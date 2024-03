A los 74 años, Bruce Springsteen volvió a los escenarios intacto tras los problemas de salud que pospusieron su gira mundial

El músico y la E-Street Band tocaron “Lonesome Day” en el comienzo de su recital en Arizona.

Bruce Springsteen y la E Street Band volvieron al escenario el martes por la noche en el Footprint Center de Phoenix en un triunfal reinicio de la gira mundial de “The Boss” pospuesta para 2023.

En septiembre, Springsteen, de 74 años, anunció que su gira se retrasaría hasta 2024, citando el consejo de un médico mientras se recuperaba de una úlcera péptica.

“The Boss” llegó al escenario ante el coro del público de “¡Bruuuuuuce!”. Con unos jeans oscuros y una camisa de franela roja a cuadros arremangada, tenía la energía de un hombre con la mitad de su edad.

Bruce Springsteen, a la izquierda, y Stevie Van Zandt cantan durante el recital en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin)

Su característico “uno, dos, tres, cuatro” era lo único que separaba la mayoría de las canciones, sin mostrar signos de su enfermedad del año anterior. En cuanto gritó “Buenas noches, Arizona”, el espectáculo se puso en marcha.

Springsteen habló brevemente al público sobre su enfermedad antes de tocar su última canción “I’ll See You In My Dreams” en solitario sobre el escenario. “Phoenix, primero quiero disculparme si hubo alguna molestia porque tuvimos que mover el espectáculo la última vez. . . . Espero que no les hayamos ocasionado demasiadas molestias”.

Springsteen interpretó la mayoría de los éxitos de su vasta colección, menos “Born In The U.S.A.” (AP Foto/Ross D. Franklin)

El espectáculo de 29 canciones duró poco menos de tres horas, pero “The Boss” apenas sudó mientras hacía gala de su potente voz, al tiempo que bailaba, se arrancaba en solos de guitarra, tocaba la armónica e incluso se abrió la camisa cerca del final del show.

Con unos jeans oscuros y una camisa de franela roja a cuadros arremangada, "The Boss" tenía la energía de un hombre con la mitad de su edad. (AP Foto/Ross D. Franklin)

En el escenario con Springsteen estaba la legendaria E Street Band, formada por el batería Max Weinberg, el bajista Garry Tallent, los teclistas Roy Bittan y Charlie Giordano, los guitarristas Stevie Van Zandt y Nils Lofgren, el saxofonista Jake Clemons -sobrino del saxofonista Clarence Clemons, fallecido en 2011-, el guitarrista y violinista Soozie Tyrell, una sección completa de vientos y metales y cuatro coristas. El único miembro de la banda que faltaba era la esposa de Springsteen, la cantante y guitarrista Patti Scialfa.

Springsteen habló brevemente al público sobre su enfermedad antes de tocar su última canción “I’ll See You In My Dreams” (AP Foto/Ross D. Franklin)

Springsteen interpretó la mayoría de los éxitos de su vasta colección, menos “Born In The U.S.A.”, pero añadió versiones de “Nightshift” de los Commodores, “Because The Night” de Patti Smith Group, y una sorpresa: “Twist and Shout” de The Beatles.

El espectáculo de 29 canciones duró poco menos de tres horas, pero “The Boss” apenas sudó mientras hacía gala de su potente voz (AP Foto/Ross D. Franklin)

Los fans enloquecieron con “No Surrender”, “Born To Run”, “Rosalita”, “Dancing In The Dark”, “Glory Days” y “Tenth Avenue Freeze-Out”, que dejaron al rockero con una sonrisa de oreja a oreja mientras dirigía a los fans cantando como si fuera su propio coro.

Bruce Springsteen y la E-Street Band tocan "Glory Days" en su regreso a los escenarios.

Este año ha sido especialmente difícil para Springsteen. Además de sus problemas de salud, en enero falleció su madre, Adele Ann Springsteen, una de las favoritas de sus fans, a la que a menudo se podía ver bailando en sus conciertos. Tenía 98 años.

En el escenario con Springsteen estaba la legendaria E Street Band, formada por el batería Max Weinberg, el bajista Garry Tallent, los teclistas Roy Bittan y Charlie Giordano, los guitarristas Stevie Van Zandt y Nils Lofgren, el saxofonista Jake Clemons y el guitarrista y violinista Soozie Tyrell. (AP Foto/Ross D. Franklin)

Dos días después de su muerte, Springsteen actuó en el evento Persona del Año 2024 de MusiCares, que rindió homenaje a Jon Bon Jovi por sus logros musicales y sus esfuerzos filantrópicos.

Los fans enloquecieron con “No Surrender”, “Born To Run”, “Rosalita”, “Dancing In The Dark”, “Glory Days” y “Tenth Avenue Freeze-Out”. (AP Foto/Ross D. Franklin)

La edición 2024 de la gira comenzó en Phoenix y termina el 22 de noviembre en Vancouver (Canadá). Llegará a 17 países en 52 fechas, incluida una actuación especial el 15 de septiembre en la que Springsteen encabezará el Festival Sea.Hear.Now en su ciudad natal de Asbury Park, Nueva Jersey.

