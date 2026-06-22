Nicole Kidman manda un mensaje a Keith Urban por el día del padre a seis meses de su divorcio

Nicole Kidman publicó su primer mensaje público a Keith Urban por el Día del Padre seis meses después de que se formalizara el divorcio (REUTERS/Mike Blake)

Nicole Kidman le dedicó su primer mensaje público a Keith Urban por el Día del Padre, seis meses después de que se formalizara el divorcio entre la actriz y el músico tras casi dos décadas de matrimonio.

El gesto llegó a través de una historia de Instagram publicada el 21 de junio.

“Feliz Día del Padre a todos los padres”, escribió Kidman, acompañando el texto con dos fotografías: una imagen de su infancia junto a su padre, Antony Kidman, y una foto en blanco y negro de Urban cargando a sus hijas Sunday Rose y Faith Margaret —hoy de 17 y 15 años, respectivamente— cuando eran pequeñas.

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El saludo de la estrella de cine se produjo un día después de que ella misma cumpliera 59 años.

Nicole también es madre de Isabella Cruise, de 33 años, y Connor Cruise, de 31, fruto de su matrimonio anterior con Tom Cruise.

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El saludo en Instagram incluyó una foto de Urban con Sunday Rose y Faith Margaret y un recuerdo junto a su padre Antony Kidman (Instagram/@nicolekidman)

La separación de la pareja fue confirmada por la revista Us Weekly en septiembre de 2025, y el divorcio quedó formalizado en enero de 2026.

Según documentos obtenidos por E! News, ambas partes acordaron evitar el proceso formal de descubrimiento de activos. “Cada parte indica que no desea proceder con el descubrimiento formal”, reza el texto del acuerdo. No hubo pensión alimentaria ni manutención conyugal para ninguno de los dos.

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El acuerdo de custodia estableció que Sunday Rose y Faith Margaret pasarán 306 días al año con su madre, mientras que Urban tendrá a las hijas cada dos fines de semana. Kidman figura como “progenitora residencial principal” en los documentos.

Pese al fin del vínculo conyugal, la actriz australiana ha sido clara respecto a su postura frente a la familia que conformó con el cantante de country.

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La separación fue confirmada en septiembre de 2025 y el divorcio quedó formalizado en enero de 2026 (REUTERS/Kaylee Greenlee Beal)

“Me mantengo en un lugar de ‘somos una familia’, y eso es lo que continuaremos siendo. Mis hermosas niñas, mis queridas, que de repente son mujeres”, declaró a la revista Variety en una entrevista publicada en marzo de 2026, la primera desde que el divorcio se hizo oficial.

En esa misma entrevista, la ganadora del Oscar anticipó su próxima etapa personal. “Estoy bien, porque siempre voy a avanzar hacia lo bueno”, dijo. “Por lo que estoy agradecida es por mi familia, por mantenerlos como están y seguir adelante. Eso es todo. Todo lo demás no lo comento por respeto.”

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También descartó abandonar Nashville, ciudad donde se instaló junto a Urban hace dos décadas.

“Tenemos nuestra vida aquí. Soy parte de la ciudad y la comunidad desde hace 20 años. Es mi hogar”, señaló a Variety.

Meses antes, en octubre de 2025, Kidman había dado una primera señal de cómo atravesaba el proceso. “Aguanto”, dijo escuetamente a la revista Interview.

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La custodia de Sunday Rose y Faith Margaret fijó que las hijas pasarán 306 días al año con Nicole Kidman y fines de semana alternados con Keith Urban (REUTERS/Benoit Tessier)

Así saludó Keith Urban a Nicole Kidman en su primer cumpleaños tras el divorcio

Un día antes del Día del Padre, el 20 de junio, Urban no dejó pasar el 59.° cumpleaños de su exesposa sin un gesto público.

El músico australiano publicó en sus historias de Instagram el texto: “¡Feliz cumpleaños, Nicole Mary!!!!!!!!!!!!”, sobre un fondo morado y verde azulado.

Kidman, nacida el día del solsticio de verano, no respondió al saludo de su exmarido en redes, aunque sí compartió una selfie tomada durante una caminata por la naturaleza.

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“Otra vuelta alrededor del sol ☀️💛. Gracias por todo el amor de cumpleaños xx. #SummerSolsticeBaby”, escribió la actriz.

Urban se ha mantenido reservado sobre la ruptura desde que Kidman presentó la solicitud de divorcio en septiembre de 2025.

Keith Urban saludó públicamente a Nicole Kidman por su cumpleaños 59 y se mantuvo reservado sobre la ruptura desde la solicitud de divorcio de 2025 (Instagram/@keithurban)

Su colega Russell Dickerson fue quien ofreció detalles sobre el estado anímico del cantante. “Siempre ha estado enfocado en la música, y creo que simplemente está apostando doble por eso, y es hermoso. No puedo esperar a escuchar lo que salga de ahí”, declaró Dickerson a Page Six en marzo, durante los premios iHeartRadio Music Awards, donde también señaló que Urban “parecía de buen ánimo”.

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Una fuente cercana a la pareja reveló a Us Weekly en octubre de 2025 que “Keith ha seguido adelante y ha sido abierto con Nicole sobre dónde está parado”.

Además, calificó el divorcio como “algo que venía de lejos”: “los dos se habían ido distanciando en silencio con el tiempo, y al final, la decisión de separarse fue más de aceptación que de sorpresa”.