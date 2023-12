Madonna sufrió silbidos y abucheos por una extraña demora en el primer show de su gira en Estados Unidos

Madonna hizo enfurecer a sus fanáticos neoyorquinos durante su primer show en Estados Unidos EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD LIVE NATION

Este 13 de diciembre, Madonna comenzó su gira por Estados Unidos en el Barclays Center de Brooklyn. Esta fue la primera vez que la artista de 65 años se presentaba en Estados Unidos desde 2019, por lo que las expectativas eran muy altas y los boletos se acabaron prácticamente de inmediato. A las 8:30 pm, el público estaba listo para escuchar los éxitos de la “Chica Material”, sobre todo después de una gira por Europa en la que Madonna había demostrado que aún tiene mucho que ofrecer sobre el escenario.

Lamentablemente, la emoción de los casi 20 mil espectadores se convirtió en desesperación, pues Madonna salió casi tres horas más tarde al escenario.

Madonna salió casi tres horas más tarde al escenario en su show en Nueva York REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

Fue hasta las 10:50 pm que Madonna comenzó su concierto con el tema Nothing Really Matters. Como era de esperarse, los fanáticos no perdonaron, y en cuanto la intérprete de La Isla Bonita apareció, los gritos y abucheos no se hicieron esperar. Sin embargo, conforme el espectáculo siguió su curso, los ánimos lograron calmarse parcialmente, pues aunque muchos usuarios aseguran que el espectáculo valió la pena tras las horas de espera, Madonna no se molestó en dar una explicación por su retraso. Hasta el momento, los representantes de Madonna tampoco han emitido ninguna declaración.

Hasta el momento, ni Madonna ni sus representantes han explicado el retraso de su show en Nueva York Kevin Mazur/WireImage for Live Nation/Handout via REUTERS

Después de dos horas repasando piezas como Holiday, Like A Prayer, Vogue y Hung Up, Madonna terminó su concierto a las 12:55 am, dejándole a sus fanáticos una experiencia agridulce. Muchos especulan que Madonna salió con ese retraso por presentar problemas de salud relacionados con la infección bacteriana que la hizo retrasar su gira a principios del año. Otros aseguran que los retrasos son parte de la experiencia de ver a la cantante, por lo que no se sienten sorprendidos.

“Llegó tan tarde que la gente la abucheó y se marchó antes incluso de que subiera al escenario. Cuando terminó su actuación, encendieron las luces y la gente se enfadó”, “¿Por qué empezó tan tarde? No se dio ninguna explicación ¿Por qué tuvieron que tener un DJ en el escenario durante casi 70 minutos? Tuve que irme a las 11:20 después de pagar 125 dólares por mi entrada. Quiero y merezco que me devuelvan el dinero”, “¿Madonna empezó su show 2.5 horas tarde anoche? No voy a gastar dinero para verla, no señora, esa mierda me cabrea”, “siempre sale tarde, ¡pero siempre merece la pena por el espectáculo!”, “Me importa una mierda si eres Madonna. Si llegas 3 horas tarde, eres un maleducado”, fueron algunos de los comentarios que la gente hizo sobre el retraso de Madonna en el Barclays Center.

Los fanáticos de Madonna descargaron su ira contra la cantante en redes (Créditos: capturas de X)

Madonna tiene pactadas dos presentaciones más en el Barclays Center los días 14 y 16 de diciembre. Posteriormente, serán otras 45 fechas las que esté girando por todo Estados Unidos. Hasta el momento, se espera que la gira Celebration termine el próximo abril de 2024 con cinco fechas en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Estos shows, además, serán grabados para una próxima cinta, algo parecido a lo que cantantes como Taylor Swift y Beyoncé hicieron con sus giras The Eras Tour y Renaissance Tour respectivamente.