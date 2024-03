La doble de Kate Moss se convirtió en la sensación de la Semana de la Moda de París

Se trata de la modelo británica Denise Ohnona, de 43 años, que se hace llamar “la doble N°1 de Kate Moss a nivel mundial” (Getty)

La icónica Kate Moss ha reaparecido en las pasarelas de alta costura, pero mediante una doble con un parecido estremecedor a ella. En una presentación que marcó la Semana de la Moda de París, Denise Ohnona, una modelo británica de 43 años, ha causado sensación por su asombroso parecido con la ex supermodelo de 50 años. El impactante acontecimiento tuvo lugar durante el desfile de Marine Serre esta semana.

Este lunes, un video difundido por el perfil de Instagram de Vogue mostró a Ohnona desfilando para la firma francesa, dejando a los asistentes perplejos por la similitud casi idéntica con Moss, quien también es su compatriota. Con pómulos definidos, ojos almendrados y cabello rubio despeinado y dividido al medio, la doble encarnó a la perfección las características físicas de Kate.

Incluso su aire rockero parecía sacada de la propia supermodelo, pero esto se atribuye más a las creaciones de la diseñadora que a un esfuerzo consciente por parte de Denise por emular a Moss. De igual manera, el parecido es tan notable que muchos de los presentes tuvieron que mirar dos veces para asegurarse de que no se trataba de Kate reviviendo sus días de gloria en las pasarelas.

Con pómulos definidos, ojos almendrados y cabello rubio despeinado y dividido al medio, la doble encarnó a la perfección a Kate Moss (Getty)

Esta incredulidad fue constatada por la editora de moda de Hello!, Natalie Salmon, que contó: “Se pudo escuchar una ronda de suspiros, incluso por encima de las oberturas electrónicas futuristas de Marine Serre mientras ‘Kate Moss’ desfilaba por la pasarela”.

El impacto de la “resurrección” de la legendaria supermodelo en la pasarela no se limitó al desfile, sino que también se extendió a las redes sociales, donde miles de internautas subrayaron el parecido casi imposible de la mujer con la ex pareja de Johnny Depp, llegando a asegurar que captura mucho más su esencia de cuando era joven que la propia Kate actualmente.

Una serie de comentarios ingeniosos no tardaron en surgir en la publicación del reel de Vogue, como “Se parece más a Kate Moss que la propia Kate Moss”, “¿Me estás diciendo que esta mujer no es Kate Moss?” y “¿Qué clase de efecto de genética gemela es esta?”. Sin embargo, muchos otros internautas no se dejaron engañar.

A pesar de las sorprendentes similitudes, hay quienes destacan diferencias, como la forma en que Ohnona camina (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)

A pesar de las sorprendentes similitudes, hay quienes destacan diferencias, como la forma en que Ohnona camina. Este fue un detalle clave que reveló que, después de todo, no se puede engañar completamente a los verdaderos aficionados de la moda y seguidores fieles de Kate Moss. Un usuario, seguro de sí mismo, comentó: “Esa no es la pasarela de Kate”, refiriéndose a su clásica forma de desfilar. Otros se encargaron de dejar en claro que “sabemos que no es Kate Moss”.

Sin embargo, Ohnona, consciente de su parecido con Kate Moss, maneja un perfil en Instagram bajo el nombre @iamnotkatemoss, donde se autoproclama como “la doble número 1 de Kate Moss a nivel mundial” en su biografía. A la fecha, la siguen casi 70 mil aficionados curiosos a los que Denise ofrece un contenido que no hace otra cosa que girar en torno a su parecido con la famosa modelo.

Incluso, la doble reveló en sus redes que la Semana de la Moda de París no fue el primer evento en el que desfiló ostentando su impresionante parecido con Kate. ”Allá por 2019, Vetements desplegó un equipo entero de dobles de celebridades”, escribió junto un reel en donde mostró un video de aquel desfile comparándolo con el de esta semana. “¿No estoy segura sobre qué caminata es peor?”, bromeó.

A la fecha, la siguen casi 70 mil aficionados curiosos a los que Denise ofrece un contenido que no hace otra cosa que girar en torno a su parecido con la famosa modelo (Instagram @iamnotkatemoss)

Su participación en el evento francés de alta costura no solo ha confirmado y elevado el título de “la doble número 1 de Kate Moss”, sino que también demuestra su compromiso al llevar el acto de ser su “gemela” al siguiente nivel, incluso habiendo firmado con la principal agencia de imitadores en el Reino Unido.