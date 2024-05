Sophie Turner contó su experiencia tras el divorcio de Joe Jonas: “Los peores días de mi vida”

Sophie Turner recordó cómo vivió los primeros días después de su divorcio de Joe Jonas. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

Por primera vez en ocho meses, Sophie Turner rompió su silencio sobre el turbulento proceso de divorcio del cantante Joe Jonas. A través de una entrevista con British Vogue, la actriz de 28 años describió el periodo inmediato al anuncio de separación como “los peores días” de su vida, por la mezcla de rumores sobre su capacidad de crianza y la incertidumbre en torno a la custodia de sus hijas.

Al recordar lo vivido en septiembre del 2023, la actriz británica admitió que tuvo momentos en los que no sabía si podría superar la situación. Luego de que Joe Jonas comunicara la ruptura del matrimonio de cuatro años, la atención mediática se desbordó sobre la familia. En ese entonces, ella estaba trabajando en el rodaje de la serie Joan en el Reino Unido, mientras sus hijas estaban al cuidado de su padre en los Estados Unidos.

“Hubo días en los que no sabía si iba a lograrlo”, confesó. “Llamaba a mi abogado diciendo, ‘No puedo con esto. Simplemente no puedo.’ Siempre me faltaba la fuerza para defenderme”. Durante las dos semanas posteriores a la noticia, Turner se sintió atrapada, hasta que su abogado le recordó que estaba luchando por sus dos hijas, Willa de tres años, y Delphine, de 22 meses. “No lo haría por mí misma, pero encontré la fuerza para ellas”, refirió Sophie a la revista.

Durante las dos semanas siguientes a la noticia, Turner se sintió muy agobiada, pero encontró la fuerza al recordar que estaba luchando por sus hijas. (Créditos: Splash News/The Grosby Group)

Como se sabe, el proceso de divorcio se complicó cuando Turner presentó una demanda alegando que sus hijas habían sido “detenidas ilegalmente” en Nueva York y solicitando su regreso a Inglaterra. Jonas negó las afirmaciones en ese momento, pero ambos lograron llegar a un acuerdo temporal de custodia en octubre de 2023.

“Fueron los peores días de mi vida”, relató la estrella. “Recuerdo que estaba en el set, tenía contrato para estar en el set durante dos semanas más, así que no podía dejarlo. Mis hijas estaban en Estados Unidos, y no podía llegar a ellas porque tenía que terminar con Joan”.

Durante este tiempo, comenzaron a surgir numerosos artículos que especulaban sobre su rol como madre. Los rumores alcanzaron su punto álgido cuando un tabloide británico publicó fotos de Turner en un pub, e insinuó que descuidaba a sus hijas por salir de fiesta.

La actriz de "Juego de Tronos" se sintió particularmente dolida cuando la acusaron de ser una madre fiestera. (Créditos: The Image Direct/The Grosby Group)

La actriz expresó cómo le afectó leer esos comentarios. “Dolió porque realmente me torturo mucho por cada decisión que tomo como madre —¡el sentimiento de culpa materna es muy real!— y seguía diciéndome a mí misma, ‘Nada de esto es cierto. Eres una buena madre y nunca has sido una fiestera’”.

Turner cuestionó que se especulara a ese grado por la fotografía de una sola ocasión. “Es inconcebible la cantidad de gente que inventa cosas y las publica basadas en una imagen”, comentó. “Una imagen puede decir mil palabras, pero no es mi caso. Sentía como si estuviera viendo una película de mi vida que ni escribí, ni produje, ni protagonicé. Fue impactante. Todavía estoy en shock”.

La figura de X-Men precisó que hay varios aspectos del divorcio que no puede mencionar en público por ahora debido a que el proceso todavía está en curso. En marzo, Turner presentó documentos en Miami para que el caso se reactive luego de que caducara el acuerdo de custodia que firmaron a finales de 2023.

Sophie presentó documentos para reactivar el caso de divorcio en marzo de 2024. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

Según declaró un representante de Joe Jonas a Us Weekly, ello fue parte de una formalidad legal y que “la pareja continúa negociando una resolución amigable”.

Por último, Turner explicó en la entrevista que —fuera de todos los dilemas de pareja—, su prioridad es el bienestar de sus pequeñas. “Mi sueño es tener una gran Navidad en la que mis hijas puedan tener allí a su padre, a toda la familia de Joe, a sus abuelos”, contó a British Vogue. “No me importa lo político, solo quiero que las niñas se sientan queridas y que todo el mundo esté presente por ellas”.