‘Las Chicas Superpoderosas’ están de vuelta: Warner Bros. trabaja en una nueva película

Este intro los va a llevar en un viaje directo a su infancia, ¿Qué hacían mientras veían a Bombón, Burbuja y Bellota combatiendo a las fuerzas del mal? (HBO Max)

Warner Bros. Animation anunció el lunes en el Festival de Annecy en Francia una nueva película de Las Chicas Superpoderosas. Fuentes del estudio confirmaron que el proyecto ya se está trabajando, aunque aclararon que no hay acuerdo cerrado.

La falta de luz verde en esta etapa dejó afuera, por ahora, cualquier detalle de trama de la próxima aventura basada en la serie de Cartoon Network.

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Las Chicas Superpoderosas siguió a Bombón, Burbuja y Bellota, tres jóvenes con superpoderes creadas por el Profesor Utonio, y centró su premisa en su combate contra el crimen en Saltadilla.

El antecedente de la franquicia

La serie se estrenó en 1998 y se emitió durante seis temporadas, hasta su final en 2005.

Warner Bros. ya llevó la marca al cine con Las Chicas Superpoderosas: La Película (2002), que recaudó USD 16 millones frente a un presupuesto de USD 11 millones. Esta contaba el origen de las chicas y el de su archienemigo: Mojojojo. La película recibió reseñas mixtas, con un porcentaje de aprobación del 60% en Rotten Tomatoes y una calificación de 6.6 en IMDb.

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Las chicas superpoderosas estuvieron al aire de 1998 a 2005, contando además con una película que se estrenó directo en cines (Cartoon Network)

Tras el final de la serie original, en 2006 llegó una nueva adaptación a la animación japonesa, conocida en hispanoamérica como Las chicas superpoderosas Z, misma que tuvo un recibimiento generalmente negativo.

En 2006, tras el final de la serie original, las chicas superpoderosas tuvieron una adaptación al ánime

Para 2016, Cartoon Network presentó una readaptación de la serie original con cambios en la trama y en la personalidad de las chicas que no convencieron a los fans originales ni a los nuevos televidentes.

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Una readaptación de la serie original de Las Chicas Superpoderosas llegó en 2016, aunque no convenció al público (Cartoon Network)

Finalmente, en 2020 se anunció un live action de Las Chicas Superpoderosas donde las queridas heroínas ya eran adultas. Sin embargo, la trama generó una gran controversia desde que se filtró. Cancelando el proyecto oficialmente para 2023.

A continuación, algunos de los puntos que causaron indignación entre los fans:

La historia muestra a Bombón, Burbuja y Bellota como jóvenes adultas, distanciadas tras años de haber sido heroínas infantiles. Cada una enfrenta secuelas emocionales y personales por la exposición mediática y los traumas de su infancia.

El Profesor Utonio es retratado como un padre ambicioso que explotó la imagen de sus hijas, convirtiéndolas en un fenómeno mediático dentro del propio universo de la serie.

El villano Mojo Jojo ya no es un mono mutante, sino un científico humano llamado Dr. Joseph “Mojo” Mondel. En la trama, Bombón lo mata accidentalmente durante la adolescencia, lo que genera rechazo social hacia las chicas y consecuencias legales y emocionales.

Tras ese hecho, las Chicas Superpoderosas se separan: Bombón se convierte en una joven estresada, Burbuja en una “influencer” fracasada con problemas de alcohol y Bellota en una rebelde que trabaja como bombera y explora su bisexualidad.

Chloe Bennet, Dove Cameron y Yana Perrault fueron las actrices elegidas para protagonizar el live action de Las Chicas Superpoderosas que terminó por cancelarse (Foto: Instagram@chloebennet/@dovecameron/@yanaperrault)

Los próximos estrenos del estudio

El próximo lanzamiento cinematográfico de Warner Bros. Animation será El gato con sombrero, con estreno previsto para este noviembre y con Bill Hader como la voz del personaje principal.

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Para 2027 y años posteriores, el estudio incluyó Bad Fairies con Cynthia Erivo, Margie Claus protagonizada por Melissa McCarthy y Oh, the Places You’ll Go, con Ariana Grande y Josh Gad.