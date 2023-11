Sami Sheen, hija de Charlie Sheen, mostró en sus redes detalles de su cirugía de aumento de pechos

Sami Sheen compartió en sus redes la cirugía de aumento de senos a la que se sometió (Créditos: Instagram/Sami Sheen)

La joven modelo Sami Sheen, hija de los actores Charlie Sheen y Denise Richards, compartió con sus seguidores en redes sociales su reciente experiencia quirúrgica de aumento de senos. A través de su cuenta de Instagram y Snapchat, la también estrella de OnlyFans detalló el proceso pre y postoperatorio.

Con apenas 19 años, Sami mostró una fotografía suya vestida con una bata médica y un gorro de cirugía en lo que parecía ser una habitación de hospital, anticipando así la noticia de su operación. La joven invitó a sus seguidores a seguirla en Snapchat, donde narró que se sentía “como si hubiera consumido una botella entera de vino blanco”, describiendo la sensación como “celestial”.

Sami Sheen confesó que se sentía "como si hubiera consumido una botella entera de vino blanco” (Créditos: Snapchat/Sami Sheen

Una vez en casa, Sami continuó actualizando a su audiencia, publicando una selfie donde se levantaba la camiseta mostrando las marcas alrededor del área operada. Sin embargo, también expresó las molestias postoperatorias, como dolores en el cuello y la espalda, y la incomodidad al dormir recta, incluso llegando a describir sensaciones de presión en sus axilas debido a los implantes.

Además de mostrar los primeros resultados de su cirugía de pechos, Sami también aseguró que estaba sufriendo varias incomodidades y dolores por la cirugía (Créditos: Snapchat/Sami Sheen)

Además de los dolores, Sami tiene que hacer varios estiramientos mientras está despierta. Explicó que, debido a los malestares, ha sentido que los implantes “la desgarrarán”.

En el pasado, Sami había manifestado su deseo de someterse a una cirugía de aumento mamario, inspirada en parte por su madre, Denise Richards. La adolescente recordó en una entrevista, conjunta con su madre para la revista Bustle, su anhelo juvenil de desarrollar una figura similar a la de su madre y cómo utilizó calcetines dentro de su ropa para simular un cuerpo más voluptuoso.

“Tenía 10 años y decía: ‘Estoy deseando tener los pechos grandes como mi madre. A todas mis amigas les salían pechos, y yo decía: “Vale, ¿cuándo me toca a mí? Siempre me llenaba el sujetador de calcetines y cosas así”.

Desde niña, Sami Sheen soñaba con tener pechos grandes como su madre, Denise Richards

Sin embargo, su madre, Richards, quien también se sometió a una operación similar a la misma edad, ha expresado sus reservas, reconociendo no solo el doloroso proceso de la cirugía sino también los riesgos asociados a la toxicidad de los implantes. De hecho, Denise Richards ha admitido su intención de remover sus propios implantes debido a estas preocupaciones.

Richards, además, compartió la preocupación de que su hija generara contenido para adultos en OnlyFans; al igual que la situación de los pechos, esta preocupación llegó por la misma experiencia de Richards, quien confesó verse atacada por los medios y el público en varias ocasiones. De hecho, Sami ya había recibido varias críticas tras su participación en la serie Housewives, lo que volvió a encender las alarmas de su madre.

Denise Richards, madre de Sami Sheen, reiteró su preocupación de que su hija se sometiera a esta cirugía y que comenzara en el mundo del contenido para adultos (Photo by Pablo Cuadra/Getty Images)

“Le dije: ‘Creo que tienes que pensártelo dos veces antes de hacer esto porque hay cierta percepción’. En cuanto se unió a la serie, se hizo viral y recibió muchas críticas, lo que me preocupó porque es muy joven. Soy una mujer adulta, y a lo largo de los años me han dicho muchas cosas sobre mí, buenas y malas, públicamente. Incluso ahora que soy adulta, me sigue doliendo”.

Mientras Sami enfatizaba su entusiasmo por su nueva imagen, su padre, Charlie Sheen, aún no se ha pronunciado públicamente sobre la operación de su hija. Anteriormente, Richards reveló en el podcast “Just B” que aunque su exesposo inicialmente no estaba de acuerdo con la carrera de OnlyFans de Sami, cambió su actitud cuando ella comenzó a obtener ganancias significativas, adquiriendo incluso un Mercedes y una casa con sus ingresos.

“No lo apruebo, pero como no puedo evitarlo, la insté a que mantuviera la clase, fuera creativa y no sacrificara su integridad”, declaró el polémico actor en 2022.