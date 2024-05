Voice of Baceprot: la banda femenina que rompe estereotipos en Indonesia con el hiyab al ritmo del heavy metal

Voice of Baceprot, banda de heavy metal integrada por tres jóvenes musulmanas, redefine ser mujer y musulmana en la música. (Créditos: Instagram/@voiceofbaceprot)

En el corazón de Indonesia, un país marcado tanto por sus majestuosos paisajes turísticos como por sus rígidas normas sociales, durante los últimos años ha surgido una voz de resistencia que retumba con la fuerza musical del heavy metal. Se trata de Voice of Baceprot, una banda conformada por tres jóvenes musulmanas que, armadas con guitarras eléctricas, un bajo retumbante y una batería que dicta el pulso de su mensaje, buscan redefinir lo que significa ser mujer, musulmana y rockera en el siglo XXI.

El conjunto musical, originario de Garut, en el oeste de Java, ha evolucionado desde su formación en 2014 hasta el presente, donde ha logrado abrirse paso y hacer eco hasta el lado del mundo hispanohablante, convirtiéndose poco a poco en uno de los referentes internacionales más peculiares y llamativos de la escena musical actual.

Integrada por Firda Marsya Kurnia (vocalista y guitarrista), Widi Rahmawati (bajista) y Euis Siti Aisyah (baterista), su trayectoria no solo es un testimonio del poder de la música para trascender fronteras culturales y religiosas, sino también un símbolo de empoderamiento y resistencia femenina en un contexto predominantemente musulmán.

“¡Nuestro cuerpo no es propiedad pública! ¡No tenemos sitio para la mente sexista!”, gritó al micrófono la cantante principal, Firda Kurnia, cantando el estribillo de una de las canciones de éxito del grupo, “(Not) Public Property”, durante un concierto llevado a cabo en diciembre del año pasado en Yakarta, la capital de Indonesia.

El nombre de la banda, Baceprot, que en sondanés significa “ruidoso”, es una declaración de las intenciones que tienen sus tres jóvenes integrantes quienes, pese a las críticas y la resistencia inicial tanto de su comunidad como de ciertos sectores conservadores, han sabido combinar su identidad cultural y religiosa con su pasión por el heavy metal.

Por supuesto, era de esperarse que la aparición de tres adolescentes ataviadas con hiyabs y tocando música metal causara asombro no solo en el ámbito musical, sino también en el terreno cultural, tanto dentro como fuera de su país. Sin embargo, lo trascendental para la agrupación nunca ha residido en su aspecto visual ni mucho menos sus creencias religiosas u origen geográfico, sino el poderoso mensaje que transmiten sus canciones.

“En nuestro pueblo, estábamos demasiado cómodas con nuestro privilegio de ser mayoría [como musulmanas], hasta que entramos en la escena del metal, donde la gente no ve a las mujeres que llevan hiyab como parte de ella, así que nos convertimos en minoría”, contó Marsya a NME. “Por eso creemos que el mensaje de paz y tolerancia es tan importante”.

Su música, que se mueve entre el nu metal y el metal progresivo con influencias claras de bandas como System of a Down y Rage Against the Machine aborda temas como el feminismo, la igualdad de género, la libertad de expresión, el medio ambiente y la crítica al conservadurismo religioso y social.

No sorprende entonces que el grupo eligiera como nombre para su primer álbum un término indonesio (Retas) que refiere a una formación de roca ígnea que se introduce a través de otras rocas. “Para nosotros, ‘retas’ simboliza la acción de traspasar o derribar límites, similar a nuestra trayectoria musical hasta la fecha”, comento Marsya a NME. “A menudo escuchamos a la gente cuestionando bajo qué género clasificar nuestra música. Es fácil encasillarse en una concepción específica del metal y creemos que no deberíamos limitarnos por esas barreras, siempre que la música sea genuina”.

Desde su creación, Voice of Baceprot ha sorprendido y desafiado estereotipos. Los inicios de la banda se remontan a una escuela en Singajaya, donde las tres amigas, entonces estudiantes de secundaria, se encontraban bajo la tutela de Cep Ersa Eka Susila Satia, quien pasaría de ser su maestro de música a ser su representante y mentor. Fue él quien las animó a formar la banda y empezar a tocar en competencias, lo cual marcó el principio de su ascendente carrera.

A pesar de los diversos obstáculos, como las amenazas de muerte y el desprecio por parte de algunos miembros de su comunidad por considerar que su música era “haram” (prohibida) bajo el islam, las jóvenes no se han dejado intimidar y siempre han aclarado su postura respecto a su vestimenta. “Dijeron que si sacábamos un álbum, lo quemarían, y algunas personas amenazaron con decapitarnos”, recordó Eusi en otra entrevista.

“La gente decía: ‘Chicas, son buenas, pero deberían haber ido con qasida’”, recuerda Marsya, refiriéndose a las canciones islámicas que suelen cantar un grupo de mujeres con hiyab. “También hubo acusaciones de que llevábamos hiyabs después de empezar la banda para ganar popularidad rápidamente, que nos aprovechábamos del estigma que rodeaba nuestra elección de ropa. ¿Cómo... qué? Como si quisiéramos ese tipo de atención”, contó la vocalista.

Para ellas, el hiyab que llevan es una expresión de su identidad, al igual que su música. Su postura firme frente al asunto en cuestión, les ha ganado admiradores y críticos por igual, pero, sobre todo, ha servido para abrir un diálogo sobre la libertad de expresión y los roles de género en Indonesia y más allá.

La presencia internacional de Voice of Baceprot empezó a crecer notablemente después de que su versión de “Killing In The Name” de Rage Against the Machine se volviera viral en YouTube. Desde entonces, la banda ha recibido el apoyo de figuras respetadas en el mundo del rock que son escuchadas en todo el mundo.

Tom Morello de Rage Against the Machine, Flea de Red Hot Chili Peppers y Slash de Guns N’ Roses, reconocieron su talento y valentía al hacer música con un mensaje claro. Este apoyo internacional se une con su participación en varios festivales de música fuera de Indonesia, incluyendo el emblemático Wacken en Alemania, además de giras por Europa y Estados Unidos.

La discografía de Voice of Baceprot incluye su álbum debut “Retas” lanzado en 2023, precedido por el EP “The Other Side of Metalism (Live Session)” en 2021 y varios sencillos que han marcado su evolución musical y temática. Canciones como “School Revolution”, “God, Allow Me (Please) to Play Music”, “PMS – Perempuan Merdeka Seutuhnya” y “[NOT] Public Property” son ejemplos claros de su compromiso con mensajes de empoderamiento y crítica social.

La carrera de la banda está siendo exitosa, pero sus integrantes están conscientes de que todavía falta mucho por lograr en cuanto a su mensaje. “Ha habido progreso, pero el número de mujeres en la escena metalera de Indonesia es minúsculo, y aún no es un espacio seguro para nosotras”, declaró Marsya.

“Aún suceden agresiones sexuales en los conciertos, y obviamente las redes sociales son muy tóxicas”, continuó la vocalista. “No importa que hayamos hecho giras por Europa dos veces y estemos por hacer una gira por EE. UU. Cuando regresamos a nuestro pueblo natal, las preguntas que recibimos son ‘¿Cuándo te vas a casar y tener hijos?’. Eso se ve como el logro más alto para una mujer”, lamentó la líder del grupo.

Voice of Baceprot la tiene clara: no hay que ilusionarse tan pronto. Sin embargo, también tienen presente que nunca hay que dejar de soñar y seguir empujando. “Solo responderemos con música”, aclaró Widi, la bajista del grupo.