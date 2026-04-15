La película de “Juegos de Tronos” ya tiene título oficial: ¿de qué trata y cuándo se estrena?

La próxima película encabeza la primera adaptación cinematográfica de la exitosa saga creada por George R. R. Martin (HBO)

La franquicia de Juegos de Tronos avanzó hacia su primera adaptación cinematográfica con un título ya definido.

Durante la presentación de Warner Bros. en CinemaCon, realizada en Las Vegas, el estudio reveló que la película llevará por nombre Game of Thrones: Aegon’s Conquest, en una señal de sus planes a futuro dentro de este universo.

El anuncio fue incluido como parte del calendario del estudio denominado “2027 y más allá”, sin que los ejecutivos ofrecieran comentarios adicionales durante su exposición.

El título apareció en una diapositiva presentada en el evento encabezado por los codirectores del grupo cinematográfico, Michael De Luca y Pamela Abdy.

La película se centrará en Aegon I Targaryen, conocido como Aegon el Conquistador, figura clave en la historia de Poniente.

La historia se enfocará en Aegon I Targaryen y su conquista de los Siete Reinos en Poniente (HBO)

Este relato fue desarrollado por George R. R. Martin en su libro Fuego y sangre, donde se detalla el origen y evolución de la dinastía Targaryen.

Aegon unificó los Siete Reinos bajo un solo mando y creó el Trono de Hierro a partir de las armas de sus enemigos.

Hasta el momento, no se dieron a conocer detalles argumentales específicos.

El proyecto formó parte de distintas alternativas que Warner Bros. y HBO evaluaron para abordar esta etapa del universo creado por Martin.

Entre esas opciones figuró también el desarrollo de una serie, aunque finalmente se optó por la versión cinematográfica.

El libro "Fuego y sangre" relata el origen y la historia de la dinastía Targaryen, y ha servido de base para futuras adaptaciones dentro del universo de la franquicia (Delbolsillo)

El guion estuvo a cargo de Beau Willimon, quien fue showrunner de House of Cards y participó como guionista en Andor.

Su incorporación se sumó a los esfuerzos del estudio por ampliar la franquicia más allá del formato televisivo.

La película se integró a la lista de producciones que continúan la historia tras el final de Juegos de Tronos en 2019.

Entre ellas se encuentra House of the Dragon, ambientada casi dos siglos antes de la serie original.

Esta producción preparó su tercera temporada, prevista para 2026, y relató la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones, centrada en el conflicto por la sucesión entre Rhaenyra Targaryen, interpretada por Emma D’Arcy, y su medio hermano Aegon II Targaryen, interpretado por Tom Glynn-Carney.

La serie precuela "House of the Dragon" se sitúa siglos antes de la historia original y aborda la guerra interna de los Targaryen conocida como la Danza de los Dragones (HBO)

La serie ya ofreció referencias a la conquista de Aegon, incluyendo elementos como las visiones proféticas conocidas como “sueños de dragón”, que anticipaban una amenaza invernal desde el norte.

En ese contexto, la unificación de los reinos bajo el dominio Targaryen apareció como una estrategia frente a ese escenario.

Otro proyecto en desarrollo es A Knight of the Seven Kingdoms, cuya primera temporada, compuesta por seis episodios, se estrenará este año.

La historia sigue a un escudero llamado Dunk, interpretado por Peter Claffey, y a su acompañante Egg, interpretado por Dexter Sol Ansell, en un relato ambientado en un periodo posterior a los hechos de House of the Dragon.

Desde el estudio no se confirmó si el título Game of Thrones: Aegon’s Conquest será definitivo. Según informó Variety, existe la posibilidad de que el nombre cambie conforme avance el desarrollo del proyecto.

"A Knight Of The Seven Kingdoms" sigue a Dunk y su joven escudero Egg en una historia ambientada tras los eventos previos a la trama principal de la saga (HBO)

Desmienten publicación del libro “Vientos de invierno”

En paralelo al anuncio cinematográfico, circularon versiones sobre un posible lanzamiento de la novela The Winds of Winter (conocido en español como Vientos de invierno), perteneciente a la saga Canción de hielo y fuego.

Sin embargo, la editorial Bantam Books desmintió estas afirmaciones.

Las especulaciones comenzaron tras la difusión de un mensaje anónimo que indicaba que George R. R. Martin había entregado el manuscrito en enero y que planeaba anunciar su publicación durante la Comic-Con de San Diego, con una salida al público prevista para el otoño.

Ante la circulación de estos datos, la editorial emitió una aclaración recogida por la prensa internacional.

“El contenido que circula en línea sobre una supuesta filtración es falso”, señaló un representante de Bantam Books.

La editorial Bantam Books desmintió los rumores sobre la publicación de "Vientos de invierno", el esperado libro de George R. R. Martin (REUTERS)

El desmentido confirmó que no existe, por ahora, un anuncio oficial sobre la fecha de publicación del libro, uno de los más esperados por los lectores de la saga.

En los últimos años, George R. R. Martin reiteró su intención de concluir la obra, aunque sin establecer plazos concretos.