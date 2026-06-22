Entretenimiento

Nicole Kidman manda un mensaje a Keith Urban por el día del padre a seis meses de su divorcio

La actriz australiana compartió una historia de Instagram con una foto del cantante junto a sus hijas

Guardar
Google icon
Nicole Kidman - Keith Urban
Nicole Kidman publicó su primer mensaje público a Keith Urban por el Día del Padre seis meses después de que se formalizara el divorcio (REUTERS/Mike Blake)

Nicole Kidman le dedicó su primer mensaje público a Keith Urban por el Día del Padre, seis meses después de que se formalizara el divorcio entre la actriz y el músico tras casi dos décadas de matrimonio.

El gesto llegó a través de una historia de Instagram publicada el 21 de junio.

“Feliz Día del Padre a todos los padres”, escribió Kidman, acompañando el texto con dos fotografías: una imagen de su infancia junto a su padre, Antony Kidman, y una foto en blanco y negro de Urban cargando a sus hijas Sunday Rose y Faith Margaret —hoy de 17 y 15 años, respectivamente— cuando eran pequeñas.

PUBLICIDAD

El saludo de la estrella de cine se produjo un día después de que ella misma cumpliera 59 años.

Nicole también es madre de Isabella Cruise, de 33 años, y Connor Cruise, de 31, fruto de su matrimonio anterior con Tom Cruise.

PUBLICIDAD

Nicole Kidman saludó a Keith Urban por el Día del Padre
El saludo en Instagram incluyó una foto de Urban con Sunday Rose y Faith Margaret y un recuerdo junto a su padre Antony Kidman (Instagram/@nicolekidman)

La separación de la pareja fue confirmada por la revista Us Weekly en septiembre de 2025, y el divorcio quedó formalizado en enero de 2026.

Según documentos obtenidos por E! News, ambas partes acordaron evitar el proceso formal de descubrimiento de activos. “Cada parte indica que no desea proceder con el descubrimiento formal”, reza el texto del acuerdo. No hubo pensión alimentaria ni manutención conyugal para ninguno de los dos.

El acuerdo de custodia estableció que Sunday Rose y Faith Margaret pasarán 306 días al año con su madre, mientras que Urban tendrá a las hijas cada dos fines de semana. Kidman figura como “progenitora residencial principal” en los documentos.

Pese al fin del vínculo conyugal, la actriz australiana ha sido clara respecto a su postura frente a la familia que conformó con el cantante de country.

Nicole Kidman y Keith Urban
La separación fue confirmada en septiembre de 2025 y el divorcio quedó formalizado en enero de 2026 (REUTERS/Kaylee Greenlee Beal)

Me mantengo en un lugar de ‘somos una familia’, y eso es lo que continuaremos siendo. Mis hermosas niñas, mis queridas, que de repente son mujeres”, declaró a la revista Variety en una entrevista publicada en marzo de 2026, la primera desde que el divorcio se hizo oficial.

En esa misma entrevista, la ganadora del Oscar anticipó su próxima etapa personal. “Estoy bien, porque siempre voy a avanzar hacia lo bueno”, dijo. “Por lo que estoy agradecida es por mi familia, por mantenerlos como están y seguir adelante. Eso es todo. Todo lo demás no lo comento por respeto.”

También descartó abandonar Nashville, ciudad donde se instaló junto a Urban hace dos décadas.

“Tenemos nuestra vida aquí. Soy parte de la ciudad y la comunidad desde hace 20 años. Es mi hogar”, señaló a Variety.

Meses antes, en octubre de 2025, Kidman había dado una primera señal de cómo atravesaba el proceso. “Aguanto”, dijo escuetamente a la revista Interview.

La custodia de Sunday Rose y Faith Margaret fijó que las hijas pasarán 306 días al año con Nicole Kidman y fines de semana alternados con Keith Urban (REUTERS/Benoit Tessier)
La custodia de Sunday Rose y Faith Margaret fijó que las hijas pasarán 306 días al año con Nicole Kidman y fines de semana alternados con Keith Urban (REUTERS/Benoit Tessier)

Así saludó Keith Urban a Nicole Kidman en su primer cumpleaños tras el divorcio

Un día antes del Día del Padre, el 20 de junio, Urban no dejó pasar el 59.° cumpleaños de su exesposa sin un gesto público.

El músico australiano publicó en sus historias de Instagram el texto: “¡Feliz cumpleaños, Nicole Mary!!!!!!!!!!!!”, sobre un fondo morado y verde azulado.

Kidman, nacida el día del solsticio de verano, no respondió al saludo de su exmarido en redes, aunque sí compartió una selfie tomada durante una caminata por la naturaleza.

“Otra vuelta alrededor del sol ☀️💛. Gracias por todo el amor de cumpleaños xx. #SummerSolsticeBaby”, escribió la actriz.

Urban se ha mantenido reservado sobre la ruptura desde que Kidman presentó la solicitud de divorcio en septiembre de 2025.

Keith Urban le desea feliz cumpleaños a Nicole Kidman
Keith Urban saludó públicamente a Nicole Kidman por su cumpleaños 59 y se mantuvo reservado sobre la ruptura desde la solicitud de divorcio de 2025 (Instagram/@keithurban)

Su colega Russell Dickerson fue quien ofreció detalles sobre el estado anímico del cantante. “Siempre ha estado enfocado en la música, y creo que simplemente está apostando doble por eso, y es hermoso. No puedo esperar a escuchar lo que salga de ahí”, declaró Dickerson a Page Six en marzo, durante los premios iHeartRadio Music Awards, donde también señaló que Urban “parecía de buen ánimo”.

Una fuente cercana a la pareja reveló a Us Weekly en octubre de 2025 que “Keith ha seguido adelante y ha sido abierto con Nicole sobre dónde está parado”.

Además, calificó el divorcio como “algo que venía de lejos”: “los dos se habían ido distanciando en silencio con el tiempo, y al final, la decisión de separarse fue más de aceptación que de sorpresa”.

Temas Relacionados

Nicole KidmanKeith UrbanDia del Padreestrellas de hollywoodentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tras reconciliarse con sus hijos, Britney Spears asegura que aún quiere tener otro bebé

La artista de 44 años compartió una reflexión en redes sociales y reavivó la conversación sobre su presente

Tras reconciliarse con sus hijos, Britney Spears asegura que aún quiere tener otro bebé

El equipo de Oliver Tree revela cómo cumplirá el último deseo del cantante

El primer mensaje publicado en su cuenta oficial tras la tragedia explicó que la herencia del músico tendrá un destino muy claro

El equipo de Oliver Tree revela cómo cumplirá el último deseo del cantante

Chris Evert y Martina Navratilova abren la puerta más íntima de su nueva película con imágenes de sus tratamientos

El largometraje muestra un costado poco visto de las dos leyendas del tenis, con escenas de quimioterapia, recuperación y acompañamiento mutuo que cambian por completo la idea clásica de sus años como grandes adversarias

Chris Evert y Martina Navratilova abren la puerta más íntima de su nueva película con imágenes de sus tratamientos

Cinco razones por las que no podés perderte “Te encontraré”, la nueva serie de Netflix

La nueva serie de Harlan Coben lidera el ranking mundial de l aplataforma con una historia de desapariciones, secretos familiares y una carrera contrarreloj por la verdad

Cinco razones por las que no podés perderte “Te encontraré”, la nueva serie de Netflix

A 25 años de “Rápido y furioso”: cómo una película sobre carreras callejeras se convirtió en un fenómeno global

La primera entrega de la franquicia marcó a toda una generación con su mezcla de acción, velocidad y lealtad entre amigos. Un cuarto de siglo después, su influencia sigue vigente en la cultura popular, el cine y las comunidades de aficionados al automovilismo

A 25 años de “Rápido y furioso”: cómo una película sobre carreras callejeras se convirtió en un fenómeno global

DEPORTES

Sorpresa en San Lorenzo: Gustavo Álvarez presentó su renuncia como DT a horas de comenzar la pretemporada

Sorpresa en San Lorenzo: Gustavo Álvarez presentó su renuncia como DT a horas de comenzar la pretemporada

Argentina vs. Austria, EN VIVO, por el Mundial 2026: se abrieron las puertas del estadio y los hinchas van ingresando

Francia-Irak, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

“Catarata de errores” y “a sacar la calculadora”: el análisis de la prensa uruguaya tras el empate ante Cabo Verde en el Mundial

Le propuso matrimonio en medio del partido de Uruguay y se llevó una sorpresa inesperada: la jugada que arruinó el romántico acto

TELESHOW

Piñón Fijo celebró el gesto de su hija Sol al mostrar su rostro sin maquillaje: “Me pareció un guiño lindo”

Piñón Fijo celebró el gesto de su hija Sol al mostrar su rostro sin maquillaje: “Me pareció un guiño lindo”

El último adiós al Teniente Murphy de 100% Lucha: la conmovedora despedida de sus colegas y amigos

Short de cuero y botas: Eva Bargiela se sumó al espíritu cowboy en Texas antes del partido de Argentina

Joaquín Levinton contó un detalle que marcó su infancia en la mesa de Mirtha Legrand: “No hablé hasta los 4 años”

El conmovedor recuerdo de Gustavo Conti a Silvina Luna en el día que hubiera cumplido años: “De mi corazón”

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala: El Ministerio de Salud reporta que el brote de COVID-19 en el San Juan de Dios sube a 132 casos

Guatemala: El Ministerio de Salud reporta que el brote de COVID-19 en el San Juan de Dios sube a 132 casos

El Salvador registra variaciones en la demanda de mano de obra para la construcción

Futuro minero en Panamá: un fallo de la Corte Suprema de Justicia versus una auditoría ambiental

Quién fue Alan Greenspan: 3 anécdotas de la leyenda de la Fed que falleció hoy a los 100 años de edad

Gobierno de Guatemala fija el techo del presupuesto 2027 en unos 23,813 millones USD en la propuesta que presentará ante el Congreso