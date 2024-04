Sharon Stone fue demandada por USD 35 mil por un accidente automovilístico

Sharon Stone enfrenta una demanda por más de 35,000 dólares tras un accidente automovilístico en la autopista U.S. Route 101 (Créditos: REUTERS/Phil McCarten)

La actriz Sharon Stone, recordada por su papel en la película Bajos Instintos, está siendo demandada por un accidente automovilístico ocurrido el pasado 30 de junio de 2023, en el que presuntamente provocó daños materiales y lesiones personales a la demandante Amanda Godepski.

Según documentos judiciales presentados en la Corte Superior de Los Ángeles, se acusa a Stone de conducir a una velocidad excesiva para las condiciones de tráfico y realizar un giro peligroso, lo que resultó en una colisión en la autopista U.S. Route 101, cerca de la salida de Coldwater Canyon Avenue en Los Ángeles.

Documentos en la Corte Superior de Los Ángeles acusan a Sharon Stone de conducir a exceso de velocidad y realizar un giro peligroso, provocando colisión. (Créditos: REUTERS/Aude Guerrucci)

Ante el accidente, Godepski busca una compensación de más de 35,000 dólares por “pérdida de salario”, “daños materiales”, “daños generales” y “pérdida de capacidad de ganancia”. Además, a raíz de su hospitalización, alega que sufrió “angustia emocional”, “daños económicos” y “daños no económicos”.

La querella sostiene que la conducta de Stone infringió al menos tres códigos de vehículos de California que incluyen el exceso de velocidad, movimientos de giro inseguros y cambio de carril peligroso. Hasta el momento, ante todas las alegaciones de la afectada, no ha habido respuesta de parte de los representantes de la actriz.

La demandante Amanda Godepski busca compensación por pérdida de salario, daños materiales y emocionales tras el accidente (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

Este incidente se suma a una serie de disputas legales pasadas en las que Stone ha estado involucrada, incluyendo una demanda de su antigua niñera en 2012 por violaciones a las leyes laborales y comentarios despectivos sobre su etnia, la cual se resolvió un año después.

La estrella de Hollywood también ha sido partícipe en una difícil batalla de custodia por su hijo Roan con su ex esposo Phil Bronstein, lo que —según reveló en el podcast Table for Two with Bruce Bozzi— le provocó un profundo dolor emocional.

Sharon Stone violó tres códigos de vehículos de California durante el incidente que causó lesiones y daños a Amanda Godepski (Créditos: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Sharon Stone y la salud mental

En una reciente entrevista con Turkish Tea Talk, la reconocida actriz y activista humanitaria Sharon Stone compartió su experiencia personal lidiando con problemas de salud mental y resaltó la crucial importancia del apoyo y la resiliencia individual.

Durante el diálogo con Alex Salmond, Stone reveló que su colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) le ha permitido comprender que una de cada diez personas en el mundo atraviesa por crisis de salud mental, y subrayó la necesidad de enfrentar estos retos con fuerza y perdón.

Este no es el primer entorno legal adverso para Stone; en 2012 fue demandada por su niñera por violaciones a leyes laborales y discriminación (Créditos: Turkish Tea Talk with Alex Salmond)

“Todos estamos intentando enfrentarnos a nuestros demonios, y todos estamos actuando -yo también”. A esto agregó que, a nivel de la sociedad, muchas personas están “tratando de averiguar cómo seguir levantándonos, seguir ayudando a la gente a levantarse aunque la hayamos menospreciado, y asegurarnos de que todos nos levantamos”, precisó.

Stone, quien es ampliamente reconocida por su rol en Bajos Instintos y su activismo, enfatizó en la entrevista la importancia de la autoaceptación y el perdón instantáneo como herramientas para superar los errores y seguir adelante.

Stone resalta la importancia del perdón instantáneo y la autoaceptación como claves para superar adversidades y errores personales (Créditos: REUTERS/Aude Guerrucci)

“Intentar decir que tienen que ser nuestros líderes, bueno, ¿qué líder crees que va a ser? Debe empezar por el individuo”, sostuvo. “Debes mantenerte fuerte, ¿y cuando la cagues? Vale, ¿y qué? Eso fue hace dos pasos. Tienes que volver a levantarte, recomponerte y ayudar a quien creas que has chocado, y seguir adelante... y perdón instantáneo. Perdón instantáneo para ti mismo”, enfatizó.

Asimismo, discutió su empleo de la pintura como una forma de expresión personal y terapéutica, la cual le ha brindado satisfacción y control sobre su narrativa personal, detallando que una de sus obras de arte se vendió por USD 30.000.

En colaboración con la OMS, Sharon Stone aboga por la conciencia en salud mental, destacando la necesidad de resiliencia y apoyo individual (Créditos: REUTERS/Alisha Jucevic)

La actriz también abordó su dedicación a causas de justicia social y su galardón recibido en 2013, el Premio de la Cumbre de la Paz, por su labor en apoyo a personas con VIH y SIDA.