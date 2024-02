Así celebró Jamie Lee Curtis 25 años de sobriedad

Jamie Lee Curtis compartió en sus redes un emotivo mensaje para conmemorar un cuarto de siglo lejos de los opioides REUTERS/Aude Guerrucci

A través de su cuenta oficial de Instagram, la renombrada actriz Jamie Lee Curtis compartió un emotivo mensaje sobre sus 25 años alejada de los opiaceos. El mensaje estuvo acompañado de una imagen de Curtis sosteniendo una ficha que simboliza su lucha contra las adicciones a lo largo de un cuarto de siglo.

El mensaje, además de conmemorar los esfuerzos de Curtis, también fue un recordatorio para sus seguidores que han pasado por la misma situación que no están solos.

“25 años limpia y sobria. Un día a la vez. 9.125 de ellos. Lo que hay dentro, como cantaba mi viejo amigo Adam, es una sensación de calma, serenidad, propósito y el mayor sentimiento de que no estoy sola. Que muchos otros comparten la misma enfermedad y la misma solución”, escribió la actriz.

"Para todos los que luchan contra la adicción y la vergüenza, aquí fuera hay otros que se preocupan. Mi mano en la tuya. Nuestras manos en las tuyas”, escribió Curtis en sus redes sociales

Jamie Lee finalizó su mensaje con una muestra de apoyo para todas aquellas personas que han tocado fondo y desean cambiar su vida para bien.

La publicación de Curtis se llenó de felicitaciones por parte de colegas dentro de la industria del entretenimiento, tales como Michelle Pfeiffer, Sheila E., Tatum O’Neal, Maria Shriver y la drag queen Kasha Davis, quien además compartió que la lucha contra las adicciones de Jamie Lee Curtis ha servido como una inspiración para ella en sus esfuerzos de alejarse del alcohol.

Como se mencionó anteriormente, la actriz que ganó una gran popularidad gracias a la saga de Halloween tuvo una fuerte adicción a los opiaceos a lo largo de una década. Curtis reveló en una entrevista de 2018 que llegó a “robar y conspirar” para conseguir estas sustancias cuya función principal es bloquear el dolor en el cuerpo y generar sentimientos de felicidad y tranquilidad.

Jamie Lee Curtis fue adicta a los opioides a lo largo de 10 años. Según sus propias palabras, mantenerse sobria fue un logro más grande que su matrimonio y sus hijos (AP Photo/Chris Pizzello) Chris Pizzello/Invision/AP

En esa misma entrevista, Jamie Lee consideró su larga sobriedad como su mayor logro en la vida, incluso más destacado que sus premios Oscar, su matrimonio o sus hijos. Esto debido a que la adicción a los opioides fue un enorme problema para su familia generaciones anteriores a ella.

Más recientemente, la actriz aseguró que logró dejar estas sustancias antes de que se convirtieran en un verdadero problema para su vida diaria, como para otras mujeres que debido a su adicción llegaron a pisar la cárcel o incluso perder la vida.

Jamie Lee Curtis confesó sentirse afortunada de dejar las drogas antes de que estas afectaran significativamente su vida REUTERS/Aude Guerrucci REUTERS

“Tengo suerte. No tomé decisiones terribles drogada o bajo los efectos del alcohol de las que luego, durante el resto de mi vida, me arrepienta. Hay mujeres en prisión cuyas vidas han sido destrozadas por las drogas y el alcohol, no porque fueran delincuentes violentas, no porque fueran personas horribles, sino porque eran adictas. Soy increíblemente afortunada de que ese no fuera mi camino”, declaró la actriz en una conversación en el programa The Morning Joe.

Hoy en día, Estados Unidos vive una crisis de drogas debido al fentanilo, uno de los opioides más fuertes que existen que además tiene consecuencias mortales. Curtis aseguró que nunca probó el fentanilo, pero de haberlo hecho, se hubiera vuelto adicta de inmediato y probablemente “ya estaría muerta”.