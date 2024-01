Shannen Doherty confesó que espera vivir “unos 4 o 5 años más”

Shannen Doherty aseguró que piensa "aguantar" al menos tres años más hasta encontrar un nuevo tratamiento para su cáncer (Créditos: People)

En la más reciente edición de su pódcast, Shannen Doherty reflexionó sobre varios aspectos que rodean su diagnóstico de cáncer cuyo avance ha sido tan agresivo que se ha regado hasta sus huesos. Shannen, quien ganó una gran popularidad gracias a su participación en series como Beverly Hills 90210 y Hechizadas, reiteró que su prioridad ahora es “aguantar” algunos años más hasta que lleguen nuevos tratamientos, que a su vez, le permitirán vivir aún más años.

Doherty compartió que no sólo espera un tratamiento que alargue su vida un tiempo, sino una verdadera cura que termine con el cáncer de una vez por todas.

“Siempre hablo del hecho de que sólo tenemos que exprimir otros tres a cinco años, y entonces habrá terapia de células T o habrá esto. Va a haber muchas más opciones que darán otros cinco años. Luego, en esos cinco años, hay todo otro grupo de opciones, y finalmente habrá una cura”.

"Va a haber muchas más opciones que darán otros cinco años. Luego, en esos cinco años, hay todo otro grupo de opciones, y finalmente habrá una cura", aseguró Shannen Doherty en su pódcast REUTERS/Mario Anzuoni

Shannen no sólo ha tenido que enfrentar un cáncer de carácter mortal, sino también un divorcio a principios del año con el fotógrafo Kurt Iswarienko. A pesar de este complicado contexto, Doherty aseguró que se siente afortunada de la vida que ha disfrutado y sufrido.

“Rezo. Me despierto y me acuesto agradeciendo a Dios, rogando por las cosas que me importan sin pedir demasiado. Esto me conecta con un poder superior y la espiritualidad. Mi fe es mi mantra. Mi vida hasta este momento me estaba preparando para lo que Dios me tiene aquí para lograr”, declaró la actriz de 52 años, agregando que parte de su misión es “llegar a las personas que tienen cáncer, que están impactadas por él, de manera tan profunda para ayudar a crear conciencia, para ayudar a recaudar dinero”.

Desde 2015, año en que Doherty fue diagnosticada por primera vez con cáncer, la actriz reiteró sus deseos de vivir al máximo a pesar de lo desgastantes que puedan ser los tratamientos como la radiación y la quimioterapia. Muestra de ello fue el sueño que recientemente le cumplió su oncólogo Lawrence Piro, llevándola a un viaje en yate por las costas de Italia.

Lawrence Piro es el oncólogo que ha tratado por años a Shannen Doherty. Su relación es tan cercana que decidió llevarla a un viaje con su familia en yate por las costas de Italia (Créditos: Youtube/The Doctors)

“Me invitaste a un increíble yate junto a tu familia, y pude ir a Italia con ustedes. Era algo que estaba en mi lista de deseos”, dijo la actriz a su oncólogo que además, fue invitado en el pódcast. Piro confirmó la valentía de Shannen al verla arrojarse al agua desde todas las partes del barco.

“Saltó desde todos los niveles del yate, incluso el más alto. Shannen no tiene miedo”.

Si bien, la situación de Shannen es sumamente delicada, no está en sus planes darse por vencida, asegurando en un episodio anterior del pódcast que “no había terminado de vivir”.

“No he terminado de vivir. No he terminado de amar. No he terminado de crear. No he terminado con la esperanza de cambiar las cosas para mejor”, declaró la actriz sobre su batalla contra el cáncer (Getty Images)

“No he terminado de vivir. No he terminado de amar. No he terminado de crear. No he terminado con la esperanza de cambiar las cosas para mejor”, declaró Doherty complementando sus recientes comentarios acerca de crear consciencia y recaudar fondos para esta enfermedad que al año acaba con la vida de millones de personas alrededor del mundo.