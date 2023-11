La respuesta de Kylie Kelce, la cuñada de Taylor Swift, a los rumores sobre sus diferencias con la cantante

Kylie Kelce ha roto el silencio sobre los rumores de no estar muy feliz con la fama de Taylor Swift y su cercanía con su familia REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo

Kylie Kelce, esposa del centro de Philadelphia Eagles, Jason Kelce, desmintió tener problemas con Taylor Swift o la atención mediática que la artista genera. Kylie aclaró recientemente que no intenta “evitar” el foco de atención ligado a Swift, a pesar de las especulaciones generadas tras el inicio de la relación de la cantante con Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs y cuñado de Kylie.

Kylie invitó a sus seguidores de TikToK a ver la entrevista completa que dio a Spectrum News, destacando que, a diferencia de lo que los titulares comentaron acerca de una supuesta riña con Taylor Swift y su popularidad, Kylie simplemente no disfruta mucho de la atención mediática, razón por la cual tampoco ha sido visto en los palcos de los partidos de su esposo.

Kylie aseguró que, al contrario de lo que dicen los rumores, no tiene una riña con Taylor Swift, sino que no disfruta de la atención mediática (Créditos: Instagram/kykelce)

“No me gusta mucho ser el centro de atención o estar delante de una cámara. Estudié Comunicación en la universidad. Me encanta estar detrás. Ese es mi pan de cada día”, declaró Kylie en entrevista.

Si bien la esposa del centro de las Águilas de Filadelfia no se considera una celebridad, no tiene tema en compartir sus conocimientos de hockey sobre pasto con el mundo. Hace unos días, Kylie brindó una clínica de este deporte en Kansas City, ciudad donde reside su cuñado. La madre de tres hijas compartió su felicidad y agradecimiento a la ciudad por la oportunidad, reiterando que, si puede generar algo positivo en la sociedad utilizando el foco mediático que le da ser parte de la familia Kelce, no tendrá reparo en utilizarlo.

Recientemente, Kylie Kelce brindó una clínica de hockey sobre pasto en Kansas City (Créditos: YouTube/KSHB)

La nativa de la zona de Filadelfia y ex jugadora de hockey sobre césped en la Universidad de Cabrini en Pensilvania, se ha mostrado como una ferviente seguidora de los Eagles, apoyando constantemente a su esposo en los juegos, incluido el partido del lunes por la noche que enfrentó a las Águilas de Philadelphia de Jason contra los Jefes de Kansas City de Travis. En el evento, los Eagles lograron una victoria de remontada 21-17 sobre los Chiefs. Además, compartió que Travis se ha convertido en un ‘tío absoluto’ para sus hijas, desempeñando un papel imprescindible en sus vidas a tal grado que Jason bromea con la idea de que sus hijos quieren más a su tío que a él.

“Se lo digo a todo el mundo, viene a nuestra casa de visita y el pobre no se sienta en el sofá porque nuestras hijas le dicen: ‘No, no, siéntate en el suelo. Vamos a hacer un puzzle. Vamos a construir bloques. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello’”.

Kylie Kelce confirmo que su cuñado Travis es un excelente tío. El mismo Jason ha asegurado que sus hijas parecen quererlo más a él (Créditos: Instagram/Jason Kelce)

Y en lo que respecta a la relación entre el ala cerrada de los Kansas City Chiefs y la ganadora de 12 Grammys, ya han dejado bien en claro que se trata de una relación real, como se pudo ver en el concierto de Argentina en el que Taylor corrió a darle un beso a Travis. El menor de los Kelce ha vuelto a referirse a su romance, asegurando que ha sido toda una experiencia vivir en carne propia la enorme fama de Taylor Swift.

El apasionado beso de Taylor Swift y Travis Kelce al finalizar el show

“Nunca había lidiado con algo así. Pero a la vez, no huyo de ello. El escrutinio al que está sometida, cómo tiene una lupa sobre ella, cada día, con paparazzis fuera en la puerta de su casa y de cada restaurante al que va, incluso después de cada vuelo que toma, y simplemente está viviendo, disfrutando de la vida. Si ella actúa así, no seré yo quien actúe de forma extraña”, declaró Travis en una reciente entrevista.