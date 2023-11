La hija de Bruce Willis dio detalles de cómo pasa sus días el actor que padece demencia

Tallulah Willis declaró que su padre sigue siendo el mismo a pesar de la enfermedad (Créditos: Instagram/Tallulah Willis

Tallulah Willis, hija del reconocido actor Bruce Willis, ha brindado novedades sobre la salud de su padre en su reciente aparición en el show televisivo de Drew Barrymore. El diagnóstico de demencia frontotemporal (FTD) del actor fue revelado en febrero por la propia familia de Willis; ahora, Tallulah indicó que Willis sigue disfrutando de la vida y ayudando a los demás a hacer lo mismo, a pesar de la severidad de su enfermedad.

“Es él mismo, que creo que en este sentido he aprendido que es lo mejor que se puede pedir. Veo amor cuando estoy con él, y es mi padre y me quiere, lo que es realmente especial”, declaró Tallulah desmintiendo los rumores de que su padre estaba en un punto bastante crítico.

En la entrevista, Willis destacó la actitud positiva con la que su padre enfrenta este complejo diagnóstico, valorando el amor y el cariño que aún brinda a su familia.

El tipo de demencia con el que Bruce Willis ha sido diagnosticado es una versión particularmente agresiva y rara de la enfermedad. Para Tallulah y su familia ha sido especialmente importante difundir conciencia sobre la dolencia, compartiendo abiertamente su experiencia con el objetivo de ayudar a otras personas que puedan verse enfrentadas a situaciones similares.

En septiembre pasado, Heming Willis, esposa de Bruce, reiteró que hizo un esfuerzo para que las hijas del actor estuvieran conscientes de todo lo que implicaba la enfermedad para evitar cualquier sentimiento de vergüenza en ellas.

“Era importante que (nuestras hijas) supieran de qué se trataba, porque no quiero que el diagnóstico de su padre o cualquier forma de demencia conlleve ningún estigma o vergüenza”.

Anteriormente, Emma Heming Willis, esposa del actor, aseguró que se esforzó para que sus hijas entendieran la enfermedad para evitar cualquier sentimiento de vergüenza o estigma (Getty Images)

Si bien Tallulah ha sabido manejar la condición de su padre, en su momento le generó muchas inseguridades, pues sin saber que estaba enfermo, creyó que simplemente la ignoraba. Así narró su experiencia Tallulah a Vogue: “Yo sabía que algo iba mal desde hacía mucho tiempo. Empezó con una especie de falta de respuesta vaga, que la familia atribuyó a la pérdida de audición de Hollywood (...) Más tarde, esa falta de respuesta se amplió y a veces me lo tomaba como algo personal. Había tenido dos hijos con mi madrastra, Emma Heming Willis, y yo pensaba que había perdido el interés por mí. Aunque esto no podía estar más lejos de la realidad, mi cerebro adolescente se torturaba con algunas matemáticas defectuosas: ‘No soy lo bastante guapa para mi madre, no soy lo bastante interesante para mi padre’”.

Tallulah llegó a confesar que en un principio creyó que la enfermedad de su padre sólo era una forma en la que el actor buscaba distanciarse de ella

Tras esta confusión, y en medio de la enfermedad, Tallulah se volvió cada vez más cercana a su padre, declarando que se ha convertido en una “arqueóloga” de su mundo.

“Parte de lo que ha sido una forma realmente hermosa para mí de sanar a través de esto es convertirme en una arqueóloga del mundo de mi padre, de sus pequeñas baratijas y chucherías”.

En la entrevista con Vogue, Tallulah reveló que por muchos años vivió con desórdenes alimenticios, generados en gran medida por la presión de ser la hija de uno de los actores más populares de Hollywood, además de las propias inseguridades generadas por sus padres. En su visita al programa de Drew Barrymore, Tallulah reveló las razones que la hicieron compartir la historia de su lucha contra su propio cuerpo.

Durante su conversación con Drew Barrymore, Tallulah también reflexionó sobre sus desórdenes alimenticios y cómo el superarlos ayudó a su relación con su padre (Foto: Instagram/buuski)

“Quería hablar de ello porque me parecía muy importante compartir que daba mucho miedo, que era muy duro”, declaró la fotógrafa que además, añadió que su desorden llegó a un punto en el que tenía miedo de salir a caminar por si no había un lugar donde recuperar el aliento. A pesar de esta agónica experiencia, Tallulah ha logrado recuperarse y gracias ha esto pudo estar presente en el duro proceso de su padre.

“La recuperación es probablemente para toda la vida, pero ahora tengo las herramientas para estar presente en todas las facetas de mi vida, y especialmente en la relación con mi padre. Antes tenía tanto miedo de que la tristeza me destruyera, pero por fin siento que puedo estar presente y que se puede contar conmigo. Puedo saborear ese tiempo, tomar la mano de mi padre y sentir que es maravilloso”.