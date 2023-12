La ex novia de Matthew Perry pidió que los médicos que le dieron al actor la dosis letal de ketamina sean investigados

Kayti Edwards, exnovia de Matthew Perry, consideró que los doctores que le dieron la ketamina al actor deberían ser investigados Michelle Groskopf/The New York Times

Matthew Perry fue encontrado sin vida el pasado 28 de octubre en su domicilio de Los Ángeles, cara abajo en la tina de hidromasaje. Según el informe del médico forense publicado este 15 de diciembre, la causa oficial de su muerte fue “los efectos agudos de la ketamina” combinados con ahogamiento. Esta sustancia se encontraba en su organismo en cantidades similares a las administradas a pacientes bajo anestesia general en hospitales. El actor, de 54 años, había estado recibiendo terapia de infusión de la droga para tratar la depresión, aunque su última sesión fue una semana y media antes de su fallecimiento, por lo que se descarta como causa directa del suceso.

A unos días de que se revelaran estos datos, Kayti Edwards, ex novia de Perry y quien trabajó como su asistente en 2011, pidió que los médicos que lo atendían sean investigados. Edwards, quien confesó haber adquirido drogas para el actor en el pasado, duda que la estrella de Friends haya comprado ketamina en la calle.

Edwards consideró que Perry no pudo haber conseguido ketamina en la calle, por lo que debió ir con un doctor o enfermera para que se la administraran, volviéndolos responsables de su muerte REUTERS/Carlo Allegri/File Photo

La ex pareja sugiere que las infusiones podrían haber reincidido al actor en el consumo de sustancias ilícitas, y cree que su relación con los médicos debe ser examinada.

“Estoy bastante segura que en el cerebro de Matthew, las infusiones de ketamina en un consultorio médico contaban como mantenerse sobrio”, declaró Edwards. El informe forense además señala que Perry llevaba 19 meses sobrio y no había evidencia de otras drogas como heroína, cocaína, metanfetaminas o fentanilo en su sistema.

Edwards, quien ahora dirige un rancho de caballos en Yucca, California, señaló que no se sorprendió al saber del fallecimiento de Perry en la tina de hidromasaje, ya que conocía sus hábitos de consumir drogas antes de sumergirse en el agua. La última publicación del actor en Instagram, donde aparecía solo en la misma tina donde fue hallado muerto, fue interpretada por Edwards como una señal de recaída en las drogas, pues en el pie de foto, se describía a sí mismo como “Mattman”, una referencia a Batman que el actor usaba siempre que estaba bajo el efecto de las drogas.

Anteriormente, Kayti consideró que las últimas publicaciones de Perry eran una señal de que había vuelto a recaer en las drogas (Créditos: Instagram/mattyperry4)

Kayti insistió también que, a diferencia de lo que muchos amigos del actor señalaron, él no se encontraba sano durante sus últimas semanas de vida.

“Yo no estaba allí, así que no sé exactamente lo que pasó, pero conozco a Matthew como persona y como amigo y conozco las pautas que condujeron a esto. Podía verlo a la legua, no parecía estar bien durante las dos últimas semanas de su vida. Las personas sobrias que le conocían nunca habían estado con él cuando se drogaba, así que no conocían las señales”.

Si bien, Kayti aseguró que Perry experimentaba con varios tipos de drogas, el uso de ketamina era algo nuevo para el actor CULTURA HBO

Edwards reiteró que habló con Perry por última vez tras la publicación de su autobiografía el año pasado y recordó cómo el actor disfrutaba experimentar con distintas drogas, aunque asegura que la ketamina era una novedad para él.

Raffi Djabourian, médico forense encargado de analizar el cuerpo de Perry, brindó más detalles de cómo fue que la ketamina afectó el cuerpo de Perry llevándolo a la muerte.

“Con los elevados niveles de ketamina hallados en las muestras de sangre postmortem, los principales efectos letales serían tanto la sobreestimulación cardiovascular como la depresión respiratoria”.

Perry logró su popularidad gracias a ‘Friends’, una serie de un grupo de seis amigos encarnados, además, por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer, que duró diez temporadas entre 1994 y 2004.

Asimismo, protagonizó películas como ‘The Whole Nine Yards’, en la que compartió pantalla con Bruce Willis.

Según confesó el propio actor en su libro ‘Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing’ (2022), mientras formó parte del elenco de ‘Friends’ sufrió varios episodios de adicción a las drogas y al alcohol.

Su muerte fue impactante para los fans de la serie y también para sus compañeros de reparto, que compartieron emotivos homenajes para despedirse.

Esta misma semana, en una entrevista con Variety, Aniston se había referido a su amigo: “Él era feliz. Estaba sano. Había dejado de fumar. Se estaba poniendo en forma. Estaba feliz, eso es todo lo que sé”