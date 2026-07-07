“Ya no quedan palabras”: el sentido mensaje de Antonela Roccuzzo para Messi y su emoción en el himno en el triunfo de Argentina

ASÍ VIVIÓ ANTO EL HIMNO NACIONAL ARGENTINO 💙🇦🇷 pic.twitter.com/CqXMUcx6iu — TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2026

Después de la gran victoria de Argentina 3-2 ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, Antonela Roccuzzo hizo su habitual posteo junto a sus hijos y le dedicó unas palabras a Lionel Messi, en medio de la celebración por el quinto triunfo al hilo del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

“Vamos, vamos, Argentina”, comenzó Antonela en su publicación en Instagram. Luego vino la dedicatoria especial: “Lionel Messi, ya no quedan palabras”. El capitán argentino volvió a aparecer en un momento vital y con un zurdazo perfecto concretó el 2-2 parcial. Antes, había asistido a Cuti Romero para el descuento. Se lo notó muy emocionado a Leo ya que falló un penal, pero nuevamente tuvo su revancha y a sus 39 años muestra una vigencia notable. Fue una tarde en la que el capitán argentino volvió a conmoverse y recibió todo el afecto de sus compañeros.

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El posteo de Antonella Roccuzzo y la foto junto a sus hijos (IG / @antonelaroccuzzo)

Cada publicación de Roccuzzo suele ser viral y, en esta ocasión, el posteo tuvo más de 800 “me gusta” y generó más de 11.000 comentarios en apenas minutos, en una red social donde tiene más de 40 millones de seguidores.

Antonela se mostró con sus hijos, Thiago, Ciro y Mateo, quienes disfrutaron del triunfo argentino y del golazo de su padre, que fue el empate transitorio y clave en un partido difícil ante los egipcios. El crack rosarino llegó a ocho gritos en cinco partidos y sigue siendo el máximo artillero del torneo con sede en Norteamérica.

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La celebración de Leo Messi con sus compañeros (IG / @antonelaroccuzzo)

En las fotos difundidas por la empresaria a aparece, ella sonriendo, posando de frente y, además, una de Leo levantado por sus compañeros.

Antes del encuentro frente al elenco africano Antonela también llamó la atención en el momento del Himno Nacional. Primero sonrió en la previa instrumental que genera el coro de los hinchas. Luego, cantó con mucha emoción y al final lanzó un “vamos”.

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Antonela posando en la previa al partido (IG / @antonelaroccuzzo)

La pareja de Messi y sus hijos suelen estar en cada partido y esta Copa del Mundo la viven de manera especial ya que ellos viven en los Estados Unidos desde mediados de 2023 cuando el mejor futbolista del planeta se incorporó al Inter Miami. En esta Copa del Mundo, la foto en su cuenta de Instagram se convirtió en una cábala, que viene dando resultado.

Este martes, la selección campeona ecuménica abrochó su quinta victoria consecutiva en el certamen que se disputa en Canadá, Estados Unidos y México, e igualó la mejor racha de victorias al hilo en un Mundial, que fue conseguida por el conjunto conducido por Alejandro Sabella en Brasil 2014 en la edición que la Selección llegó a la final y perdió ante Alemania 1-0.

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La pareja de Messi disfrutó del triunfo argentino (IG / @antonelaroccuzzo)

El elenco a cargo de Scaloni hizo el gasto ante Egipto, que a pura efectividad capitalizó sus primeras tres llegadas y convirtió tres goles, aunque uno de ellos fue anulado por una falta previa a Lisandro Martínez. A puro corazón, alma y el plus que tiene un equipo campeón como el argentino, llegó la remontada con los goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, en la agonía del encuentro culminó una gran contra tras un centro perfecto de Lautaro Martínez.

El equipo albiceleste intentó en todo el encuentro y tuvo su recompensa luego de una posesión del 64 por ciento y varios intentos por marcar, con instancias claras como un tiro de Messi que reventó el palo.

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Junto con Ciro y Mateo (IG / @antonelaroccuzzo)

El combinado que busca revalidar el título mundial de Qatar 2022, que también es bicampeón de América e intercontinental por la Finalissima 2022, plasmó un éxito con fútbol, pero con carácter y templanza, ya que por primera vez en este certamen se encontró abajo en el marcador.

Argentina se medirá en los cuartos de final en el Arrowhead Stadium de Kansas City el sábado desde las 22.00 de Argentina. Lo esperará el ganador del choque entre Colombia y Suiza, que jugarán esta noche a partir de las 21.00 (hora de Argentina) en el BC Place, en Vancouver.

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Mundial 2026 - Argentina 3 - Egipto 2

FOTOS DE POSTEOS ANTERIORES DE ANTONELA ROCCUZZO EN EL MUNDIAL

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo posan con sus tres hijos, sonrientes, en una fotografía familiar al aire libre por la noche (IG / @antonelaroccuzzo)

Antonela Roccuzzo con sus hijos en el partido ante Cabo Verde (IG / @antonelaroccuzzo)

El posteo de Antonela Roccuzzo tras la victoria de Argentina ante Jordania (IG / @antonelaroccuzzo)

Otra imagen ante Jordania (IG / @antonelaroccuzzo)

Antonela Roccuzzo siempre acompaña a Lionel Messi en sus partidos (IG / @antonelaroccuzzo)