No puedo. No puedo hacerlo con ella. Simplemente no obtengo nada de esto”, mencionó Cassavetes en una entrevista con la revista Time.

La química entre los protagonistas de "Diario de una pasión" traspasó la ficción, a pesar de la tensa relación inicial. (Créditos: HBO Max)

El cineasta, ya cansado de la actitud desgastante de ambos, los confinó con un productor en una habitación, obligándolos a que hablaran y resolvieran sus diferencias. La confrontación directa llevó primero a una discusión a viva voz, donde cada uno intentó exhibir ante el otro el esfuerzo y las dificultades que habían invertido en sus papeles. Habrá resultado en un ejercicio catártico, pero luego del enfrentamiento, empezaron a tolerarse mejor.

Un año después del estreno del largometraje, y el posterior éxito monumental que significó, los intérpretes se reencontraron en Nueva York. Fuera de las presiones del rodaje, ambos empezaron a entender que quizá se equivocaron al juzgarse entre sí, y dejando el orgullo atrás, el amor surgió entre ellos. “Dios bendiga a Diario de una pasión, me presentó a uno de los grandes amores de mi vida. Pero la gente nos hace un flaco favor al asumir que éramos como los personajes de la película. Nuestra historia de amor es mucho más romántica”, confesó Ryan en una entrevista con GQ de 2007, poco después de dar por finalizada la relación.

Ryan Gosling y Rachel Adams superaron los malentendidos iniciales para vivir un romance fuera de pantalla. (Créditos: HBO Max)

¿De qué trata “Diario de una pasión”?

La fuerza de la trama de Diario de una pasión radica en su simpleza: una joven de clase alta que se enamora de un obrero, por lo que su familia los obliga a separarse hasta que se reencuentran años después demostrando que el amor todo lo puede. ¿Cliché? Sí. Pero si hacemos un repaso más detallado podemos entender mejor el magnetismo que generó. ( Alerta spoilers ) En la historia, Noah (Gosling) es un anciano que se empeña cada día en revivir los recuerdos de su esposa Allie (Adams), quien sufre de demencia. Él recurre a un cuaderno en el que ha plasmado la romántica historia que vivieron para leérselo y ayudarla a recordar su vida compartida.

Nicholas Sparks y su novela "The Notebook" fueron claves para el éxito perdurable de "Diario de una pasión". (Créditos: HBO Max)

Los fragmentos de su pasado se muestran a través de flashbacks que trasladan al público hasta su juventud; por lo que se observa cómo se conocieron, se enamoraron y los desafíos que enfrentaron para estar juntos, lo que incluye el compromiso de Allie con otro hombre (James Marsden). Pese a los obstáculos, el destino los reúne una vez más, y esta vez, ambos deciden confiar en sus emociones. El desenlace es emotivo y evidencia el inquebrantable afecto de Noah incluso hasta el último momento.

¿Qué sucedió con la serie de “Diario de una pasión”?

Por otro lado, en 2015 surgió la noticia de que la cadena The CW estaba elaborando una adaptación televisiva del filme, el cual exploraría la vida de Noah y Allie tras la Segunda Guerra Mundial. El entusiasmo inicial se fue difuminando mientras el proyecto se estancaba durante su fase de desarrollo. Según informó The Wrap en 2021, la idea se pausó indefinidamente por dificultades para ampliar el equipo de guionistas, y desde entonces, no se conoce más noticias.

Una adaptación televisiva de la historia de Nicholas Sparks quedó estancada en la fase de desarrollo. (Créditos: HBO Max)

A 20 años de su estreno, el filme continúa alimentando fantasías románticas, reflejadas en su gran acogida en streaming. Diario de una pasión está disponible en HBO Max, donde lidera lo más visto de la plataforma. Además, celebrando el día de San Valentín, Cinépolis reestrenó el título, que actualmente se mantiene en cartelera en países como México y Perú.