Las historias detrás de los tatuajes que comparten las parejas (y ex parejas) de famosos

Razones sentimentales que llevaron a parejas de famosos a plasmar en su piel tatuajes compartidos, símbolos duraderos de sus relaciones

Varias parejas y ex parejas de famosos han decidido plasmar su amor y compromiso a través de tatuajes compartidos y convirtieron los diseños en símbolos de su relación. A continuación, estos son siete ejemplos destacados y los significados detrás de estos tatuajes.

Sophie Turner y Joe Jonas

La ex pareja se hizo sus primeros tatuajes en octubre del 2018 cuando estaban juntos en Bang Bang Tattoos, su estudio de tatuajes favorito en Nueva York. Realizado por el conocido tatuador Mr. K, el tatuaje tiene la frase “To infinity” (“Hasta el infinito”) en la parte interior de la muñeca de Joe Jonas, mientras que la de Sophie Turner tiene un “& beyond” (“y más allá”).

Para Sophie Turner y Joe Jonas, el tatuaje representó un compromiso mutuo y un símbolo de la fortaleza de su relación. Además, a finales de julio del 2019, tanto Sophie Turner como Joe Jonas se tatuaron retratos de su perro fallecido, Waldo, que había muerto la semana anterior. La pareja decidió situar esa imagen simbólica en sus antebrazos, una muestra de afecto y memoria hacia su querida mascota.

Sophie Turner y Joe Jonas se separaron en septiembre de 2023 tras cuatro años de matrimonio

Cara Delevingne y Ashley Benson

Después de ser pareja por más de un año, Cara Delevingne y Ashley Benson fueron vistas con un tatuaje. La actriz Ashley Benson fue vista con las iniciales “CD”, mientras que la modelo Cara Delevingne fue vista con la inicial “A” tatuada en el mismo lugar.

Ashley Benson se hizo un segundo tatuaje que rinde homenaje a su relación con la supermodelo. El tatuaje dice “squish” en letras finas y fue realizado por Jon Boy en su hueso de la cadera, una referencia al apodo cariñoso que ella le puso a Cara Delevingne.

Cara Delevingne y Ashley Benson se separaron después de dos años de relación en plena pandemia

Beyoncé y Jay-Z

Beyoncé y Jay-Z, la reina y el rey de la industria musical, tienen ambos un tatuaje idéntico en la parte interior de su dedo índice. El tatuaje es el número romano “IV” que simboliza la fecha de su boda, el 4 de abril del 2008. Además, el número cuatro tiene un significado especial para la pareja, ya que representan sus fechas de nacimiento (el 4 de septiembre para Beyoncé y el 4 de diciembre para Jay-Z).

Este tatuaje se ha convertido en un símbolo poderoso de su unión y de los momentos importantes de su vida en común. A lo largo de los años, Beyoncé y Jay-Z han superado múltiples desafíos en su relación, y el tatuaje “IV” sigue siendo un recordatorio constante de su compromiso mutuo.

Jay-Z y Beyoncé están juntos desde 2002 (Photo by James Devaney/GC Images)

Victoria y David Beckham

David y Victoria Beckham, que llevan casados desde 1999, tienen numerosos tatuajes. Quizás el más conocido sea uno que puede verse en la parte superior de la espalda de la diseñadora, un dicho hebreo que significa “Soy de mi amado y mi amado es mío”. Esta frase es un testimonio duradero de su amor y su fuerte conexión espiritual.

David Beckham también tiene varios tatuajes dedicados a Victoria, incluyendo su nombre en hindi en el brazo izquierdo y una réplica del dicho hebreo en el mismo lugar. Además, ambos tienen tatuajes con los nombres de sus hijos, lo que refleja la importancia de la familia en sus vidas.

Victoria Adams y David Beckham se conocieron en 1997 y se casaron en 1999 (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)

Miley Cyrus y Liam Hemsworth

Miley Cyrus, que está repleta de pequeños tatuajes simbólicos, a menudo en referencia a sus mascotas, también comparte tatuajes con su exmarido Liam Hemsworth. La antes pareja salió durante 10 años antes de casarse en diciembre del 2018. Ambos tienen un tatuaje de un tarro de “Vegemite”, la pasta adorada por los australianos. Divertido a la par que encantador, este tatuaje muestra su sentido del humor y el cariño que compartían.

Durante su relación, Miley Cyrus y Liam Hemsworth también se tatuaron una cita del discurso de Theodore Roosevelt titulado “Citizenship in a Republic”. Miley tiene la frase “so that his place shall never be with those cold and timid souls who neither know victory nor defeat” en su brazo izquierdo, mientras que Liam tiene la frase “if he fails, at least fails while daring greatly” en su brazo derecho.

Miley Cyrus se separó del actor Liam Hemsworth en 2019 después de estar 10 años juntos

Kylie Jenner y Travis Scott

Pese a que Travis Scott y Kylie Jenner (que ya no están juntos) trataron de mantener en secreto el nacimiento de su hija Stormi, se les escapó una pista sin querer en su Instagram. Su tatuador compartió una imagen de sus tatuajes una vez los terminó, mostrando una pequeña mariposa en cada uno de sus tobillos. Las mariposas tienen un significado especial para la pareja, que a menudo se refería a su hija como “baby butterfly” en las redes sociales.

Además, este tatuaje es una representación simbólica de la transformación y el crecimiento en sus vidas.

La pareja tiene dos hijos en común

Chrissy Teigen y John Legend

Tanto Chrissy Teigen como John Legend tienen tatuajes en la parte interior de sus antebrazos. Tras llevar casados 6 años, los dos tienen el nombre del otro, seguido del de sus dos hijos, Luna y Miles. Ambos fueron realizados por el tatuador Daniel Winter.

Además, Chrissy Teigen tiene un pequeño corazón en su dedo que coincide con el corazón que John Legend tiene en el mismo lugar. Esta pequeña pero significativa marca simboliza su amor eterno y su compromiso con su relación.

Chrissy Teigen y John Legend llevan tatuajes con los nombres de sus hijos en los antebrazos

Los tatuajes compartidos por estas parejas de celebrities son más que simples diseños en la piel. Son símbolos de amor, compromiso y memoria que representan los momentos más importantes de sus vidas juntas. Aunque algunas de estas parejas ya no estén juntas, sus tatuajes siguen siendo un recordatorio de los lazos y experiencias compartidas.