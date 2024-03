“20 días en Mariupol” ganó el Oscar como mejor documental: “me hubiera gustado nunca haber hecho esta película”

20 días en Mariupol ganó el Oscar como mejor largometraje documental (REUTERS/Mike Blake)

20 Days in Mariupol (20 días en Mariupol) de Mstyslav Chernov, un desgarrador relato en primera persona de los primeros días de la invasión rusa de Ucrania en 2022, ganó el Oscar al mejor largometraje documental el domingo por la noche.

“Es el primer Oscar en la historia de Ucrania, estoy honrado pero probablemente soy el primer director en decir que me hubiera gustado nunca haber hecho esta película”, dijo Chernov tras recibir el premio de la Academia.

La producción conjunta de The Associated Press y la serie Frontline de PBS, le valió premios a Chernov, la productora y editora Michelle Mizner y la productora Raney Aronson-Rath. Es el primer Oscar y nominación para Chernov, un videoperiodista de AP, al igual que para la agencia de noticias de 178 años de antigüedad. Es la tercera nominación y la primera victoria para Frontline.

“Desearía cambiar este premio porque Rusia nunca hubiera atacado Ucrania u ocupado nuestras ciudades (...) Sin embargo, todos juntos, ustedes, algunas de las personas con más talento del mundo, podemos asegurarnos de que la historia se rectifique y la verdad prevalezca”, ahondó el director.

El documental visibiliza el alto costo humano de la invasión a Ucrania con imágenes impactantes de civiles (REUTERS/Mike Blake)

Chernov, el fotógrafo Evgeniy Maloletka y la productora de campo Vasilisa Stepanenko llegaron una hora antes de que Rusia comenzara a bombardear la ciudad portuaria. Dos semanas más tarde, eran los últimos periodistas que trabajaban para un medio internacional en la ciudad, enviando despachos cruciales al mundo exterior que mostraban víctimas civiles de todas las edades, la excavación de fosas comunes, el bombardeo de un hospital de maternidad y la magnitud de la devastación.

En el filme Chernov se enfrenta con reacciones diferentes. Algunos agradecieron a los periodistas por hacer su trabajo, otros los llaman prostitutas. Algunos médicos los instaron a filmar escenas gráficas de niños heridos y muertos para mostrar al mundo la realidad que enfrentaban.

Sólo unos 40 minutos de video llegaron al mundo en tiempo real por la falta de internet y electricidad, pero cuando Chernov y sus colegas finalmente pudieron irse de la ciudad, decidieron que necesitaban hacer algo con las 30 horas que tenían grabadas. Chernov, que nació en Ucrania, también narró el documental.

Rescatistas ucranianos y voluntarios llevan a una mujer embarazada herida de un hospital de maternidad dañado por un ataque aéreo en Mariupol, Ucrania, el 9 de marzo de 2022. La imagen forma parte del documental "20 Days in Mariupol" (AP/ARCHIVO)

El trabajo de Chernov, Maloletka, Stepanenko y Lori Hinnant ganó el Premio Pulitzer 2023 al servicio público y ocupó un lugar destacado ese mismo año en un Pulitzer por fotografía de noticias de última hora.

20 Days in Mariupol debutó en el Festival de Cine de Sundance, donde ganó un premio del público. También obtuvo el premio al mejor documental del Sindicato de Directores de Estados Unidos y el BAFTA, de la Academia Británica de Cine, era favorito para el Premio de la Academia. Ganó el premio sobre una sólida lista de largometrajes documentales, incluidos Four Daughters, Bobi Wine: The People’s President, To Kill a Tiger y el chileno La memoria infinita. El año pasado, Navalny, sobre el líder opositor ruso que murió el mes pasado, ganó el premio al mejor documental.

Aunque la carrera de premios de Mariupol ha llegado a su fin, el filme ha proporcionado un duro recordatorio de que, más de dos años después, la guerra sigue en curso. El mismo día que Chernov se enteró de que estaba nominado al Oscar, se enteró de que su ciudad natal de Kharkiv había sido bombardeada por las fuerzas rusas con resultados mortales.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, dijo a finales de febrero que 31.000 soldados ucranianos han muerto rindiendo servicio desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala.

(Con información de AP y EFE)