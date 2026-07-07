La emoción de Mirtha Legrand tras el triunfo de la Scaloneta ante Egipto: “Habla la Faraona”

La Chiqui, que alentó a la selección nacional en todos los mundiales, habló luego del triunfo (Video: Hablemos de esto-TN)

Argentina venció a Egipto en un partido que tuvo de todo: sufrimiento, un penal de Messi, dos goles en los minutos finales y 100 minutos de tensión que mantuvieron a todo el país pegado a la pantalla. La Scaloneta se clasificó a cuartos de final del Mundial 2026 en Atlanta de la manera más agónica posible, y cuando el árbitro francés sopló el silbato final, el alivio y la euforia se mezclaron en partes iguales. Desde Buenos Aires, con el televisor encendido y en medio de su rutina de gimnasia, Mirtha Legrand lo vivió todo y minutos después TN la puso al aire en Hablemos de esto.

“Lloré de emoción. ¡Qué emoción!”, dijo apenas arrancó la comunicación. Y aclaró que no fue una reacción menor: “Yo cuando estoy muy emocionada así, muy alegre, muy contenta, muy feliz con lo que ha sucedido, lloro de emoción. Y esta vez lloré”.

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El conductor la presentó como “la Messi de la televisión argentina” y ella respondió a la altura: “Habla la Faraona”. El apodo no fue casual. Durante los días previos al partido, los memes que cruzaban su figura con el mundo del antiguo Egipto habían inundado las redes. Mirtha los tomó con humor: “Me hace gracia, me hace gracia todo lo que ha generado este campeonato”.

Contó que vio algunos de los videos generados con inteligencia artificial y que en varios aparecía con la camiseta argentina. “Otras estoy con Tutankamón. Otras soy Cleopatra”, dijo entre risas. Y agregó una reflexión que fue más allá del chiste: “Yo creo que nos ha unido bastante a los argentinos, nos ha unido”.

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En programa del día sábado la Chiqui celebró el triunfo de Argentina ante Cabo Verde (Video: La Noche de Mirha-ElTrece)

El momento más personal de la charla llegó cuando reveló que, apenas terminado el partido, llamó a Celia, la madre de Messi. “Lloré de emoción. Hablé con la mamá de Messi también, la llamé. Estaba llorando ella también de emoción”, contó. Cuando le preguntaron qué le dijo Celia, Mirtha describió el intercambio con precisión: “Te amo, Mirtha, te amo, Mirtha. Nada, esas llamadas rápidas de cariño, cariñosas”. Aclaró que le pareció que Celia estaba en Rosario, aunque no pudo confirmarlo.

Sobre Messi, Mirtha fue categórica: “Él es un genio, él es un genio. Nació para eso”. Y detalló que lo vio emocionado en la cancha: “Yo lo vi a él medio que se secaba los ojos”. El penal, en cambio, fue otra historia. “Sufrí muchísimo. No, no, sufrí muchísimo. Yo creo que él también sufrió”.

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Lamentó no haber viajado a Atlanta. Su nieta Marcela y su yerno Nacho sí fueron, y desde el estadio le mandaron impresiones en tiempo real. “Me dice Marcela que la gente no se quiere ir del estadio, que están ahí, se quedan”, contó. Explicó que decidió quedarse en Buenos Aires para no dejar su programa, aunque admitió: “A veces hay que dejar”.

Durante el partido, Mirtha confesó que llegó a pensar en cómo recibirían al equipo si perdía. “Yo pensaba: se tienen que volver a Buenos Aires, ¿cómo lo van a recibir? No va a haber gente en el aeropuerto. Nadie lo va a recibir, pobres”. Segundos después, Argentina empezó a hacer goles y el escenario cambió por completo.

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La celebración de Messi y el resto del seleccionado tras la victoria y el paso a cuartos de final en el Mundial 2026 (REUTERS/Carlos Barria)

Cuando el conductor le mencionó las imágenes del Obelisco colmado de gente, Mirtha aclaró que en ese momento no estaba mirando la pantalla: “Estaba haciendo gimnasia, querida”. Sí vio las imágenes después y describió lo que sintió: “Vi la gente que estaba en el obelisco, muchísima gente, todos entusiasmados y emocionados, cosa que me gusta mucho”.

Antes de cortar, el conductor le preguntó si alguna vez había invitado a Messi a su mesa. “Sí, lo llamamos siempre, como te imaginás”, respondió. Y sobre por qué el jugador nunca fue, especuló: “Me parece que es bastante tímido para la televisión”. Luego anunció que con todo lo que generó el cruce entre su figura y el partido contra Egipto, tiene previsto insistir: “Ahora, con todo esto que pasó con la Faraona, le voy a insistir”.

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