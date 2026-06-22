Celebridades de Hollywood son homenajeadas en el Día del Padre con mensajes de amor y duelo

Las celebridades de Hollywood usaron las redes sociales para compartir tributos por el Día del Padre el 21 de junio de 2026 (REUTERS/AP)

El 21 de junio de 2026, las redes sociales fueron el escenario de una amplia serie de tributos de celebridades de Hollywood con motivo del Día del Padre.

Los mensajes combinaron el dolor por pérdidas recientes, la emoción del estreno en la paternidad y los lazos que perduran más allá de las rupturas sentimentales.

PUBLICIDAD

El tributo más emotivo de la jornada lo protagonizó Kelly Osbourne, quien honró a su padre, el músico Ozzy Osbourne, fallecido en julio de 2025 a los 76 años.

Kelly Osbourne rindió homenaje a su padre, Ozzy Osbourne, fallecido en julio de 2025 a los 76 años, con una serie de fotografías y un mensaje sobre el duelo (Instagram)

La presentadora de 41 años publicó una serie de fotografías en Instagram junto a un mensaje sobre el duelo. “Papá, todavía me encuentro buscándote en los momentos ordinarios, el consejo que necesito, el chiste que quiero contar, la victoria que desearía que pudieras ver”, escribió. “El dolor de extrañarte es el precio de amarte, y lo pagaría para siempre antes que no haber sido tu hija”.

PUBLICIDAD

Demi Moore también recurrió a las redes para rendir tributo a Bruce Willis, con quien estuvo casada entre 1987 y 2000.

Demi Moore honró a Bruce Willis, su exesposo, con fotografías junto a las hijas que tienen en común y a las dos hijas del actor con Emma Heming Willis (Instagram)

La actriz compartió fotografías junto a las hijas que tienen en común y a las dos hijas del actor con su esposa Emma Heming Willis. “Generaciones de amor. Hoy celebramos a nuestro increíble BW. Enviando amor a todos los padres, hoy y siempre”, escribió Moore.

PUBLICIDAD

La matriarca del clan Kardashian-Jenner, Kris Jenner, publicó un montaje fotográfico en el que incluyó a los padres de sus nietos, entre ellos al rapero Kanye West, exesposo de Kim Kardashian y padre de sus cuatro hijos: las hijas North y Chicago y los hijos Saint y Psalm.

“¡Feliz Día del Padre a todos los padres, abuelos, padrastros y figuras paternas!”, escribió Jenner. “Gracias por su amor, fortaleza, guía, apoyo y por estar siempre presentes para quienes más los quieren”.

PUBLICIDAD

Kris Jenner incluyó a Kanye West en su montaje del Día del Padre. El rapero es padre de cuatro hijos con Kim Kardashian: North, Chicago, Saint y Psalm (Instagram)

Kaley Cuoco dedicó sus palabras a su prometido, el actor de Ozark Tom Pelphrey, con quien espera su segundo hijo. “Feliz Día del Padre al mejor papá de la tierra. Tu amor por Tildy y nuestra pequeña familia es el amor más dulce que he presenciado y experimentado”, escribió la actriz en Instagram.

Kyra Sedgwick celebró a su esposo Kevin Bacon, con quien lleva casada desde 1988: “Me encanta verte ser el mejor padre para nuestra familia”. Y Rhea Durham dedicó sus palabras a Mark Wahlberg: “Feliz Día del Padre a nuestro chico y nuestra roca. Te amamos.”

PUBLICIDAD

La jornada también fue la primera para varios padres primerizos. Según informó People, entre ellos se encuentra el actor Chris Evans, cuya esposa Alba Baptista dio a luz a una niña el 24 de octubre de 2025.

Kaley Cuoco celebró a su prometido, el actor Tom Pelphrey, en su primer Día del Padre anticipado: la pareja espera su segundo hijo juntos (Instagram)

"Chris está completamente maravillado por su hija“, dijo una fuente a People. “Ha aprovechado cada momento tranquilo y no podría estar más orgulloso de ser papá de una niña”.

PUBLICIDAD

El actor Justin Theroux debutó en la paternidad tras el nacimiento de su hijo con Nicole Brydon Bloom, anunciado el 18 de abril de 2026. “Sientes que tu ADN empieza a cambiar de una manera diferente en el minuto en que posas los ojos en él. Es algo hermoso”, dijo Theroux en The Kelly Clarkson Show.

Jessica Biel celebró a su esposo Justin Timberlake con una fotografía familiar en la nieve: “El papá que no le teme a las lágrimas, a los momentos tiernos y silenciosos, ni a las conversaciones difíciles. Nuestros hijos tienen mucha suerte de llamarte papá”.

PUBLICIDAD

El quarterback de los Buffalo Bills, Josh Allen, cuya esposa Hailee Steinfeld confirmó el nacimiento de su hija el 2 de abril de 2026, reflexionó ante los medios: “Creo que esta va a ser la mejor versión de mí mismo. En todos los aspectos, en mi carrera profesional, en mi vida personal”.

Jessica Biel celebró a Justin Timberlake con una fotografía familiar en la nieve y un mensaje sobre su rol como padre de sus hijos Silas y Phineas (Instagram)

Pete Davidson celebró su primera paternidad junto a su hija Scottie, nacida el 12 de diciembre de 2025 de su relación con Elsie Hewitt. La niña recibió su nombre en honor al padre de Davidson, un bombero de Nueva York fallecido en los atentados del 11 de septiembre de 2001.

PUBLICIDAD

El músico Charlie Puth y su esposa Brooke Sansone fueron padres de su hijo Jude el 13 de marzo de 2026. Antes del nacimiento, Puth bromeó en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon: “Espero que al bebé le guste la música porque es lo único que sé hacer bien”.

El actor Charles Melton anunció en Instagram que él y su pareja Camille Summers-Valli ya son una familia de tres. “Es lo mejor”, dijo Melton a Men’s Health. “Pero nunca supe si ese sueño iba a ocurrir, porque tienes que encontrar a la persona correcta. Y lo hice”.

Gisele Bündchen compartió fotografías de su esposo, el instructor de jiu-jitsu Joaquim Valente, junto a su hijo en común y a los hijos que la modelo tuvo con Tom Brady.

Gisele Bündchen compartió fotografías de su esposo, el instructor de jiu-jitsu Joaquim Valente, junto a su hijo en común y a los hijos que la modelo tuvo con Tom Brady (Instagram)

“¡Feliz Día del Padre, @joaquimvalente! Gracias por liderar con el ejemplo y por los valores que encarnas: amor, humildad, integridad, disciplina, amabilidad y constancia. Eres un modelo increíble a seguir. Todos te estamos muy agradecidos y te amamos muchísimo. Y papá, gracias por tu amor incondicional, tu sabiduría y tu apoyo en cada etapa de mi vida. ¡Feliz Día del Padre a todos los papás!”, escribió la modelo en Instagram.

El músico Josh Dun, de Twenty One Pilots, y su esposa Debby Ryan dieron la bienvenida a su hija Felix Winter mediante un parto en casa. “El logro es simplemente ver cómo el cerebro empieza a entender las cosas y a asimilarlas”, dijo Dun a People.

Jake Bongiovi y su esposa, la actriz Millie Bobby Brown, anunciaron en agosto de 2025 la adopción de una niña, cuyo nombre no han revelado públicamente. Brown lo llamó “el mejor papá” para su hija.

El DJ Calvin Harris y su esposa Vick fueron padres de su hijo Micah Nwosu Wiles el 20 de julio de 2025. “Mi esposa es una superheroína y estoy completamente maravillado por su sabiduría primaria. Estamos muy agradecidos. Te amamos mucho, Micah”, escribió Harris en Instagram.

Millie Bobby Brown llamó "el mejor papá" a su esposo Jake Bongiovi, quien adoptó junto a la actriz una niña en agosto de 2025 (Instagram)

El actor Josh Radnor, conocido por How I Met Your Mother, anunció el 4 de febrero de 2026 que él y su esposa Jordana Jacobs habían tenido un hijo el año anterior. “Su sonrisa ilumina la habitación”, escribió Radnor en Instagram. “Es un deleite total y Jordana y yo estamos encantados de que esté aquí”.

Ese mismo día, el actor Ansel Elgort fue visto en Nueva York con su recién nacido en brazos, según confirmó una fuente a People. En febrero compartió fotografías de su hijo en Instagram y describió la experiencia de la paternidad como “estimulante” y “agotadora” a la vez. “Me despierta toda la noche y, sin embargo, nunca me he sentido más fuerte durante el día”, escribió el protagonista de Baby Driver.